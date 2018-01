LỄ TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ VIỆT DŨNG

Vào lúc 7giờ chiều ngày 19/12/2017, bà Tôn nữ Châu Anh cùng các con đã tổ chức long trọng lễ giỗ cho cố ca nhac sĩ Gioakim Việt Dũng lần thứ tư tại nhà hàng Kim Sơn đường Bellaire Houston, TX. Nghị viên Steve Lê, Bà Hồng Yến- Phó chủ tịch Hội đồng người việt Quốc gia Houston, các thân hữu yêu thích nghệ sĩ Việt Dũng đã đến tham dự.

Việt Dũng tên thật là Nguyễn Ngọc Hoàng Dũng sinh ngày 8/9/1958, tại Sài Gòn, tạ thế ngày 20/12/2013 tại Little Sài gòn, California. Anh là nghệ sĩ truyền thông, người đấu tranh cho VN có tự do, nhân quyền. Anh hợp tác với ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, Nguyễn hữu Nghĩa một thời gian đi lưu diễn nhiều nơi như Mỹ, Nhật, Âu châu, mở đường cho phong trào Hưng Ca ở hải ngoại. Do hoạt động tích cực trong phong trào chống cộng sản, Việt Dũng, Nguyệt Ánh bị nhà cầm quyền VN tuyên án tử hình khiếm diện.

Việt Dũng với bài “Một chút quà cho quê hương” cùng với Nam Lộc tác giả bài “Sài gòn vĩnh biệt” được nêu danh là một trong những người có tên tuổi cùa dòng nhạc hải ngoại. Để vinh danh cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, Nghị sĩ thượng viện tiểu bang California Lou Correa đã vận đông việc đặt tên một khoảng đường tại đại lộ Beach gần góc đường Tabert, thuộc khu vực Little Sài gòn, là Viet Dzung Human Right Memorial Highway, khánh thành ngày 15/8/2017.

Bạch Cúc