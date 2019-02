Lãnh án vì nhắn tin giả để cáo buộc bồ cũ

Một phụ nữ trẻ tại Baytown đã vừa được trả tự do sau hơn một năm ngồi tù về tội giả mạo những mẩu nhắn tin trên điện thoại và các trang mạng thông tin xã hội đề cáo buộc người tình cũ đã mưu toan sát hại cô và mua chuộc một vị quan toà. Những hành động gian trá đó đã khiến cho anh chàng xấu số này bị bắt giam vào tù đến 3 lần và phải đóng nhiều tiền phạt, sau đó còn bị mất việc ở sở làm.

Cô Lisa Marie Garcia, 23 tuổi, đã thú nhận tại toà các tội danh kể trên để đổi lấy bản án 2 năm tù treo và phải chịu lý lịch phạm tội đại hình sau khi đã phải nằm tù hơn một năm qua vì nhiều tội danh khác. Nạn nhân là anh Brandon Berrott đã từng có quan hệ tình ái với cô Garcia cũng như với một phụ nữ khác, và cũng đã có con chung với cả hai cô gái này.

Khi cuộc tình hết còn nồng thắm, cô Garcia dùng tên giả để lập những trương mục trên các trang mạng xã hội và thuê các điện thoại để bắn ra những mẩu tin khiến mọi người tưởng rằng đó là những lời hăm doạ từ anh Berrott muốn hãm hại cô. Những điều này, cộng với các lời khai gian dối của cô với các cơ quan công lực đã khiến anh Berrott phải bị bắt giữ vào tháng 9/2017 về tội khủng bố nạn nhân.

Sau khi anh ta được thả tự do tạm, cô Garcia tiếp tục thiết lập một trang mạng trên Instagram lấy tên của anh Berrott để viết tiếp những lời hăm he là sẽ giết cô về tội đã đi báo cảnh sát. Vì lý do đó, anh ta lại bị bắt giữ và cáo buộc thêm 7 tội danh trong tháng 10/2017. Anh lại phải tốn thêm tiền để đóng thế chân tại ngoại hầu tra.

Sau khi các công tố viên và luật sư biện hộ anh Berrott cùng nhau điều tra, họ đã đi đến kết luận rằng anh Berrott không hề có những hành động như lời cáo buộc của cô Garcia.

Bực mình vì điều này, cô Garcia lại gọi cho Thị trưởng của Baytown để cáo buộc thẩm phán Brad Hart là người nhận tiền hối lộ của mẹ anh Berrott để xử nhẹ tội cho anh ta và cho tại ngoại. Kết quả là cô đã bị tống giam vào bót từ tháng 12/2017 và nằm tù từ đó đến nay. Luật sư đại diện cho cô nói rằng cô đã chịu nhận tội vì muốn được về nhà để đoàn tụ cùng 3 đứa con nhỏ, trong đó có một đứa bé sơ sinh đã không được gần mẹ kể từ lúc cô bị giam trong tù.