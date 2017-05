MEC: công ty Vancouver uy tín nhất Canada

Mountain Equipment Co-op (MEC), một công ty có trụ sở nằm trên đại lộ Great Northern Way ở Vancouver, vừa được chọn là công ty “được tín nhiệm nhất” (most trusted) ở Canada trong năm thứ 2 liên tiếp, căn cứ theo Chỉ số Tín nhiệm Thương hiệu (Brand Trust Index – BTI) do Khoa Doanh nghiệp Gustavson thuộc Đại học Victoria đưa ra hằng năm hôm thứ Ba 16-5.

Là một công ty bán lẻ các mặt hàng chuyên biệt về outdoor lifestyle, các thiết bị dành cho người du lịch, và các hàng hóa thể thao với 22 cửa hàng trên toàn quốc, MEC là công ty được ưa thích nhất của 6,560 khách hàng tiêu dùng Canada được yêu cầu đánh giá các mức độ tín nhiệm thương hiệu để sau đó giới thiệu nó cho bạn bè và gia đình. Tổng cộng 294 thương hiệu kinh doanh và thương hiệu sản phẩm thuộc 26 chủng loại khác nhau đã được đánh giá về phẩm chất toàn vẹn, trách nhiệm xã hội, công năng, và mức độ tương tác của thương hiệu với các khách hàng.

Ông Saul Klein, Trưởng khoa Doanh nghiệp Gustavson, khẳng định tín nhiệm đóng một vai trò có tính chất sống còn trong cộng đồng, kinh tế và thái độ tập thể của dân chúng Canada. Trong năm vừa qua, đã có nhiều công ty đánh mất sự tín nhiệm đó.

Tín nhiệm theo ông Klein có thể xói mòn rất nhanh nhưng lại mất một thời gian dài mới có thể được xây dựng hoặc hồi phục. Một trong những thí dụ điển hình là Volkswagen, một hãng xe hơi của Đức, vẫn đang phải khôi phục uy tín sau vụ tai tiếng lừa gạt mức độ thải ra các khí gây ô nhiễm môi trường từ dầu diesel. Hãng này đã bị xếp cuối cùng trong số 294 thương hiệu căn cứ trên chỉ số Gustavson BTI.

Dưới đây là Top 10 thương hiệu uy tín nhất cho năm 2017 (trong dấu ngoặc đơn là thứ hạng của năm 2016)

MEC (1) CAA (lần đầu tiên được khảo sát, không có thứ hạng cho năm 2016) Costco Wholesale (3) Fairmont Hotels & Resorts (8) Ikea (22) Chapters/Indigo (59) President’s Choice (1) Interac (11) Cirque du Soleil (lần đầu tiên được khảo sát, không có thứ hạng cho năm 2016) WestJet (54)

Tính theo ngành nghề cụ thể, những công ty sau đây cũng đã giành được chỉ số tín nhiệm Gustavson BTI rất cao.