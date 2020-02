Lực sĩ Nam Nguyễn sẽ đại diện Canada tham dự thế vận hội ?

Seoul, Nam Hàn: Trong cuộc tranh tài trượt băng thế giới The ISU Four Continent diễn ra trong ngày chúa nhật 9 tháng 2 ở cầu trường thành phố Seoul, Nam Hàn, và trong môn tranh vô địch đơn nam, lực sĩ Nam Nguyễn đã về hạng 6 trong bảng sắp hạng, cao hơn so với hai nam lực sĩ khác mà Canada đã gửi đi tranh tài môn trượt băng đơn nam.

Trong cuộc tranh tài thế vận hội sắp diễn ra, Canada sẽ chỉ gửi một nam lực sĩ duy nhất đi tranh tài môn trượt băng nghệ thuật đơn nam, và thường thì các giới chức trong ủy ban thế vận hội Canada, dựa vào kết quả của cuộc tranh tàu the ISU Four Continent: lực sĩ Canada nào xếp hạng cao nhất sẽ được đại diện Canada tham dự thế vận hội.