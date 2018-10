Manali, xứ mộng mơ của Ấn Độ

Sau hai tuần lễ đầu tiên làm việc ở New Delhi và cảm thấy sắp không thể chịu hơn nữa cái nóng khủng khiếp của thủ đô Ấn Độ, chúng tôi lên đường đến thành phố mùa đông Manali cách đó gần 600 cây số để lấy lại tinh thần.

Nằm ở đầu phía tây của dãy Himalayan, Manali tọa lạc trên độ cao 2.000 mét so với mực nước biển nên quanh năm mát rượi và có tuyết rơi nhiều vào mùa đông.

Phố núi giữa sương mù

Nằm giữa thung lũng Kullu, Manali trải dài hai bên dòng sông Beas trứ danh. Sông không sâu lắm, lòng sông có rất nhiều đá, nước tung bọt trắng mờ ảo như chốn thần tiên. Từ hai bên bờ có thể nhìn thấy dãy Himalaya quanh năm tuyết phủ. Chạy dọc theo sông là rừng cây lá kim xanh biếc. Con sông trong vắt nước thượng nguồn mang vẻ đẹp vừa hoang dã vừa tinh khiết. Sông Beas nổi tiếng trong lịch sử thế giới bởi nó đã chặn đứng giấc mộng thôn tính toàn bộ phương Đông của Alexander Đại đế.

Bên dòng nước này, hơn hai ngàn năm trước binh sĩ của Đại đế đã nổi loạn đòi chấm dứt cuộc bành trướng, vì thế sông Beas được xem là điểm cực đông trong hành trình mở mang bờ cõi của vị vua kiệt xuất.

Xe buýt từ New Delhi khởi hành lúc 7 giờ 30 tối và tới Manali vào khoảng 10 giờ sáng. Chuyến xe đêm chạy từ từ trên những cung đường đèo vô cùng ngoạn mục. Chúng tôi không khỏi khâm phục các bác tài xứẤn. Đường thì hẹp, lại còn chạy song song với vực sâu hun hút, dưới vực là dòng sông nước chảy xiết. Có nhiều đoạn, đường được xẻ vào trong vách núi tạo thành vòm hẹp để xe có thể lọt qua, chỉ chạy không khéo một tí thôi là có thể quẹt vào vách núi. Ấy thế mà bác tài không thèm giảm tốc độ khi lái qua những đoạn đó.

Dù suốt đêm không chợp mắt với nhiều phen thót tim, hành khách ai nấy đều cảm thấy thật bõ công khi được Manali chào đón với không khí mát lạnh và trong lành. Lúc này Delhi đang nóng trên 40 độ C nhưng ở đây, mọi người vẫn đang mặc áo lạnh và cách đây chừng mươi mười lăm cây số trên đèo Rohtang, tuyết vẫn rơi trắng đường.

Đời sống Manali quyến rũ mê hồn. Núi rừng xanh biếc, suối chảy rì rầm, từ con người cho đến hoa lá đều tươi tắn và trong trẻo. Dù là điểm du lịch nổi tiếng Ấn Độ, phố núi vẫn tránh được sự xô bồ. Dân tình và cách thức làm du lịch ở đây rất chuyên nghiệp và thân thiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với dân đi du lịch bụi một mình thường bị mắc kẹt bởi các tour du lịch phải bao hoặc mua trọn gói theo đoàn.

Quanh Manali có nhiều điểm khám phá hấp dẫn. Trước tiên phải kể đến con đèo Rohtang La cao 3.978m luôn thu hút du khách thích mạo hiểm bởi mức độ hùng vĩ và hiểm trở của nó. Rồi ngôi làng Nagar, từng là kinh đô hơn 1.500 tuổi của miền đất Kullu giờ được biết đến với pháo đài Nagar và đặc biệt là bảo tàng và ngôi nhà của một họa sĩ Nga nổi tiếng đã chuyển về sống ở đây…

Cái phố núi nho nhỏ dưới chân Himalaya hóa ra lại thu hút nhiều người đến từ những nơi được coi là văn minh hiện đại nhất. Chẳng hạn nhà trọ gia đình mà chúng tôi đang trọ có cô chủ từng là một luật sư “hái ra tiền” tại Mỹ. Cô này vốn là người Israel theo gia đình định cưở Mỹ lâu năm. Người phụ nữ hiện đại thành đạt ấy trong một lần đến đây du lịch đã phải lòng Manali, yêu luôn một chàng trai Ấn Độ để rồi quyết định ở lại đây suốt đời trong vai trò bà chủ nhà trọ.

Giờ họ đã có hai con, cô có vẻ rất mãn nguyện với gia đình êm ấm và ông chồng mắt lúc nào cũng lim dim như say cần sa. Manali nổi tiếng là thủ đô cần sa. Xứ đây thứ cỏ gây nghiện này không bị cấm. Thành phố vốn đã có vẻ đẹp mơ màng, khói cần sa dường như còn làm cho con người Manali chìm sâu trong những mộng tưởng mơ hồ hơn nữa… Nghe nói hằng năm cứ đến tháng 10, Manali lại tấp nập du khách châu Âu, nhiều nhất là du khách Ý tìm đến đây để thưởng thức cần sa đang mùa thu hoạch.

Đền thiêng và làng cổ

Manali được chia làm hai khu vực là khu Mới (New), nơi có bến xe, chợ trung tâm… và khu Cổ (Old Manali) với nhiều kiến trúc lâu đời. Hai khu nối với nhau bằng cây cầu sắt bắc qua sông Beas nước chảy róc rách. Khách phương Tây chủ yếu chọn nghỉở Old Manali để tìm hiểu văn hóa trong khi khách Ấn Độ lại chọn khu New để nghỉ mát hoặc hưởng tuần trăng mật. Old Manali tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ bao quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng với rừng bách hương xen lẫn thông thẳng tắp.

Tại đây, bên những con đường dốc uốn lượn đầy hoa là các căn nhà bằng gỗ hoặc đá với kiến trúc đặc trưng, nhỏ xinh tựa mình vào núi. Nhà gỗ lợp bằng đá phiến là kiến trúc đặc sắc của Old Manali và làng cổ Vashist cách đó bốn cây số. Cách dựng nhà như thế này giúp người địa phương chống chọi được với cái lạnh khắc nghiệt mùa đông. Ngoài ra sự kết hợp giữa tường gỗ và mái bằng đá phiến đem lại vẻ đẹp đặc biệt làm xao xuyến lòng người. Ngay cả những ngôi nhà cũ kỹ đến xiêu vẹo, vẻ đẹp kết tinh từ sản phẩm của núi, rừng và bàn tay con người vẫn làm du khách phải ngẩn ngơ.

Cũng như mọi miền đất khác trên xứ Ấn, tại Manali đi đâu cũng nhìn thấy những kiến trúc tôn giáo thâm nghiêm. Ẩn hiện trên các triền núi là những ngôi chùa, thiền viện Tây Tạng sắc màu rực rỡ. Song nổi tiếng nhất ở đây là ngôi đền Hindu mang tên Hadimba xây dựng từ giữa thế kỷ XVI. Đền xây trên một tảng đá lớn để thờ nữ thần Hidimbi, một nhân vật trong sử thi Ấn Độ Mahàbhàrata. Được bao quanh bởi một khu rừng tuyết tùng xanh um, kiến trúc tuyệt đẹp này gồm ba mái vuông bằng gỗ, trên cùng là chóp hình nón bằng đồng. Vách đền cũng bằng gỗ quý được chạm khắc vô cùng tinh xảo và sống động.

Không đồ sộ như phần nhiều các ngôi đền Ấn Độ, đền ở Manali thường vừa phải nhưng rất thanh thoát và cổ kính. Bên cạnh ngôi đền đá Vashist Mandir linh thiêng thì đền Manu cũng chiếm vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người dân vùng Bắc Ấn. Đền thờ nhà hiền triết Manu và tên Manali chính là bắt nguồn từ cái tên Manu này.

Trong truyền thuyết của đạo Hindu có một câu chuyện về trận đại hồng thủy. Người duy nhất được thần Vishnu giúp vượt khỏi cơn hồng thủy chính là Manu. Manu là nhân vật quan trọng vì hai lẽ: Thứ nhất ông là người đã tái tạo ra loài người; thứ hai ông là tác giả của bộ luật Manu, bộ luật cổ xưa và quan trọng nhất của Ấn Độ giáo với hệ thống quy định các mối quan hệ trong xã hội vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày nay. Theo truyền thuyết, vùng đất không bị ngập mà thần Vishnu hóa thân thành con cá khổng lồ đã đưa Manu đến nằm ở chân dãy Himalaya được cho là Manali.

Đến Manali với ý định ban đầu chỉ để tránh nóng, song chúng tôi đã khám phá được nhiều điều thú vị ngoài mong đợi ở đây. Dường như trên đất nước Ấn Độ, mỗi dặm đường đều là một trang sử thi với những chuỗi câu chuyện nhiều màu sắc đan xen…

