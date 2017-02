Lột bỏ ObamaCare

Trong cuộc tranh luận hôm thứ Ba 7 tháng Hai 2017, tại George Washington University, Hoa Thịnh Đốn, về luật bảo hiểm ObamaCare, giữa hai nghị sĩ tên tuổi -ông Ted Cruz và ông Bernie Sanders- ông Cruz thẳng thừng bảo ông Sanders, “Obamacare … isn’t working,” (ObamaCare… quả là vô dụng.)

Giải thích lời đánh giá ‘vô dụng’ , Cruz nói, “dàn dựng trên nền tảng lừa dối, nên ObamaCare không thể nào thành công được.” Ông nói tổng thống Obama hứa hẹn với người Mỹ là ai thích hãng bảo hiểm quen thuộc của mình, cứ giữ nguyên như cũ; nhưng Obama chỉ hứa hão, chỉ nói liều để ObamaCare thành hình và gây tai hại cho sức khỏe của con người.

Cruz không dẫn chứng người nào bị buộc phải bỏ hãng bảo hiểm cũ để mua ObamaCare, trong lúc 20 triệu người có thể khẳng định với ông là nhờ thẻ ObamaCare họ đang được bác sĩ, được bệnh viện săn sóc. Họ không đồng ý với Cruz về việc đánh giá ObamaCare, nhưng họ đã lỡ bỏ phiếu bầu ông vào Thượng Viện năm 2012, và họ lại sắp lỡ bầu ông thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa trong cuộc bầu cử năm 2018.

Phòng Ngân Sách Quốc Hội (Congressional Budget Office)- một cơ sở không thân thuộc đảng phái nào công bố bản nghiên cứu của họ là nếu chính phủ Cộng Hòa bóc gỡ ObamaCare ngay thì hậu quả lập tức là 18 triệu người Mỹ sẽ không được chăm sóc khi họ bệnh hoạn; con số bệnh nhân thiếu bác sĩ đó sẽ tăng lên đến 32 triệu trong vòng 10 năm, và giá bảo hiểm cũng sẽ tăng gấp đôi.

Là một nghị sĩ rất hùng biện, Cruz bảo Sanders, “Ông và các chính khách Dân Chủ muốn kiểm soát kỹ nghệ y tế; ông muốn người Mỹ chúng tôi phải tin ông, tin các bác sĩ của ông, không cần lựa chọn gì cả.”

Sanders bốp chát đối đáp, “Ông đề cao việc bệnh nhân ‘tự do lựa chọn bác sĩ’, lựa chọn hãng bảo hiểm; ông có biết tất cả hãng bảo hiểm sẽ trả lời ông như thế nào không, nếu ông mắc bệnh ung thư? Họ bảo ‘mời ông đi hãng khác, chúng tôi không bảo hiểm những người đang lâm trọng bệnh. Chúng tôi không muốn lỗ lã.”

Cruz đem việc thân chủ mua ObamaCare đang phải trả tiền tháng cao hơn năm ngoái, mà vẫn bị giới hạn lựa chọn, rồi hỏi, “như vậy là hợp lý ư?”

Sanderz kể chuyện một thiếu phụ bị ung thư vú, nhờ luật ObamaCare mà không bị hãng bảo hiểm cancel khế ước, nhờ đó bà đi bệnh viện và trị lành bệnh; bà viết trên mạng lưới là ObamaCare cứu sống bà.

Cruz trả lời là hệ thống luật pháp Cộng Hòa cũng sẽ ngăn cấm, không cho hãng bảo hiểm huỷ bỏ khế ước khi thân chủ bệnh nặng. Sanders bảo Cruz là ‘ngăn cấm, không cho hãng bảo hiểm huỷ bỏ khế ước’ vẫn chưa đủ, luật y tế còn cần bắt hãng bảo hiểm phải nhận bảo hiểm cho những bệnh nhân nan y, dù họ không phải là thân chủ cũ.

Sanders còn bảo Cruz “đừng dùng xảo ngữ khiến bệnh nhân không nhận ra sự khác biệt giữa 2 việc ‘không huỷ bỏ khế ước với thân chủ cũ khi họ mắc bệnh nan y,’ và ‘phải nhận thân chủ mới dù họ đang mắc bệnh nan y.’ Rồi hỏi, “ông chủ trương lột bỏ từng chữ một trong đạo luật PPACA (Patient Protection and Affordable Care Act-Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và Giá Cả Chữa Trị Phải Chăng)?”

Cruz hãnh diện đáp, “Tôi không nói một lần câu đó, mà nói hàng trăm lần với cử tri trong lúc vận động tranh cử chức vụ tổng thống; ngoài câu đó, tôi còn khẳng định là luật PPACA chẳng canh cải tình trạng y tế chút nào cả.”

KHÔNG CHỈ RIÊNG TED CRUZ, mà toàn thể chính khách Cộng Hòa đều chống ObamaCare; tổng thống Donald Trump chọn một trong những người khắc kỵ ObamaCare nhất -dân biểu Tom Price- để chỉ định làm tổng trưởng Y Tế. Ông Price được Thượng Viện tấn phong vào lúc 2 giờ sáng thứ Sáu 10/2/2017 với 52 phiếu thuận của các nghị sĩ Cộng Hòa và 47 phiếu chống của các nghị sĩ Dân Chủ.

Price là một bác sĩ, và cũng là dân biểu đại diện quận 6 bang Georgia từ 2005 đến 2017 -năm ông từ chức để tham chính. Thành tích chống ObamaCare có thể là một yếu tố giúp ông được tổng thống Trump chọn là tổng trưởng Y Tế.

Price từng tuyên bố, “Trong quy chế ObamaCare, người Mỹ phải trả y phí đắt hơn, mà chỉ được chăm sóc ít hơn.”

Ông còn nói, “Quốc Hội Dân Chủ và chính phủ Obama trong tinh thần đảng phái cực đoan đã không buồn nghe quan điểm của quần chúng, bắt họ phải chịu đựng một bộ máy y tế tệ hại nhất.”

Phe Dân Chủ tấn công ông Price bằng nhiều lập luận gay gắt; họ nêu lên hai trường hợp xẩy ra ngay trong địa phương trách nhiệm của ông.



Trường hợp thứ nhất là việc bà Vicki Hopper, cư dân Georgia; sau 2 năm không có bảo hiểm y tế, bà mua được bảo hiểm qua hệ thống ACA tại Georgia; hai hôm sau bà đi chụp hình vú và bác sĩ khám phá ra là bà bị ung thư vú.

Bệnh tình này khiến bà Hopper phải trải qua 10 cuộc giải phẫu; bà nói với phóng viên truyền thông là nếu không mua được ObamaCare bà đã không mua bảo hiểm nổi, và dù có mua được thì bà cũng phải bán nhà đi để chịu đựng y phí cho 10 cuộc giải phẫu.

Bà hãnh diện tuyên bố, “Không có ObamaCare tôi đã trở thành homeless.”

Trường hợp thứ nhì là gia đình Kush; bà Patricia Kush nói với mọi người là ‘tôi khiếp sợ vì viễn ảnh ObamaCare có thể bị lột bỏ’.

Bà Kush kể lại chồng bị bệnh tiểu đường rất nặng, nên không hãng bảo hiểm nào chịu bán bảo hiểm cho vợ chồng bà. Ông Kush làm việc đủ 40 tiếng mỗi tuần, đôi khi nhiều hơn nữa, nhưng chủ nhân vẫn không cấp bảo hiểm y tế.

Năm 2007, ông phải vào nhà thương vì bệnh tiểu đường mỗi ngày một nặng hơn; bệnh viện phí lên đến $30,000, nhưng thấy họ không đủ sức trả, bệnh viện giảm bớt một phần, phần còn lại cho trả góp trong 10 năm.

Patricia nói, “giờ này có ObamaCare là yên tâm rồi, không sợ y phí quá nặng nữa.

Sáng 10 tháng Hai, truyền thông còn loan tin ‘12.2 million sign up for “Obamacare” despite its problems’ (Bất chấp việc ObamaCare chưa hoàn hảo, 12.2 triệu người vẫn ghi danh mua bảo hiểm ObamaCare), bài báo kèm thêm những tấm hình quần chúng chống chính phủ với những khẩu hiệu chỉ trích nặng lời, như ‘chối từ không cho quần chúng được chăm sóc sức khỏe là vô luân’, ‘Y tế không có đảng phái’, ‘chúng tôi cần health care, không cần hỗn loạn’

Quần chúng đòi bảo hiểm y tế với giá phải chăng, các hãng bảo hiểm không thể bán với giá đó mà không thua lỗ, bổn phận của chính phủ là chen vào bằng cách bù đắp.

Luật ObamaCare đã phá vỡ tình trạng ‘sống chết mặc bay’ bằng công thức ‘bảo hiểm y tế cho từng người, và cho mọi người’, lột bỏ ObamaCare bằng cách đi ngược lại công thức này là không khỏi vấp, không khỏi ngã.

Nguyễn đạt Thịnh