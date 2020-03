Lượng thải CO2 toàn cầu giảm mạnh giữa dịch COVID-19

Dù đang gây thiệt hại cho nhiều quốc gia trên thế giới, dịch COVID-19 gián tiếp mang lại tín hiệu tích cực cho môi trường khi lượng khí carbon từ đầu năm đến nay giảm đáng kể.

Trung Quốc là trung tâm của đại dịch lần này, đồng thời cũng là nước thải ra lượng carbon lớn nhất thế giới.

Theo nghiên cứu của tổ chức khí hậu phi lợi nhuận Carbon Brief, trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra, lượng CO2 thải ra môi trường của Trung Quốc giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2019 (tương đương giảm 200 triệu tấn).

Hoạt động công nghiệp gián đoạn không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác là nguyên nhân chủ yếu gây suy giảm lượng khí thải carbon trên toàn cầu.

Carbon Brief thống kê, so với cùng kỳ, lượng tiêu thụ than đá cho hoạt động nhiệt than giảm 36%. Lượng than cốc sử dụng giảm 23%, lượng NO2 cho hoạt động vệ tinh giảm 37%…

Ngoài ra nhiều quốc gia cũng đã yêu cầu tránh tụ tập đông người, bên cạnh tâm lý hạn chế ra ngoài trong những ngày này cũng góp phần giảm lượng khí CO2.

Các buổi họp, hội nghị bị dời lại, hàng loạt những buổi văn nghệ, thời trang, thể thao, hoạt động du lịch tạm dừng cũng hạn chế các chuyến bay, nhất là những chặng xuyên lục địa vốn thải ra nhiều lượng khí nhà kính.

Theo thống kê, hàng chục ngàn chuyến bay trên toàn cầu cũng đã bị hủy từ đầu năm 2020. Carbon Brief ghi nhận trong những ngày dịch COVID-19 vào đỉnh, những chuyến bay cắt giảm làm bớt đến 10% lượng khí nhà kính, và tính trung bình 2 tháng qua giảm 5%.

Hằng năm khí thải CO2 toàn cầu thường gia tăng khoảng 1%, tương đương 317 triệu tấn.

Ông Rob Jackson – chủ tịch dự án Global Carbon Project – cho rằng giảm khoảng 200 triệu tấn carbon như hiện nay chỉ mang ý nghĩa nhất thời, bởi đằng sau đó có thể gây ra một cuộc khủng hoảng về kinh tế.