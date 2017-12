Lễ hội Mùa Đông ở Toronto tạm đóng cửa

Toronto: Trận bão tuyết đã đến vùng đại thủ phủ Toronto sớm nhất trong ngày thứ ba 12 tháng chạp, và sau đó là những cái lạnh cóng đến theo sau vào ngày thứ tư.

Theo bà Jill Taylor, khí tượng gia của đài 680 News thì nhiệt độ trong buổi sáng ngày thứ tư cộng thêm cái lạnh của sức gió lên đến trừ 20 độ C, cái lạnh bớt dần khi nhiệt độ xuống còn trừ 14 độ C vào buổi chiều, và lạnh trở lại khi nhiệt độ xuống dưới mức trừ 24 độ C vào buổi tối.

Cũng trong ngày thứ tư, chính quyền thành phố Toronto ban hành lệnh báo động “cái lạnh cực kỳ”.

Lệnh báo động được ban hành khi nhiệt độ xuống dưới mức trừ 15 độ C hay nhiệt độ cộng sức lạnh của gió xuống thấp hơn mức trừ 20 độ C.

Lễ hội mùa đông ở quảng trường Nathan Phillips đã tạm đóng cửa trong ngày thứ tư.

Tại phi trường Pearson, có gần 500 chuyến bay bị hủy bỏ vì cái lạnh của thời tiết