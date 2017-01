Lời tạ từ của Tổng thống Obama

Nguyễn đạt Thịnh

Tối thứ Ba 10/1/2017, trong bài diễn văn tạ từ công chúng đọc tại Chicago, tổng thống Obama báo động là nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị đe dọa, nhưng vẫn nêu lên một viễn ảnh lạc quan mặc dù Hoa Kỳ đang trong tình trạng bị chia rẽ hơn bất cứ thời điểm nào khác trong lịch sử.

Ông nói, “Những liên hệ giữa người Mỹ với người Mỹ đang bị phá hỏng vì lối đối thoại độc địa, ác ý đến mức những người đàng hoàng không còn muốn tham dự công vụ nữa. Nhiều người dùng ngôn ngữ thô bỉ, thái độ thù hận quá đáng đến mức không thể đánh giá họ là sai lầm nữa, mà phải dùng đến chữ ‘độc ác’.

“Chúng ta làm hỏng tương quan giữa người Mỹ với nhau bằng cách tự cho mình là Mỹ hơn những người Mỹ khác, tự cho mình quyền chỉ trích toàn bộ hệ thống cầm quyền là thối nát, chỉ trích những lãnh tụ dân cử, mà không nhớ rằng chính mình đã dự vào cuộc bầu cử.”

Obama tỏ ra lo ngại về quan điểm chống di dân, kỳ thị chủng tộc và mức độ khác biệt quá đáng về lợi tức; ông nói, “nếu chúng ta quan niệm mỗi vấn đề kinh tế là một cuộc tranh chấp giữa người công nhân da trắng siêng năng và người thiểu số kém khả năng, thì cuối cùng công nhân tranh chấp với công nhân những quyền lợi nho nhỏ, trong lúc giới cự phú rút sâu vào vùng ốc đảo giầu có của họ.”

Chính lập luận này khiến Obama bị chỉ trích là thiên cộng sản.

Obama ca tụng vợ ông, các con ông, và người phụ tá thân cận của ông -phó tổng thống Joe Biden, là đã giúp ông -vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ- tạo hào quang cho đất nước; ông bảo họ “đã làm vinh dự cho Hoa Kỳ”.

Ông Biden và vợ, con ông Obama ứa nước mắt xúc động; trong lúc tổng thống nêu lên những khó khăn chưa chấm dứt của nạn kỳ thị chủng tộc.

Ông nói, “ngày tôi đắc cử, nhiều người đã vui mừng, coi đó là dấu hiệu chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc; nhưng quan điểm dễ thương đó lại không thực tế -chủng tộc vẫn còn là sức mạnh chia cắt xã hội chúng ta. Tôi đủ già để có thể khẳng định rằng tương quan sắc tộc đang cải tiến giữa những công dân Hoa Kỳ trẻ; sự cải tiến đó không chỉ có trên sách vở, báo chí, mà có thể nhận rõ trong liên hệ của giới trẻ hiện nay.”

Không lạc quan về nội tình Hoa Kỳ, Obama còn tỏ ra ưu tư, vì ngoài hải ngoại ‘một nhóm người cuồng tín tự cho họ là đại diện Hồi Giáo để phát ngôn bằng bạo động,’ trong lúc một số quốc gia khác lại coi tự do thị trường và sinh hoạt dân chủ là những đe doạ cho quyền lực quốc gia của họ.”

Thông thường, thông điệp tạ từ của vị tổng thống mãn nhiệm được âm thầm đọc trong khuôn viên Bạch Cung, nhưng tổng thống Obama đã nói tạm biệt tại trung tâm McCormick Place, trước một cử toạ khoảng 20,000.

Ông tạo xúc động cho người nghe, khiến họ vỗ tay, dậm chân hò hét, ‘four more years’ -khẩu hiệu quần chúng thường dùng để kích thích vị tổng thống mãn nhiệm, tái ứng cử; ông Obama trả lời họ, “tôi không có quyền tái ứng cử.”

Không có quyền tái ứng cử thêm một lần nữa, Obama cảnh cáo người Mỹ là nếu họ không can dự vào quốc sự, nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ bị tổn thương.

“Chúng ta phải theo dõi tình hình, phải lắng nghe mọi diễn biến,” ông nói với vài chục triệu khán giả theo dõi bài diễn từ cuối cùng của ông qua truyền hình.

Nhận xét về bài diễn từ đó, thị trưởng Chicago Rahm Emanuel nói, “tổng thống không vạch ra một chính sách như ông thường vạch ra trong nhiều bài diễn từ khác; lần này ông vạch ra thái độ mỗi người trong chúng ta cần phải có.”

TUY LÀ NGƯỜI BIẾT TIÊN LIỆU, nhưng tổng thống Obama vẫn không vạch ra được thái độ mà mỗi người Mỹ cần có để bảo vệ nền Dân Chủ Hoa Kỳ -báu vật tinh thần của mỗi người Mỹ, và của toàn dân Mỹ.

Một điển hình: 294 vị đại sứ và lãnh sự Hoa Kỳ trên khắp thế giới vừa nhận được lệnh sa thải kể từ ngày tân tổng thống Donald Trump đăng quang. Hôm 23 tháng 12, 2016, bộ tham mưu tiếp nhận quyền lực của tân tổng thống đã ban hành lệnh, nói rõ là sẽ không có ân hạn, triển hạn cho bất cứ một trường hợp đặc biệt nào.

Trong những cuộc chuyển quyền khác, quý vị đại sứ thường được cứu xét cho ở lại nhiệm sở cho đến hết niên học của con cái họ. Nhưng ông Trump quyết liệt xoá bỏ mọi tàn tích của chế độ cũ, bằng cách ấn định ngày 20/1/2017 là ngày chấm dứt nhiệm vụ của toàn thể quý vị đại diện ngoại giao trên khắp thế giới.

Đại sứ Mỹ tại Costa Rica, ông Stafford Fitzgerald Haney, đang tìm thuê một căn apartment để ở tạm trong 5 tháng để 4 đứa con ông học xong niên học hiện đang dang dở. Tại Czech Republic, đại sứ Andrew H. Schapiro, một mặt cũng đang tìm thuê nhà tại Prague, mặc khác xin trường học cũ của con ông tại Chicago, phá lệ, nhận con ông trở về vào giữa năm học. Tại Brussels và Geneva, bà đại sứ Denise Bauer, và bà Pamela Hamamoto, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cũng tìm cách cho con gái họ có đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học.

Nhân sự ngoại giao có thể phải thay đổi, mặc dù đa số viên chức ngoại giao chỉ là những công chức, làm việc theo chỉ thị của chính phủ; nhưng viên chức tình báo cũng sẽ không yên, vì một bản báo cáo mật họ trình lên cả hai vị tổng thống Trump và Obama.

Bản tin mật nói là Nga thu thập nhiều tin tức chính trị và kinh tài bất lợi cho tổng thống tân cử Trump -có thể với dụng ý sẽ sử dụng những tin này để chi phối, điều động ông.

Trump tweet trả lời tình báo Mỹ là điện Kremlin xác nhận với ông là họ không hề tìm tin tức gì về ông cả.

Ông gọi tình báo Mỹ là ‘crooked opponents’ (bọn thù nghịch quanh co) đang tìm cách làm mất hào quang đắc cử của ông; và hỏi họ, “Are we living in Nazi Germany?” (Mình đang sống trong nước Đức Quốc Xã à?)

Tình hình có thể đáng lo hơn là một nước Mỹ chia đôi vì mầu da, và vì chính kiến, như tổng thống Obama báo động, nếu thật sự người Nga sưu tầm tin tức về những nhược điểm của tân tổng thống Donald Trump.

Đừng quên là họ có tài đánh cắp tin tức, và họ vừa chứng minh khả năng trộm cắp bằng cách tạo thay đổi trong cuộc bầu cử tổng thống mới rồi.

Câu hỏi lo âu cần đặt ra là ‘họ có sử dụng những nhược điểm đó để điều động, sai phái tổng thống Trump không? Và xin cùng cầu nguyện là tổng thống Nga Putin tu tâm, hối cải và trở thành hiền lành như một vị chân tu, dù ông có nắm được ‘tủ’ bí mật của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Nguyễn đạt Thịnh