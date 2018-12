Hoa Thịnh Đốn: Lễ quốc táng cố tổng thống George H.W.Bush diễn ra trong ngày thứ tư 5 tháng 12 tại vương cung thánh đường National ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Tổng thống Trump cũng ban hành sắc lệnh chọn ngày thứ tư 5 tháng 12 là ngày tưởng nhớ đến cố tổng thống Bush.

Quốc kỳ Mỹ sẽ được treo rũ tại các công sở, các căn cứ quân sự cũng như ở các tòa đại sứ Mỹ trên thế giới trong vòng 30 ngày.

Tổng thống Trump và phu nhân cùng nhiều cựu tổng thống Hoa Kỳ và những nhân vật lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã đến tham dự lễ an táng.

Sau lễ an táng, thi hài của cố tổng thống Bush sẽ được chở lại thành phố Houston, và một lễ an táng thứ nhì sẽ diễn ra ở thành phố này.

Sau đó thi hài của cố tổng thống Bush sẽ được chuyên chở trên một đoàn xe lửa mang tên ông đến nơi an táng là thư viện mang tên cố tổng thống Bush tại thành phố College Station, tiểu bang Texas.

Danh sách những nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới tham dự lễ an táng:

Cựu tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân

• Former President Barack Obama and first lady Michelle Obama

• Former President Bill Clinton and former Secretary of State Hillary Clinton

• Former President Jimmy Carter and first lady Rosalynn Carter

Các nguyên thủ và cựu nguyên thủ quốc gia

• King Abdullah II and Queen Rania of Jordan

• Australian Governor General Peter Cosgrove and Lynne Cosgrove

• Polish President Andrzej Duda

• Former Polish President Lech Walesa

• German Chancellor Angela Merkel

• Charles, Prince of Wales

• Former Mexican President Carlos Salinas

• Former UK Prime Minister John Major and Norma Major

• Abdulla bin Hamad Al Khalifa, prince of Bahrain and personal representative of the king of Bahrain

• Former Japanese Prime Minister Yasuo Fukuda

• Former Emir of Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani

• Former Portuguese President Anibal Vaco Silva

• Former Estonian President Toomas Hendrik Ilves

• Former Kuwaiti Prime Minister Nasser al-Mohammed al-Ahmed al-Sabah

• Former Premier of Bermuda John Swan