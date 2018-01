Lễ hội tắm truồng ở hồ tắm thành phố Calgary

Calgary: Theo những tin tức vừa loan báo, một hiệp hội khỏa thân ở thành phố Calgary, the Calgary Nude Recreation dự định sẽ mướn trung tâm cộng đồng Southland Leisure Centre, nơi có hồ tắm có sóng, vào ngày 14 tháng giêng sắp tới, để tổ chức một lễ hội tắm truồng, the Naked Water Slides and Wave Pool.

Theo bản tin của hiệp hội khỏa thân này hiệp hội này mời gọi tất cã mọi người, không phân biệt giới tính, tuổi tác đến tham dự.

Ông Jarret Hoebers, quản lý về về giải trí của chính quyền thành phố Calgary, thì đây là lần đầu tiên một hiệp hội khỏa thân đã mướn hồ tắm của thành phố này.