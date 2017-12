Máy CT scan và bệnh ung thư phổi

New York: Theo tin của báo USA Today thì bệnh ung thư phổi vẫn là một bệnh ung thư nguy hiểm giết nhiều người nhất ở Hoa Kỳ, so với những loại bệnh ung thư khác.

Tỷ lệ sống sót của những người bị bệnh ung thư chỉ có 17.7 phần trăm, thấp nhất so với tỷ lệ sống sót của các loại bệnh ung thư khác.

Tuy nhiên có những hy vọng là với những cách định bệnh tiền tiến, người ta có thể khám phá ra bệnh ung thư phổi sớm và sẽ có nhiều hy vọng hơn cho việc sống còn.

Nếu bạn hút thuốc thì nên bỏ hút ngay lập tức. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người từng bỏ hút thuốc một thời gian dài, mà vẫn cuối cùng cũng bị ung thư.

Trong khi hút thuốc là nguy cơ lớn nhất có thể khiến người ta bị bệnh ung thư phổi, thì với những phương pháp dùng máy quét sàng lọc, CT scan, có thể giúp các bác sĩ khám phá ra bệnh ung thư sớm và giúp người bị bệnh có cơ hội sống sót.

Một lượng nhỏ quang tuyến dùng trong máy CT scan có thể tìm ra bệnh ung thư ở những thời kỳ đầu, trong khi việc chụp xray sẽ không có hiệu quả cho đến khi ung thư ở thời kỳ trầm trọng thì mới khám phá ra.

Hiệp hội Ung Thư Hoa Kỳ đã tung những quảng cáo có nhan đề “Saved by the Scan”nhắm vào 9 triệu người Mỹ, những người có nguy cơ bị ung thư phổi, và khuyến khích những người này nên đi chụp CT scan định kỳ.