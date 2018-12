Lý do nên tránh bột ngọt

Có thể bạn đã biết rằng thành phần thực phẩm bột ngọt không tốt cho bạn. Thậm chí có thể bạn cũng đã biết một số lý do phổ biến tại sao. Nhưng bạn có biết rằng bột ngọt chủ yếu được ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng để giữ cho chúng ta nghiện “hương vị thơm ngon nhưng ít bổ dưỡng” không? Đó làmột bí mật. Hãy cùng tìm hiểu xem lý do tại sao bột ngọt làm cho nhiều người thích ăn những loại thức ăn nhanh và gián tiếp làm giàu cho ngành thực phẩm.

Vậy bột ngọt gồm có những thành phần nào? Ngoài xi-rô bắp chứa nhiều chất đường hoa quả (fructose), bột ngọt có chất màu nhân tạo và các thành phần được làm từ hóa chất gọi là “gói hương vị”. Chính gói hương vị này mà bột ngọt bị xếp hạng trên cùng của danh sách phụ gia thực phẩm cần nên tránh.

Bột ngọt là một chất kích hoạt mà các nhà sản xuất thực phẩm rất quen thuộc. Nó được đưa vào thực phẩm để gây ra phản ứng Pavlov tứcphản xạ có điều kiện tạo ra một kích hoạt cho bạn ăn nhiều hơn và không bao giờ cảm thấy no. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration- FDA) nhận định bột ngọt là “đại khái tương đối an toàn”, mặc dù thành phần này được cho là gây ra ban da, ngứa, nổi mề đay, nôn mửa, hen suyễn, bất thường về tim, co giật, đau ngực, buồn nôn, yếu, đặc biệt là đau đầu và đau nửa đầu cùng các vấn đề sức khỏe khác.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí về Bệnh Nhức đầu cho thấy chỉ một phân lượng bột ngọt nhỏ duy nhất cũng đủ gây đau đầu ở các đối tượng khỏe mạnh được thử nghiệm.Nghiên cứu khảo sát tỉ mỉ này cho thấy rằng lượng bột ngọt gây ra đau hàm, cao huyết áp và các tác dụng phụ không mong muốn khác bao gồm buồn nôn, mệt mỏi, đau bụng, hàm thắt, chóng mặt, và nén ngực. Vì vậy, sự nhận xét bột ngọt “đại khái tương đối an toàn” của cơ quan FDA có chính xác lắm không?

Khi loại bột rẻ tiền này được thêm vào thức ăn của bạn, nó làm cho bạn thèm đường, và nó cũng can thiệp vào một bộ kích thích tố quan trọng kiểm soát sự no đầy. Điều đó có nghĩa là khi bạn ăn bột ngọt, cơ thể bạn không nhớ làm thế nào để nói với bạn rằng nó đã no, vì vậy bạn cứ tiếp tục ăn. Vì hương vị ‘mặn’ làm cho bạn thèm hương vị “ngọt”, bạn sẽ muốn ăn đồ ngọt sau khi ăn những món mặncó bột ngọt bán ở các tiệm thức ăn nhanh.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao vừa mới ăn một bữa ăn giàu năng lượng một tiếng đồng hồ trước đây mà bây giờ lại cảm thấy muốn ăn nữa? Đó là tại vì nguyên liệu chế biến ít dinh dưỡng trong thức ăn đó khiến bạn muốn ăn nhiều hơn. Đó là cách thức của ngành kỹ nghệ thực phẩm gây nghiện thực phẩm, để họ kiếm tiền.

Bột ngọt chỉ là một trong hàng ngàn thành phần nhân tạo được ngành kỹ nghệ thực phẩm sử dụng để làm hỏng sức khỏe của bạn và khiến bạn ghiền ăn sản phẩm của họ.

Chắc bạn để ý nhìn thấy nhiều bảng hiệu của nhà hàng Tàu tuyên bố là thực phẩm của họ “MGS free”, không dùng bột ngọt.Chắc không? Đã từng xảy ra những trường hợp thực khách bị dị ứng bột ngọt nghiêm trọng, ăn xong ngã bệnh.

Bột ngọt làm cho người dùng nó có cảm giác đói thường trực dai dẳng khiến cho họ dù đã ăn no nê mà vẫn chưa hài lòng. Điều này có thể dẫn đến ăn quá nhiều, thường là các sản phẩm có chứa nhiều bột ngọt hơn, bắt đầu lại chu kỳ lẩn quẩn. Vì xi-rô ngô nhiều chất đường trong bột ngọt có xu hướng gây nghiện nên cũng không có gì ngạc nhiên khi một phần ba dân số Mỹ hiện được coi là thừa cân hoặc béo phì.

Ngoài việc bột ngọt gây nghiện qua thực phẩm chế biến kém phẩm chất, còn nhiều lý do tại sao người tiêu thụ khôn ngoan nên tránh phụ gia nhân tạo này. Mặc dù vẫn được FDA công nhận là “an toàn”, nó có thể kích hoạt bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng không mong muốn nào, bao gồm:

Các vấn đề về da như ban và ngứa dữ dội

Các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn và ói mửa

Các vấn đề về thần kinh như nhức đầu và đau nửa đầu – cũng như các vấn đề nghiêm trọng hơn như co giật

Các vấn đề về cơ xương như yếu và đau hàm

Các vấn đề tim mạch như nhịp tim nhanh hay yếu.

Trong ngắn hạn, hầu như không có một hệ thống cơ thể nào mà không bị ảnh hưởng bởi việc tiêu thụ bột ngọt! Dị ứng bột ngọt có thể đưa đến hậu quả chết người. Cách tốt nhất là nên áp dụng một chế độ ăn uống thực phẩm tươi và nấu nướng thức ăn ở nhà. Và tránh dùng bột ngọt ngay từ đầu.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tiêu thụ bột ngọt có liên quan đến sự gia tăng chỉ số khối lượng cơ thể. Những người dùng bột ngọt lên ký nhanh hơn so với những người không dùng.

Bột ngọt làm tăng thêm hương vị của thức ăn, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ. Bột ngọt hoạt động trên não, đánh lừa não khiến cho người dùng nó nghĩ rằng thức ăn thực sự ngon tuyệt vời. Nguyên là một chất kích thích tố, bột ngọt kích thích não sản xuất ra nhiều dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh, tạo cảm giác thích thú cho người dùng, thôi thúc người dùng thèm và ănhoài, ăn nhiều hơn và kết thúc là ghiền/nghiện. Trong quá trình này, các tế bào não bị hư hại.

Bột ngọt làm tổn thương não, sửa đổi khả năng đáp ứng tín hiệu hormone leptin báo hiệu khi dạ dày đã no đầy, làm cho người ta cứ tiếp tục ăn quá mức dẫn đến bệnh béo phì. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệmbột ngọt với chuột và kết quả chứng minh điều đó là đúng. Bột ngọt đã phá hủy dây dẫn truyền thần kinh trong não của chuột giống y như trong não của người.

Các công ty sản xuất thực phẩm chế biến thích dùng bột ngọt trong sản phẩm của họ vì dùsản phẩm của họ làm bằng nguyên liệu rẻ, dù phẩm chất có kémnhưng ăn vẫn ngon nhờ có hương vị tuyệt vời.

FDA, cơ quan trách nhiệm về chuẩn mực an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ đã bảo trong nhiều năm rằng việc tiêu thụ bột ngọt là an toàn. Họ xem nó như một chất phụ gia tăng cường hương vị và không cấmnó được dùng trong vô số các sản phẩm thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu có tên tuổi.

Con số thống kê cho thấy một phần ba dân số Hoa Kỳ bị bệnh mập hay béo phì. Nếu đó là một vấn nạn thì bột ngọt là một trong số các thủ phạm chăng?

