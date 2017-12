Luật sư của Michael Flynn ngừng chia sẻ thông tin với Bạch ốc

Nhóm luật sư đại diện cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã chấm dứt một thỏa thuận chia sẻ thông tin với Bạch ốc về cuộc điều tra Nga đang diễn tiến.

Báo The New York Times loan tin này đầu tiên hôm thứ Năm tuần qua, nói rằng quyết định này có thể có nghĩa là ông Flynn đang hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và bất kỳ mối liên hệ tiềm năng nào giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Moscow.

Trong các cuộc điều tra hình sự lớn, các luật sư bào chữa thường chia sẻ thông tin với nhau. Nhưng việc này có thể trở thành phi đạo đức nếu một trong những mục tiêu tiềm năng tìm cách thương lượng một thỏa thuận với các công tố viên.

Một thỏa thuận với ông Flynn sẽ giúp các công tố viên hiểu sâu hơn về cách thức mà đội ngũ của Tổng thống Donald Trump hành xử trong chiến dịch vận động tranh cử và trong những ngày đầu của chính quyền.

Ông Flynn bị sa thải khỏi chính quyền Trump vào tháng 2 sau khi tin tức lộ ra rằng ông ta đã nói dối Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc nói chuyện của ông ta với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.

Flynn, một người ủng hộ nổi bật của ông Trump trong chiến dịch tranh cử, là một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra của ông Mueller.