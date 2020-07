Lý do nào khiến dịch COVID-19 giảm dần ở Âu Châu trong khi tiếp tục gia tăng ở Hoa Kỳ?

London, Anh quốc: Trong những tháng 3 và tháng 4, Châu Âu là tâm của ổ dịch COVID-19 với số người nhiễm ở 5 quốc gia Âu Châu là Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp đã lên đến 1.2 triệu người và có 148 ngàn người chết.

Trong tháng 5,tình hình đại dịch ở Châu Âu giảm dần và các quốc gia Âu Châu bắt đầu mở cửa guồng máy kinh tế và tuy vẫn còn người nhiễm và chết, nhưng số bệnh nhân giảm dần.

Trong khi đó tại Hoa Kỳ đại dịch đến trễ hơn nhưng nhiều tiểu bang Mỹ cho mở cửa lại guồng máy kinh tế vào tháng 5, như tiểu bang California, tiểu bang Texas, tiểu bang Florida.. và đại dịch bùng phát lại ở Hoa Kỳ!

Tính đến ngày thứ ba 21 tháng 7, tại Hoa Kỳ có gần 3.9 triệu người nhiễm COVID-19 và có trên 141 ngàn người chết: cao nhất thế giới.

Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì những lý do giúp cho các nước Âu Châu thành công trong việc ngăn ngừa đại dịch, trong khi Hoa Kỳ lại thất bại là tại Hoa Kỳ có quá nhiều..tự do và không có người lãnh đạo lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn sóng gió.

Những cư dân Âu Châu tuân thủ theo những lệnh cấm của chính quyền như phải giao thiệp cách ly, phải đeo khẩu trang khi ra chỗ công cộng, phải rửa tay thường xuyên.

Trong khi tại Hoa Kỳ, chính vị nguyên thủ quốc gia cũng không muốn đeo khẩu trang, thì làm sao những người dân nghe theo? Ngoài ra còn có rất đông những người Mỹ không muốn đeo khẩu trang vì họ nói họ có quyền tự do đeo hay không, và không ai có thể bắt buộc họ được.

Một lý do khác giúp cho các quốc gia Âu Châu thành công trong việc ngăn ngừa vi rút là chính quyền các xứ này thật tâm và có những chương trình rõ ràng ngăn cản COVID-19: cho thử nghiệm hàng loạt và tìm kiếm phong tỏa những ổ dịch, ngay khi chúng vừa bắt đầu. Hoa Kỳ không có một chương trình ngăn ngừa vi rút cho toàn quốc, mà tùy thuộc quyết định của các thống đốc các tiểu bang.

Tuy thành công một phần, các quốc gia Âu Châu vẫn không tự mãn, tiếp tục các chương trình truy tầm, thử nghiệm và ngăn ngừa vi rút.

Trường hợp điển hình là nước Đức: xứ này giờ đây có thể tiến hành tới hơn 1.1 triệu xét nghiệm mỗi tuần, đã đào tạo hàng trăm người, bao gồm nhiều sinh viên y khoa, để truy vết tiếp xúc trên cả nước. Một ứng dụng truy vết trên điện thoại được triển khai hơn một tháng trước đã đạt gần 16 triệu lượt tải.

Theo bác sĩ Jennifer Nuzzo, bác sĩ chuyên khoa về dịch tễ của trường đại học Johns Hopkins thì những người Mỹ dường như đã bỏ cuộc chiến đấu, chấp nhận phải sống với đại dịch, và theo như lời tổng thống Trump là con vi rút sẽ “go away”, trong khi tại Âu Châu thì có những phấn đấu chống đại dịch tới cùng.

Thep bác sĩ Ashish Jha, giám đốc viện y tế toàn cầu của trường đại học Harvard thì khác biệt giữa các nước Âu Châu và Hoa Kỳ trong việc chống đại dịch là các quốc gia Âu Châu coi việc ngăn ngừa vi rút là chuyện nghiêm trọng, trong khi đại dịch chỉ là ” một dịch cúm” theo như ý của ông Trump và nhiều người Mỹ và bác sĩ Jha than thở là Chúng tôi ( Hoa Kỳ) đã làm mọi chuyện chống dịch, nhưng chỉ làm..nửa vời!