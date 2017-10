Lễ chúc lành tại nhà thờ cho súc vật nuôi trong nhà.

Hamilton, Ontario: Trong hôm chúa nhật ngày 8 tháng 10 tại nhà thờ công giáo St Patrick’s trong thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario, có một buổi lễ chúc lành cho những súc vật nuôi trong nhà.

Đây là buổi lễ chúc lành cho súc vật hàng năm diễn ra ở nhà thờ này.

Những tín đồ dẫn theo những người bạn bốn chân như chó, mèo đến dự lễ.

Một người còn mang theo một con rùa mới sinh được 2 tuần, đến xin cha chúc lành cho chú rùa này.

Chủ nhân của chú rùa là bà Rebekah Velasco đã nói là bà đem chú rùa đến xin cha chúc lành cho nó lớn nhanh và mạnh khỏe.

Linh mục Tony O’Dell đã chào mừng những bổn đạo và những con chó mèo được chủ mang theo.

Theo cha O’Dell thì những con thú trung thành này đã mang những niềm vui đến cho chủ nhân của chúng trong bao nhiêu năm.

Trong buổi lễ, các bổn đạo đã hát bài hát “All Creatures of our God and King”: họ cầu nguyện cho họ và cho những con thú của họ.

Sau đó cha O’Dell mang bình nước thánh đến vẩy vào những con thú sắp hàng bên cạnh chủ