Lê Thanh Hải, người giàu nhất Việt Nam

Con đường tiến thân của y từ một thanh nhiên xung phong, ngăn sông cấm chợ, diệt quán hàng rong, yếu tố Trung Hoa là đậm nét nhất đã đưa y lên đỉnh cao. Câu châm ngôn, cũng là triết lý sống của tỷ phú Trần Thành đưa ra để an ủi, dẫn đường người Hoa ở Chợ Lớn, khi bị cộng sản vào chiếm miền Nam, đánh tư sản cướp đoạt tài sản, đó là “cộng sản cũng phải sống, cũng cần ăn”, nó đã ứng nghiệm khi Lê Thanh Hải bắt đầu làm bí thư Quận 5, Sài Gòn, các hội đoàn người Hoa đang nằm im chờ thời từ sau năm 1979, bây giờ bừng tỉnh giấc.

Cũng từ đây, nguyên lý bất khả chiến bại “cái gì không mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền” lại được giới giang hồ Sài Gòn dùng làm chìa khóa bẻ gãy mọi cánh cửa của quyền lực chuyên chính vô sản.

Chính sự nhộn nhịp, năng động này ở Q.5 khởi sắc cho một niềm tin, làm nền cho đổi mới tư duy của lãnh đạo Hà Nội, đồng thời cũng là bệ phóng cho những thành đạt chính trị của Lê Thanh Hải.

Không ai trong chúng ta quên được rằng trong suốt những năm 90, giá vàng và giá đôla của Việt Nam đều do các đại gia người Hoa tại Q5 quyết định, trung ương Hà Nội hoàn toàn bất lực. Nền công nghiệp sản xuất hàng hoá của Việt Nam sau thời kỳ bao cấp, từ 1986, bắt đầu từ các nhà sản xuất người Hoa Q.5, những người duy nhất có thể nhập chui công nghệ từ Trung Quốc.

Yếu tố Trung Hoa đã giúp Lê Thanh Hải từ Quận 5 lần lượt lên chủ tịch uỷ ban nhân dân, phó bí thư, rồi bắt đầu từ năm 2006, trở thành bí thư thành uỷ, người có chức vụ cao nhất trong bộ máy quyền lực của Sài Gòn.

Vụ án nhận hối lộ hai triệu đô la của Huỳnh Ngọc Sỹ, phó giám đốc giao thông công chánh, thông gia với Lê Thanh Hải, hồi tháng 10/2010, khi điều tra vụ án, có nhiều chi tiết liên quan tới chính Lê Thanh Hải, và hàng loạt những liên kết tham nhũng. Mọi tin đồn Lê Thanh Hải được điều ra làm trưởng ban kinh tế TW, song cuối cùng thì Huỳnh Ngọc Sỹ nhận án chung thân, nhưng Lê Thanh Hải vẫn tồn tại.

Song hành với Lê Thanh Hải một cách âm thầm, kín tiếng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng. Trương Thị Mỹ Lan từ một tiểu thương người Việt gốc Hoa bán vải chợ Bến Thành, không biết đã móc nối thành công từ lúc nào với bí thư Lê Thanh Hải, có vợ là Trương Thị Hiền, em ruột bà Trương Thị Mỹ Hoa, phó chủ tịch nước. Người ta vẫn lầm tưởng Trương Mỹ Lan cũng là em bà Trương Mỹ Hoa và họ hàng với Trương Tấn Sang? Thực hư không ai rõ nhưng chắc chắn có sự cấu kết trong quan hệ lợi ích nhóm!

Sau một vài năm, bà Trương Mỹ Lan đổi sang kinh doanh khách sạn và nhà hàng tại Quận 5. Rồi như có phép mầu, trong vòng chưa đầy chục năm sau, bà trở thành chủ của tập đoàn bất động sản tư nhân lớn nhất Việt Nam, với số vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, vượt xa tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng 9.300 tỷ và Hoàng Anh Gialai của Bầu Đức 7.200 tỷ. Mọi sự vật đều biến đổi không ngừng, nay con số này có thể đã đổi thay vì tất cả đều lưu chảy!

Vạn Thịnh Phát là chủ sở hữu của khách sạn thương mại An Đông – Windsor Plaza Hotel và cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence, tòa nhà Times Square nằm ngay sát tòa nhà Bitexco Finance, khách sạn 6 sao duy nhất tại Sài Gòn, có sân đậu trực thăng trên sân thượng.

Ngoài ra, công ty còn triển khai hàng trăm dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, du lịch…trên khắp địa bàn hòn ngọc viễn đông. Mới đây UBND tỉnh Long An vừa cấp phép cho tập đoàn đầu tư 16 dự án bất động sản trên địa bàn huyện Cần Giuộc, gồm có 3 dự án đầu tư cụm công nghiệp, 7 khu dân cư thương mại dịch vụ và nhiều dự án nhà ở tái định cư, với tổng diện tích trên 1.500ha, tổng giá trị đầu tư lên tới hàng tỷ đô.

Tập đoàn này là người thương lượng thành công mua lại toà nhà khổng lồ Thuận Kiều Plaza, có vị trí đắc địa tại trung tâm Quận 5, với giá đầu tư 55 triệu đôla từ cách đây 20 năm, sẽ phá đi xây lại. Công ty đầu tư An Đông, một công ty con của tập đoàn vừa ngã ngũ mua lại toà biệt thự Pháp lớn nhất Sài Gòn có tên là biệt thự 100 cửa, với giá 39 triệu đôla..v.v…

Dạo trên phố đi bộ lớn nhất Việt Nam hiện nay, đại lộ Nguyễn Huệ, ai cũng dễ dàng nhìn thấy tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang sở hữu gần hết các tòa nhà, các cao ốc, các khách sạn, các khu trung tâm thương mại bề thế và quan trọng nhất dọc hai bên đường. Các khu tứ giác còn sót lại của con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi hầu như cũng chuẩn bị lọt vào tầm tay của họ Trương.

Vạn Thịnh Phát có phép mầu gì, để thành công nhanh chóng như vậy? Lời khai của Dương Chí Dũng tại Toà về việc nhận chuyển của Trương Mỹ Lan một triệu đôla cho một cấp trên, để được nhận dự án, lập tức tắt ngấm cùng với cái chết rất đúng lúc của thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Không một lời bàn tán. Không một báo chí nào đả động. Dấu ấn im lặng của bà Trương Mỹ Lan trong vụ Dương Chí Dũng!

Và những lời đồn từ vỉa hè thì không thế lực nào ngăn cản được, rằng người nhà của toàn bộ thường vụ đảng thành phố, hàng tháng đều nhận một gói quà có giá 10.000 đô, từ suốt gần hai chục năm. Tất cả những thông tin kiểu này, đều không thể kiểm chứng. Nhưng cũng không ai bác bỏ. Kín tiếng và chi tiền không tiếc tay, cùng với gốc gác Hoa kiều của bà chủ họ Trương, làm người ta liên tưởng tới hai nguyên tắc vàng của Hội Tam Hoàng có tổ tiên từ Trung Quốc. Đó là bí mật tuyệt đối tung tích, tránh xa dư luận, lẩn trốn báo chí, không để lại dấu vết trên truyền thông. Nguyên tắc thứ hai là “tiền đi trước giao dịch”.

Em trai ông Hải là Lê Tấn Hùng hiện từng giữ chức chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, một lực lượng vừa tình báo, vừa để trấn áp tất cả những cuộc biểu tình. Một tập hợp những kẻ ra vào khám, theo cách lấy côn đồ trị côn đồ, lấy du côn, du đảng bất nhân trị đối kháng! Nhà giam Chí Hòa hơn mọi thời không còn chỗ chứa, cùng hệ thống giam giữ ngày càng phình to tại các quận, huyện, xã phường. Nhà giam, trại cai nghiện phát triển nhanh chóng hơn trường học!

Khi con đĩ rạc nói về tuyết trinh – trùm tham nhũng Lê Thanh Hải kêu gọi ‘nêu gương liêm khiết’ phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Lê Thanh Hải đã mạnh miệng tuyên bố “những kẻ tham nhũng tiền của của nhà nước, nhân dân thì đúng là một tội ác”, theo báo Tiền Phong. Quả là một sự trơ trẽn tột cùng! Người dân Sài Gòn ai cũng rõ gia đình Lê Thanh Hải và nhóm tay sai dưới quyền y, chính là thế lực tham nhũng số một tại Sài Gòn.

Không chỉ tham nhũng tiền dân, nhóm lợi ích do Lê Thanh Hải bảo kê chính là thủ phạm cướp đất, đẩy hàng chục ngàn hộ dân ra đường. Nhiều trường hợp người dân đã phải tự thiêu phản đối, có người phải chết trong uất hận, nhiều người khác bị bỏ tù vì phản đối cướp đất…

Hầu hết các đơn thư tố cáo tội ác của bí thư thành ủy Lê Thanh Hải đều bị lờ đi, bởi lẽ nhân vật này là một trong 16 ủy viên bộ chính trị được đảng cộng sản bảo kê. Thậm chí, những người viết đơn tố cáo còn bị trả thù.

Tại Sài Gòn, bí thư Lê Thanh Hải không có đối thủ chính trị, một thời mọi quyền lực đều nằm trong tay gia đình, anh em và con cái của y. Gia tộc Lê Thanh Hải!

Ăn gian nói dối một đời, tham lam tàn độc một đời, hút máu đồng loại một đời! Và nay chúng sát phạt nhau trong sự kinh hoàng. Số phận của Lê Thanh Hải và nhóm lợi ích Vạn Thịnh Phát đang cùng chung số phận với Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, và hàng loạt những “Vũ Nhôm” trên khắp đất nước Việt Nam. Kẻ chỉ huy chính là đảng trường Nguyễn Phú Trọng. Những quái thai thời đại! Những bản án chống nhân loại đang chờ đợi chúng!

Nguyễn Quang