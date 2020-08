MC “Ai là triệu phú” của Mỹ qua đời

Hôm 25/7, People đưa tin Regis Philbin – người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nước Mỹ – qua đời do tuổi già sức yếu, một tháng trước khi ông bước sang tuổi 89.

Regis Philbin sinh ngày 25/8/1931, bắt đầu sự nghiệp làm người dẫn chương trình truyền hình từ những năm 20 tuổi. Mãi đến năm 1988, ông nổi tiếng toàn nước Mỹ khi dẫn chương trình “Live! with Regis and Kathie Lee”. Kathie Lee – ngôi sao đồng hành cùng ông trong chương trình này – bày tỏ đau buồn vì không kịp nhìn mặt ông lần cuối và nói: “Không có lời nào diễn tả trọn vẹn tình cảm tôi dành cho Regis. Đến bao giờ tôi mới tìm được Philbin thứ hai”.

Ông được nhiều người khắp thế giới biết đến khi đảm nhận vị trí MC cho chương trình “Ai là triệu phú” phiên bản Mỹ (Who Wants to Be a Millionaire) từ năm 1999 đến năm 2002.

Regis Philbin cũng là người trao giải thưởng cho John Carpenter – người chơi đầu tiên giành giải một triệu Mỹ kim, đi vào lịch sử game show với câu nói bất hủ.

Trong câu cuối cùng, John Carpenter gọi điện cho cha ruột, và nói: “Chào cha, con không thực sự cần sự giúp đỡ của cha đâu. Con chỉ muốn báo cho cha biết rằng con sắp giành được một triệu Mỹ kim”.

Suốt cuộc đời làm MC, Regis Philbin nhận hàng loạt giải thưởng, tiêu biểu có Kỷ lục Guinness xuất hiện nhiều giờ nhất trên truyền hình Mỹ (16.746 giờ), giải Emmy chương trình ‘Who Wants to Be a Millionaire’, được đặt ngôi sao tại đại lộ danh vọng Hollywood…