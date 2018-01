Mark Wahlberg tặng 1,5 triệu đô cho Quỹ Time’s Up

Nam tài tử Mark Wahlberg cho biết anh quyên góp 1,5 triệu Mỹ kim cho quỹ Time’s Up sau những tranh cãi về mức thù lao anh nhận được khi quay lại một số cảnh của phim All The Money In The World.

Các nguồn tin báo chí nói rằng Wahlberg đã được trả gấp hàng trăm lần thù lao của bạn diễn Michelle Williams cũng đóng lại một số cảnh trong phim này sau khi hình ảnh của tài tử Kevin Spacey bị xóa khỏi phim do vụ tai tiếng tình dục.

Hôm 13/1, Wahlberg viết trên mạng xã hội Twitter: “Tôi ủng hộ 100 phần trăm cuộc tranh đấu cho lương công bằng và tôi quyên góp 1,5 triệu Mỹ kim cho Quỹ Time’s Up với tên Michelle Williams”.

Theo USA Today, Wahlberg được trả 1,5 triệu Mỹ kim trong 10 ngày quay lại một số cảnh phim trong khi nữ diễn viên Michelle Williams chỉ nhận được gần 1.000 Mỹ kim mỗi ngày cho cùng công việc.

Dự án phim này từng gây xôn xao dư luận hồi cuối năm 2017 bởi câu chuyện thay đổi diễn viên. Ban đầu, nhân vật J. Paul Getty do Kevin Spacey đảm nhận. Nhưng, do vướng phải bê bối tình dục, tài tử bị cắt vai ngay cả khi phim đã hoàn thành.

Đạo diễn Ridley Scott và hãng Sony lập tức mời tài tử Canada Christopher Plummer thay thế vai của Kevin Spacey, xúc tiến quay lại một số đoạn của phim trong vòng chưa đầy 2 tuần.

Cuối cùng, All the Money in the World vẫn được công chiếu từ 22/12/2017 như kế hoạch ban đầu, và kịp tham gia mùa giải thưởng điện ảnh 2017-18. Mới nhất, cá nhân Scott và Plummer đều có đề cử tại giải thưởng Quả cầu vàng 2018.