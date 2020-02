Lãnh 2 năm tù vì một câu nói trên máy bay

Một nữ hành khách người Anh sẽ phải ngồi tù 2 năm để trả giá cho hành vi đòi mở cửa máy bay ngay trong không trung. Cô còn bị một hãng hàng không cấm bay trọn đời.

Theo báo New York Post, Chloe Haines, 26 tuổi, sống thị trấn High Wycombe của Anh, đã gây trầy xước cho một thành viên phi hành khi cô lao tới khu vực cửa thoát hiểm trên chuyến bay của hãng hàng không Jet2 bay từ London (Anh) tới Dalaman (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 22/6/2019.

Nữ hành khách hét to khi giằng co với những người khống chế: “Tôi muốn chết… Tôi sẽ giết hết mấy người”. Lúc đó, hai chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh đã được điều đến để hộ tống chiếc máy bay chở 206 người này quay lại sân bay Stansted.

Đài BBC tuần qua cho biết tại tòa án, Chloe Haines đã nhận tội gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay chở khách và tấn công thành viên phi hành đoàn.

Theo công tố viên Michael Crimp, Chloe Haines tuyên bố cô “thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra” trên máy bay sau khi uống rượu và thuốc. Tuy nhiên, với hành vi nguy hiểm như vậy, tòa án đã tuyên 2 năm tù giam với nữ hành khách này.