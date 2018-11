Lễ trao giải Tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2018

Lễ vinh danh và trao giải Tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2018 do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tổ chức tại trụ sở cộng đồng người Việt Quốc Gia, hôm thứ Bảy 17/11/2018.

Ngoài những thành viên phong trào tại Houston còn có những thành viên đến từ Boston, California và sự hiện diện ban đại diện cộng đồng, bà Đỗ Hồng Yến- Phó chủ tịch, ông bà Nghị Viên Steve Le, đại diện Hội đồng Liên Tôn, đảng phái, hội đoàn, thân hào nhân sĩ, các cơ quan truyền thông báo chí, đồng hương tại Houston.

Sau phần nghi thức khai mạc Giáo sư Nguyễn chính Kết- Trưởng ban tổ chức chào mừng và cám ơn tất cả quý quan khách đến tham dự và nói mục đích của buổi trao giải.

Được chọn trao giải năm nay là Chính trị sự Hứa Phi- một chức sắc đạo Cao Đài và Linh mục Phan văn Lợi, về hoạt động đấu tranh không ngừng nghỉ cho tự do tôn giáo, nhân quyền, theo gương Đức Giám Mục Nguyễn Kim Điền.

Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại thành lập để vinh danh những cá nhân ở quốc nội hay hải ngoại đã có những đóng góp quan trọng nhằm bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo tại VN, giải được mang tên Đức Giám Mục Nguyễn Kim Điền (1921-1988). Ngài là tấm gương nổi bật trong việc đấu tranh cho nhân quyền đặc biệt là quyền tự do tôn giáo.

Bạch Cúc