Lễ hội đồng tính ở thành phố Vancouver

Vancouver:Trong hôm chúa nhật ngày 4 tháng 8, một cuộc diễn hành của những người đồng tính, the Vancouver Pride Parade, đã diễn ra ở trong khu vực các đường Robson và Thurlow trong thành phố Vancouver.

Cuộc diễn hành bắt đầu từ góc đường Robson vcà Denman và chấm dứt ở bãi biển Hoàng Hôn.

Trong thời gian có cuộc diễn hành và ở dọc theo đường phố và ở bãi biển, có những nơi trưng vầy hình ảnh nghệ thuật của những người đồng tính, có những quầy bán thực phẩm và có những nơi trình diễn văn nghệ.

Chính quyền thành phố cũng cho gia tăng những hệ thống chuyên chở công cộng như xe lửa và xe bus, để phục vụ cho số khán giả muốn đến tham dự lễ hội này.

Trong số những quan khách tham dự lễ hội đồng tính năm nay ở thành phố Vancouver có thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân và các con, ông Jagmeet Singh thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ liên bang và bà Elizabeth May, thủ lãnh đảnh Xanh liên bang.

Theo lời thủ tướng Trudeau thì chính trị trên thế giới đã bị phân hóa, cho nên cuộc diễn hành của những người đồng tính ở Vancouver là dịp tốt cho những nhà lãnh đạo chính trị cùng đứng bên nhau ủng hộ nhân quyền.

Bà thủ lãnh May cũng so sánh những bạo động giết người đang diễn ra ở Mỹ với những cổ võ cho an bình đang diễn ra ở Canada.