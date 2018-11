Máy ATM phát lầm giấy bạc $100

Nhiều cư dân tại Houston đã tình cờ chứng kiến một hoạt cảnh kỳ lạ với đám đông đứng xếp hàng dài bên ngoài một chiếc máy ATM của Bank of America vào tối Chủ nhật vừa qua. Nhưng họ không đứng xếp hàng để mua đồ đại hạ giá dịp lễ Thanksgiving mà chỉ mong đợt đến phiên để đưa thẻ rút tiền “debit card” và chờ cho chiếc máy ATM phát ra những tờ giấy $100 vì lầm lẫn.

Sự việc bắt đầu khi một người đàn ông đến nơi này để bỏ thẻ vào và muốn rút ra $20, nhưng lại bất ngờ nhận được 2 tờ giấy $100. Anh liền lên mạng thông tin xã hội để chia sẻ điều lý thú này cho nhiều bạn bè cùng biết. Liền sau đó, mẩu tin này được phát tán nhanh chóng và lan rộng khiến nhiều người đổ xô đến nơi đặt chiếc máy ATM này bên ngoài một chi nhánh của Bank of America.

Nhiều người trong đám đông xếp hàng cũng đã tranh cãi và ấu đả trong lúc đứng đợi và tranh nhau chờ đến phiên mình. Trong vòng 2 giờ đồng hồ sau đó, chiếc máy ATM này cứ tiếp tục phát ra những tờ giấy $100. Ty Cảnh Sát Harris County sau đó đã được kêu gọi đến nơi để giải tán đám đông và bảo vệ chiếc máy ATM này vào khoảng 11 giờ tối.

Cuộc điều tra sơ khởi cho biết một nhân viên nhà thầu cung cấp giấy bạc cho nhà băng này đã lầm lẫn khi chất những tờ giấy $10 đã để lộn vào đó những tờ giấy $100. Nhưng điều lý thú và vui mừng cho nhiều người nhanh tay may mắn là ngân hàng Bank of America tuyên bố rằng những người nào đã rút tiền tại đây và nhận được những tờ giấy bạc $100 đó, dù là sai trái, cũng được quyền giữ lấy nó chứ không phải hoàn trả lại. Nhà băng cũng không cho biết là có bao nhiêu người được hưởng và tổng số tiền bị phát lầm lẫn đó lên đến bao nhiêu.