Lễ hội mừng năm mới ở thành phố Montreal vẫn tiếp tục.

Montreal: Tuy nhiệt độ những ngày cuối năm ở nhiều vùng tại Canada đã xuống thấp đến một mức kỷ lục, nhiều cuộc lễ hội dự trù diễn ra vào đêm cuối năm 2017, đã bị hủy bỏ ở thủ đô Ottawa, nhưng các giới chức ở thành phố Montreal vẫn cho duy trì những lễ hội vào ngày cuối năm như đã dự trù.

Nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của sức gió trong những ngày cuối năm ở thành phố Montreal đã xuống thấp đến mức trừ 38 độ C, các giới chức ở thành phố Montreal vẫn cho tổ chức những lễ đón năm mới tại khu vực “the Old Port” trong thành phố.

Với cái lạnh trừ 38 độ C, sở khí tượng Canada đã khuyến cáo là những người dự lễ hội, phải che kín mặt, vì da và ngón tay chân có thể bị tê cóng và chết (frosbite), nếu để lộ ra ngoài trời lạnh lâu.