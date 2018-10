Mẹ Nấm tới Mỹ

“Sự chào đón của mọi người làm tôi cảm thấy không hề cô đơn chút nào trong suốt 787 ngày qua”, Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xúc động nói ngay giây phút đầu bước ra khỏi phi trường trong vòng vây của cộng đồng người Việt và báo giới ở thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ.

Blogger Mẹ Nấm đến phi trường George Bush vào khoảng gần 11 giờ đêm 17/10, giờ địa phương.

Sau khoảng 1 giờ làm thủ tục, Mẹ Nấm và gia đình xuất hiện trong tiếng hò reo của cộng đồng.

Trước câu hỏi cho rằng nhiều nhà hoạt động sau khi sang Mỹ đã im lặng, không lên tiếng như khi còn ở trong nước, Như Quỳnh khẳng định “Tôi sẽ không im lặng”, và câu trả lời của cô đã nhận được hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng.

Blogger Mẹ Nấm đã được phóng thích khỏi nhà tù ở Thanh Hóa và rời khỏi Việt Nam vào trưa ngày 17/10, sau những nỗ lực can thiệp từ bên trong và bên ngoài Việt Nam.

Mạng lưới Blogger Việt Nam cho biết: “6 giờ 30 sáng, 17/10, 2 xe mang biển số 80 của Bộ Công an và 1 xe 16 chỗ ngồi của trại giam đã chở Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rời trại giam để tống xuất Mẹ Nấm ra khỏi Việt Nam. Vì vé chuyến bay sẽ cất cảnh lúc 12 giờ trưa nên xe CA cố ý dừng lại ở trạm Cầu Giẽ Ninh Bình, nghỉ 40 phút để khi đến sân bay Nội Bài là gần sát giờ bay. CA đã hộ tống Mẹ Nấm vào cổng sau dành riêng cho nhân viên. Tại đây Công an chỉ cho phép Mẹ Nấm gặp nhân viên Đại sứ Quán Hoa Kỳ trong vòng 5 phút. Sau đó Mẹ Nấm đã lên máy bay cùng nhân viên của sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội“.

Việc trả tự do này diễn ra trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm Việt Nam.

Nói với VOA về giây phút đầu tiên gặp lại mẹ và hai con trên máy bay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xúc động nói:

“Mặc dù đã chuẩn bị trước cho việc phải gặp gia đình rất ngắn ngủi trước khi đi nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc khi con trai và con gái ôm tôi trên máy bay. Chúng tôi đã chờ đợi hơn hai năm trời. Những gì họ đã cố gắng để chặn thông tin và chặn sự tiếp xúc của chúng tôi cho đến phút cuối thì cảm xúc của con trai đã vỡ òa trên máy bay. Có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy tấm hình đó.”

“Tôi nghĩ sự đoàn tụ ngày hôm nay ngay trên máy bay sẽ là câu trả lời cho chính những người đã bắt, giam giữ tôi trong suốt thời gian qua, rằng tôi không cô đơn và tiếng nói yêu tự do không bao giờ lạc lõng như họ nghĩ”, blogger Mẹ Nấm nói thêm.

Trước đó hàng giờ, các cơ quan truyền thông và cộng đồng người Việt đã có mặt tại phi trường để chào đón blogger 39 tuổi đã được nước Mỹ, châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế vinh danh vì những đóng góp của cô trong việc đấu tranh cho nhân quyền và tự do tại Việt Nam.

Chị Thảo Ly, một cư dân Houston, nói với VOA rằng “chưa bao giờ chị vui như vậy” khi biết được tin Mẹ Nấm và gia đình được tự do và đến Mỹ, nhưng không khỏi nghĩ tới những nhà hoạt động khác vẫn còn trong nhà tù, trong đó có bà Thúy Nga, cũng có hai con nhỏ như trường hợp của Mẹ Nấm. Chị Ly bày tỏ tin tưởng rằng “với Mẹ Nấm, tôi tin rằng dù sống ở bất cứ đâu thì cô cũng vẫn tiếp tục con đường mà cô đang đi”.

Trong số những người có mặt tại sân bay quốc tế George Bush, có cả những người đã lớn tuổi từ các thành phố lân cận đã lái xe đến Houston giữa đêm để đón Mẹ Nấm và gia đình vì ngưỡng mộ sự can đảm của cô, mà theo họ, “xứng đáng là một anh thư”, “con cháu bà Trưng, bà Triệu”, ông Tường, 83 tuổi, nói với VOA.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger được biết tiếng tại Việt Nam thông qua các bài viết và hoạt động liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như biểu tình chống Trung Quốc, vụ ô nhiễm môi trường do nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây ra ở vùng biển miền Trung Việt Nam, những cái chết trong đồn công an…

Năm ngoái, Việt Nam tuyên án blogger Mẹ Nấm 10 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88, nhưng nhiều chính phủ, tổ chức quốc tế đã chỉ trích Việt Nam về bản án này. Blogger Mẹ Nấm bị bắt ngày 10/10/2016 và đã ở tù đúng 2 năm và 7 ngày.

Ngoài các giải thưởng về nhân quyền từ các tổ chức quốc tế, vào tháng 3 năm ngoái, Mẹ Nấm còn được phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ, bà Melania Trump, trao giải “Phụ nữ can đảm”. Cô cũng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình gần đây.

Một trong những người đi đón gia đình Mẹ Nấm tại phi trường ở Houston, GS. Nguyễn Chính Kết, thành viên khối 8406, tỏ ra thông cảm và chia sẻ với lựa chọn ra đi của blogger Mẹ Nấm. Ông nói: “Người đấu tranh đích thực trong nước không bao giờ muốn ra hải ngoại để tị nạn vì khi đã dấn thân, bất chấp nguy hiểm, là họ đã có tấm lòng muốn hy sinh cho đại cuộc”.

Ngay sau khi Mẹ Nấm rời khỏi Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với VOA qua một thông cáo.

Ông Nicholas Bequelin, Giám Đốc Khu Vực Đông và Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng, việc trả tự do cho blogger Mẹ Nấm là tin vui, nhưng là lời nhắc nhở mọi người về thành tích nhân quyền ngày càng tồi tệ của nhà cầm quyền Việt Nam, khi họ bỏ tù bất cứ người nào dám chỉ trích chế độ. Ông Bequelin viết: “Mặc dù Mẹ Nấm không còn bị giam cầm, nhưng điều kiện để trả tự do là đi sống lưu vong, và vẫn còn hơn 100 người bị cầm tù vì nói lên suy nghĩ của họ một cách ôn hòa, ở nơi công cộng, trên blog hay Facebook“.

Ông Phil Roberston, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, viết: “Tuy chúng tôi vui mừng vì Mẹ Nấm và gia đình đã được tự do, nhưng việc trả tự do này cho thấy rõ hơn chiến lược đàn áp chính trị kiểu mới của Việt Nam: bắt giam các nhà hoạt động với những tội danh nguỵ tạo và vi phạm nhân quyền, rồi xử tù họ ở những phiên toà kangaroo, kết án họ với những án tù dài hạn. Rồi khi hy vọng của họ lụi tàn sau nhiều năm tháng khổ cực sau song sắt, thì trả tự do cho họ với cái giá phải đổi là lưu vong, lại còn nhận thành tích cho việc trả tự do này“.

Chính quyền Việt Nam trong quá khứ từng nhiều lần đồng ý để các tù nhân chính trị đang thụ án vì các buộc liên quan đến an ninh quốc gia đi từ nhà tù Việt Nam sang các nước tự do như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Thu Hà, Đặng Xuân Diệu, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải…