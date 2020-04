Lý do chính xác tại sao Trump đả kích Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO)

Bài phân tích của Amber Phillips từ Washington Post

Châu Ngọc Vân dịch

Tổng thống Trump đang phê bình gay gắt Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) và đe dọa cắt nguồn tài trợ cho đại dịch toàn cầu vì cách đối phó của tổ chức đối với coronavirus.

Vậy mục tiêu mới của ông ta là gì ?

Tất nhiên WHO có thể bị chỉ trích vì bị nghi ngờ mang lại cho Trung Quốc quá nhiều lợi ích khi đại dịch này bắt đầu. Stephen Morrison, một chuyên gia y tế công cộng toàn cầu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết “Trump và các đồng minh của ông tại Thượng viện và trên Fox News đã đưa nó đi quá xa với những lời chỉ trích của họ . Họ đã cố gắng làm chệch hướng trách nhiệm này khỏi Trump và quay trở lại đổ lỗi cho Trung Quốc “ .

Morrison đã mô tả các nỗ lực của Trump và các đồng minh của ông ta để làm suy yếu WHO và sự lãnh đạo của nó ở giữa một đại dịch là nguy hiểm và hoàn toàn không phù hợp.

Những người khác lo lắng rằng cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, với tổ chức y tế hàng đầu thế giới ở giữa, là một sự phân tâm. “Chính phủ Trump đã tô đậm những mối đe dọa của Trung Quốc là chính xác, chuyên gia Bonnie Glaser của Châu Á-Thái Bình Dương, nói với báo Politico. “Tại thời điểm quan trọng này, tôi nghĩ rằng chúng ta nên xét coi vấn đề nào là ưu tiên”.

Trong khi đó, WHO đã ngầm cáo buộc Trump chính trị hóa virus và cảnh báo rằng làm như vậy sẽ dẫn đến số người chết sẽ nhiều hơn.

Một điều chúng ta nên biết: Khi Trump tìm thấy ai đó để đổ lỗi, chẳng hạn như các thống đốc, ông ta sẽ không buông tha dễ dàng. Vì vậy, hãy tìm hiểu thêm lý do tại sao ông ta tấn công WHO để hiểu rõ hơn, khi điều này sẽ xuất hiện trở lại trong tương lai.

Những lời chỉ trích của Trump có hai mặt:

1. Trump cho biết WHO, thuộc Liên Hiệp Quốc, có vẻ như rất thiên về TQ. Đó là điều mà một số thượng nghị sĩ GOP diều hâu cũng đang nói. Họ cáo buộc WHO chỉ đơn giản báo cáo số liệu thống kê virus do chính phủ Trung Quốc cung cấp cho họ, mặc dù hiện tại chúng ta biết Trung Quốc đã khai con số nhiễm bệnh rất ít và thậm chí đã cố gắng che giấu mức độ của virus. Thí dụ, vào giữa tháng 1, WHO nhắc lại rằng Trung Quốc nói rằng việc truyền virus từ người sang người chưa được chứng minh. Các nhà lãnh đạo ở Nhật Bản và Đài Loan – cả hai đều có liên quan về môi trường địa lý chính trị để chỉ trích Trung Quốc – cũng đã cáo buộc WHO đã quá tin tưởng Trung Quốc khi chưa biết sự thật xảy ra tại TQ như thế nào vào thời kỳ dịch bệnh mới bùng phát. Báo New York Times cho biết Trung Quốc đang tích cực cố gắng tăng cường ảnh hưởng tại WHO.

Vào thứ ba, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện James E. Risch (R-Idaho , Cộng Hoà) cáo buộc WHO là một con rối chính trị của Trung Quốc, nói rằng việc WHO không báo cáo số lượng thực sự của bệnh dịch đã cản trở khả năng của thế giới trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này.

Morison cũng thấy là sự việc này đã đi quá xa . Lúc đầu, vào tháng 1, WHO đã ca ngợi Trung Quốc vì việc chặn đứng sự lây lan của virus – mà bây giờ chúng ta mới biết là quốc gia này đã không làm. Nhưng Trump cũng vậy. Ngay cả khi các cố vấn của ông thúc giục ông phải tỏ ý nghi ngờ chuyện Trung Quốc đã kiểm soát được virus, nhưng Trump lại ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm được việc chặn đứng virus vì Trump vừa ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, giữa lúc ông đang bị impeach, và có lẽ ông ta cũng sợ thỏa thuận đó sẽ thất bại

Lời người dịch: ngày 24 tháng 1 Trump tweet : “TQ đã lám việc quá siêng năng để ngăn chận Coronavirus.

Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực và tính minh bạch của họ. Tất cả sẽ phối hợp với nhau rất tốt. Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin cám ơn chủ tịch Tập Cận Bình”

2. Lời phàn nàn thứ hai của Trump về WHO là WHO nói “đó là sai. Họ đã để lỡ cơ hội.” Trump đã không nói rõ thêm về câu nói của ông ta có ý gì.

Ông ta có ý đã cáo buộc WHO không cảnh báo sớm cho thế giới về coronavirus. Nếu đúng, điều này có thể giúp ông ta đối phó với tình hình chính trị tại HK: Làm thế nào để đi quân cờ sớm hơn nếu các nhà lãnh đạo y tế thế giới cũng chậm? WHO đã kéo dài nhiều tuần lễ để tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh cho cộng đồng thế giới và chỉ tuyên bố đây là đại dịch ngày 11 tháng 3, muộn hơn nhiều so với sự trông chờ của các nước. Nhưng White House đã không phản đối ầm ĩ để cho thế giới đánh giá virus nghiêm trọng hơn. Cùng ngày WHO tuyên bố đại dịch toàn cầu, Trump đã nói: Tôi nghĩ chúng ta sẽ vượt qua nó. Điều đó bất chấp những cảnh báo đến từ cố vấn thương mại, bộ trưởng Y Tế , và CIA từ hồi tháng Một.



Sau đó ông ta nói rằng ông ta biết virus có thể tệ đến mức nào nhưng ông ta không muốn gây sốc cho người Mỹ.

Và ngay từ đầu, khi WHO đã không gắt gao với Trung Quốc như đáng lẽ ra phải có, nó đã không nhận được sự hỗ trợ nào từ Hoa Kỳ để có thể làm điều gì khác hơn. Morrison nói điều quan trọng cần nhớ rằng WHO là một tổ chức được tạo thành từ các quốc gia thành viên. Để chống lại một trong những thành viên đó (trong trường hợp này là Trung Quốc), nó cần sự ủng hộ của những thành viên khác. Không có nhà lãnh đạo lớn nào trên thế giới vào thời điểm đó – không phải Hoa Kỳ, không phải các nhà lãnh đạo ở Anh và Pháp – nói với WHO hãy theo sát Trung Quốc và bảo đảm rằng WHO sẽ được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo này. Vì vậy, chuyện WHO sẽ khởi động một cuộc đối đầu có thể dẫn đến thất bại với Trung Quốc đã không xảy ra.

Ngoài ra, Morrison nói, vì không có sự hỗ trợ đó, WHO vẫn chỉ trích Trung Quốc và thúc đẩy mạnh mẽ để đưa một nhóm các nhà khoa học đến trung tâm ổ dịch vào giữa tháng Hai.

Cách mà Trump lợi dụng sơ hở của WHO như ông ta đã làm với các email của bà Hillary Clinton, chính sách ngoại giao của Joe Biden ở Ukrain là: lấy chuyện sơ suất của đối thủ, thổi phồng lên để triệt hạ danh giá làm mất uy tín của họ và để mang lại lợi ích cho mình