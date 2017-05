Mất ngủ&thuốc chữa bệnh mất ngủ , Sleep Better 1000.

Hồng Bảo Thạch

Ngủ là một hoạt động tự nhiên theo chu kỳ của con người. Ngủ là lúc nghỉ ngơi và phục hồi lại sức khỏe.Thời gian ngủ trung bình của một người bình thường khoảng 7,8 giờ mỗi đêm (dao động từ 4 -11 giờ). Các khảo sát cho thấy, thời gian ngủ giảm dần theo tuổi. Trẻ sơ sinh ngủ17 giờ mỗi ngày, bước vào tuổi nhi đồng, ngủ từ 9 – 10 giờ mỗi đêm. Người lớn ngủ khoảng 7-8 giờ mỗi đêm. Các cụ cao niên thường ngủ trên dưới 6 giờ mỗi đêm.

Tuy nhiên, không phải người nào cũng có giấc ngủ ngon lành, thường gọi là chứng mất ngủ.

Mất ngủ (insomnia) hay khó ngủ (sleeping dificulties) là chứng bệnh gây ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Khó ngủ có nhiều dạng, khó đi vào giấc ngủ, ngủ không yên giấc, dậy sớm không ngủ lại được, hoặc tỉnh dậy nhiều lần trong khi ngủ, mỗi lần dài hơn 30 phút.

Mất ngủ trong chốc lát sẽ gây trạng thái buồn ngủ, vẻ mặt kém linh hoạt. Mất ngủ lâu dài gây mệt mỏi, trầm cảm, dễ cáu gắt, giảm tập trung chú ý. Mất ngủ trong chốc lát hay lâu dài đểu ảnh hưởng đến công việc và học tập, dễ gây tai nạn khi lái xe hay điều khiển các loại máy móc …

Một cuộc thăm dò dư luận vế chứng mất ngủ ở Hoa Kỳ cho thấy, tỷ lệ mất ngủ có thể từ 4% cho tới 48%. Khoảng 33% bị một trong nhiều triệu chứng của mất ngủ, 15% bị ngầy ngật trong ban ngày, 18% không thoả mãn với giấc ngủ.30% số người mắc bệnh mất ngủliên quan tới bệnh tâm thần. Trong thời kỳ mãn kinh, tỷ lệ mất ngủ của phụ nữ nhiều hơn nam giới. Có thể do liên quan tới thay đổi hormone. Tuổi càng cao càng dễ mất ngủ.

Nguyên nhân mất ngủ

Bị stress (34% nữ và 22% nam).

Rối loạn giấc ngủ trong ngày: Làm việc thay đổi bất thường, làm việc theo ca không thường xuyên(53% công nhân ca đêm ngủ gật ít nhất 1 lần trong tuần), thay đổi múi giờ chênh lệch khi đi du lịch.

Sử dụng các chất kích thích não: cà phê, trà, thuốc lá, rượu, các loại thuốc có tính kích thích. Ăn nhiều nặng bụng trong đêm, ăn nhiều chất kích thích…

Thói quen của người ngủ cùng: thí dụ như ngáy (42% nam và 31% nữ ngáy vài đêm trong tuần).

Các yếu tố liên quan đến môi trường: ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, thoáng khí …

Điều trị mất ngủ

Muốn điều trị chứng mất ngủchúng ta cần:

Loại bỏ những nguyên nhân chủ quan gây mất ngủ: Nếu cố gắng tìm hiểu, người bệnh sẽ biết một phần nguyên nhân gây mất ngủ, thí dụ uống cà phê quá nhiều vào buổi tối hoặc trước khi đi ngủ, ăn quá nhiều chất cay nóng, ăn quá no vào buổi tối, đi du lịch đến nơi có sự thay đổi múi giờ quá lớn, căng thẳng trong công việc… Sau khi tìm biết được nguyên nhân, người bệnh có thể tự điều chỉnh để ngủ được mà không cần nhờ đến thuốc.

Ngoài ra còn nên tạo tâm trạng thư thái để dễ dàng đi vào giấc ngủ, giường ngủ cần đặt nơi thoáng mát, chăn màn sạch sẽ v.v…

Theo nghiên cứu của WHO, tỉ lệ người mắc bệnh mất ngủ ngày càng gia tăng và đang trở nên đáng báo động. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận về giấc ngủ năm 2013 cho hay, có đến 33% dân số thế giới gặp khó khăn về giấc ngủ. Theo nghiên cứu của ngành xã hội học, tỷ lệ này còn tiếp tục tăng cao trong những năm tới. Chính vì vậy những năm gần đây có thêm nhiều loại thuốc điều trị mất ngủ đã được nghiên cứu và áp dụng thành công.

Tại các cửa hàng dược phẩm có loại thuốc dễ gây ngủ thuộc nhóm benzodiazepine nhưng cần chú ý là phải có bác sĩ hướng dẫn sử dụng.Một số thuốc không thuộc nhóm benzodiazepine vớinhững ưu điểm là không gây lệ thuộc, khi mua không cần toa. Đó là Melatonin, Ramelteon …

Một số loại dược thảo đông y cũng có thể giúp ngủ dễ hơn. Đây là loại thuốc nhiều người mắc chứng mất ngủ dùng để điều trị vì nó không nhữngchữa được chứng bệnh mất ngủ còn tăng cường sức khỏe và không có tác dụng phụ như thuốc tây y chế từhóa chất.

Hiện nay ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đang bán nhiều loại thuốc mất ngủ chiết xuất từ các loại dược thảo như kirkland signature sleep aid, Duxylamine Succinate, Sleep Well, Sleep Smarter … Đặc biệt thuốc chữa mất ngủ Sleep Better 1000 có thể mang lại giấc ngủ tuyệt với và tăng cường sức khỏe, hoàn toàn được làm từ 5 loại dược thảo thiên nhiên sau:

Phục Thần(Poria Paradicis)là vị thuốc quý trong y học cổ truyền, vị ngọt nhạt, tính bình, không độc, có tác dụng vào kinh tâm, phế, thận, tỳ, vị giúp dưỡng tâm, bổ tỳ, lợi tiểu, giúp liền viết thương mau lẹ, chữa suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, di mộng tinh, định tâm an thần, giảm đau đầu, chóng mặt, trị mất ngủ, giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ….

Phục thần đã được nghiên cứu cho thấy có hiệu quả cao trong việc thúc đẩy tuần hoàn máu não,giảm tình trạng hoa mắt chóng mặt, chữa suy nhược cơ thể, suy nhược hệ thần kinh,an thần, chữa mất ngủ. Đây là thành phần dược lý giúp chống oxi hóa (oxidizing agent), làm cho vết thương mau lành, còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm.

Táo nhân (Ziziphus Juluba Mill): Theo Đông y, táo nhân vị ngọt, tính bình; vào các kinh tâm, can và đởm. Có tác dụng dưỡng tâm, an thần, bổ âm, liễm hãn. Chữa các trường hợp bồn chồn kích ứng, hồi hộp, mất ngủ, đau tức vùng ngực, tim đập mạnh, cơ thể hư nhược, ra nhiều mồ hôi. Đặc biệt giúp ngủ ngon và sâu hơn.Hồi phục, nuôi dưỡng chức năng tim và gan, vốn bị tổn thương do căng thẳng, trầm cảm và lo âu lâu ngày.

Viễn Chí (PolygalaTenuifola Wild) là rễ hoặc vỏ rễ phơi khô của cây viễn chí, còn có tên khác là tiểu thảo, nam viễn trí, dây ruột gà. Theo Đông y, viễn chí vị đắng cay, tính ôn; thường vào kinh phế, tâm và thận. Có tác dụng dưỡng tâm, an thần,giảm bớt tâm trạng bất an, âu lo và phiền muộn, chống rối loạn tinh thần và cảm xúc, khứ đàm khai khiếu, tiêu ung thũng. Chữa chứng hồi hộp, mất ngủ, tâm thận bất giao, đàm trở tâm khiếu, động kinh, hóa đàm khái thấu, ung nhọt sưng.

Đảng Sâm(Codonopsis Pilosula) được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa để hạ huyết áp, tăng hồng cầu và bạch cầu, điều trị chứng biếng ăn do tì vị hư nhược, khí huyết thiếu, tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung khí. Đảng sâm được coi là “nhân sâm của người nghèo”, rễ Đảng Sâm cũng có thể được sử dụng để làm vị thuốc thay thế rẻ tiền hơn cho nhân sâm (Panax ginseng). Đảng Sâm và nhân sâm cùng bổ khí. Đảng Sâm bổ trung ích khí còn nhân sâm bổ tỳ vị và bổ nguyên khí.

Đương Qui (Angelica Sinensis): là một cây thảo mộc có thể được coi như là nhân sâm dành cho vẻ đẹp của phụ nữ. Ngoài tác dụng làm đẹp nó còn được sử dụng để chữa khá nhiều bệnh liên quan tới phụ nữ. Nó giúp tăng cường hoạt huyết, sức đề kháng, tăng cường dinh dưỡng của tuyến vú, làm gia tăng nhu cầu sinh lý, trẻ hóa cơ thể cũng như giúp cho da và các tế bào khỏe mạnh. Đương quy mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị các chứng bệnh thiếu máu, da xanh xao. Đặc biệt là tăng cường sức khỏe để có một giấc ngủ ngon lành.

Với sự kết hợp các dược liệu trên, dược phẩm thiên nhiên Sleep Better 1000 có thể mang lại cho quí vị một giấc ngủ tự nhiên, ngon lành và đầy đủ, giảm căng thẳng, âu lo và muộn phiền.

Sleep Better 1000 được bào chế và sản xuất tại Hoa Kỳ, bởi một Viện Bào chế đã được cơ quan FDA công nhận hoạt động đạt tiêu chuẩn khoa học. Dược phẩm này bao gồm những dược thảo thiên nhiên được tuyển chọn, kiểm tra phẩm chất nghiêm nhặt, đồng thời đã được phòng xét nghiệm cấp giấy chứng nhận về mức độ an toàn và tinh khiết.

Có thể nói Sleep Better 1000 là món quà quý ông, quý bà dùng để tặng bạn bè và người thân, đặc biệt là quà tặng mẹ hiền nhân ngày Lễ Mẹ (14/05/2017) sắp đến.

