May 100 chiếc váy ruy băng cho ngày 14-2

Tin CBC News ngày 03 tháng 2 năm 2020. Một nhóm phụ nữ Vancouver đã cùng nhau đến Trung tâm Cộng đồng Strathcona trong mấy ngày cuối tuần để may 100 chiếc váy ruy băng đỏ. Họ may những chiếc váy này với mục đích là, trong dịp tuần hành tưởng niệm diễn ra ngày 14 Tháng Hai tới đây, họ sẽ đem tặng cho các gia đình người bản địa có thân nhân là những phụ nữ và trẻ em gái đã từng bị mất tích và bị sát hại.

Jamie Smallboy đã nảy ra ý tưởng này sau khi nghe nói về công việc làm đầy ý nghĩa của Agnes Woodward ở Saskatchewan. Năm ngoái, Woodward đã thực hiện một dự án may 150 chiếc váy ruy băng rồi đem tặng tại một cuộc tập họp của các gia đình người bản địa có phụ nữ và trẻ em gái bị mất tích và bị sát hại. Jamie Smallboy nói “Tôi nghĩ rằng đó là một cử chỉ đáng kinh ngạc về tình chị em và lòng trắc ẩn và tôi nghĩ, tại sao không mang điều đó đến Vancouver?”.

Cô chia sẻ ý tưởng này với hai người bạn là Holly Desjarlais và Michelle Paquette, và bộ ba đã đưa ý tưởng này thành hành động. Họ bảo đảm các vật liệu để làm váy, một không gian cộng đồng nơi họ có thể may và đưa ra lời kêu gọi trên phương tiện truyền thông xã hội để những người khác đến tham gia cùng họ vào các buổi chiều thứ bảy. Thứ bảy đầu tiên, năm phụ nữ đến tiếp tay. Đến đầu Tháng Hai, sau 3 tuần bắt tay vào việc may váy, nhóm của họ đã đạt được gần phân nửa mục tiêu, và gần một chục phụ nữ đã dành buổi chiều cùng nhau cẩn thận khâu ruy băng trên vải đỏ, màu tượng trưng cho sự chữa lành tâm linh theo niềm tin của người Cree, nguồn gốc hệ tộc của Jamie Smallboy.

Sự hưởng ứng tiếp tay của nhiều người trong cộng đồng cho công việc ý nghĩa này khiến cho ba người khởi xướng dự án đều ấm lòng. Đối với họ, may váy ruy băng cho các gia đình là một dự án tâm linh, một cách thể hiện sự tôn trọng có ý nghĩa theo lời dạy của người Ojibway. Chưa đầy hai tuần trước cuộc diễu hành tưởng niệm phụ nữ, nhóm có thêm hai buổi may để đáp ứng mục tiêu may 100 váy. Họ dự định sẽ đưa chúng cho các gia đình của những người mất tích và bị sát hại trong một buổi lễ trước khi cuộc tuần hành bắt đầu. Cuộc diễu hành tưởng niệm đã diễn ra hàng năm vào Ngày lễ Tình Nhân ở Vancouver kể từ năm 1991.