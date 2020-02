Lý Do WHO Không Công Bố Covid-19 Là Đại Dịch

Dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra đang có xu hướng lan rộng và diễn biến phức tạp bên ngoài Trung Quốc đại lục sau khi tính tới hôm 24/02 đã khiến hơn 2.600 người tử vong, hơn 79.000 người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, WHO đến nay vẫn không công bố Covid-19 là “đại dịch” bất chấp một số chỉ trích.

Lý giải về việc không công bố đây là đại dịch, phát ngôn viên của WHO Tarik Jasarevic cho biết, tổ chức này hiện không còn sử dụng thuật ngữ “đại dịch”.

“Hiện này không có cấp độ chính thức cho đại dịch. WHO không sử dụng hệ thống phân cấp cũ vẫn quen thuộc với một số người kể từ năm 2009. Theo Các quy định y tế toàn cầu (IHR), WHO sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi dịch gây lo ngại toàn thế giới”, Reuters dẫn lời ông Jasarevic.

Trước đó, hôm 30/1, WHO đã công bố dịch Covid-19 là vấn đề y tế khẩn cấp khi dịch bùng phát mạnh tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Việc công bố này nhằm giúp các nước tăng cường các biện pháp đề phòng nhằm ngăn chặn dịch.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cuối tuần trước cho biết: “Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi theo dõi tình hình dịch bệnh này 24/7… Như chúng tôi đã nói, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn mà cánh cửa cơ hội kiểm soát dịch đang hẹp dần”.

Hôm 24/02, Ý đã ghi nhận người thứ 7 tử vong vì virus corona, trong khi số người nhiễm bệnh tại nước này tăng nhanh lên trên 220.

Hãng tin ANSA cho hay, người mới nhất tử vong vì virus corona (Covid-19) là một cụ ông 80 tuổi, được đưa tới bệnh viện tại Lodi hồi tuần trước do bị đau tim. Các bác sĩ tin rằng ông này nhiễm virus từ một bệnh nhân.

Các số liệu mới nhất cho thấy hơn 220 người đã nhiễm virus corona tại Italia kể từ ngày 21/2, phần lớn tại các vùng giàu ở Lombardy và Veneto, phía bắc đất nước.

Ý hiện là quốc gia có số người nhiễm virus cao nhất tại châu Âu.

Theo hãng thông tấn Ihna, nghị sĩ Iran Ahmad Amirabadi Farahani hôm nay 24/2 cho biết có 50 người tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) tại thành phố Qom, cách thủ đô Tehran 120 km về phía nam. Nghị sĩ này cáo buộc Bộ trưởng Y tế Iran nói dối về quy mô của dịch corona tại nước này.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Trong cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước, ông Harirchi cho biết Iran hiện mới chỉ xác nhận 12 ca tử vong và 66 ca nhiễm virus Covid-19.

Nam Hàn sáng 24/2 xác nhận thêm 161 trường hợp nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 763, trong đó 7 trường hợp tử vong.

Trong số các ca nhiễm mới, 129 trường hợp có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố miền nam Daegu, theo AFP dẫn thông tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nam Hàn (KCDC). Tính đến ngày 24/2, số ca nhiễm virus Corona bắt nguồn từ nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa lên đến 458 trường hợp trong tổng số 763 ca trên toàn quốc, chiếm khoảng 60%.