Làm nước mắm bằng chất tẩy rửa, độc hại cho người

An Giang: Theo bản tin của báo Tuổi Trẻ phổ biến hôm thứ ba ngày 14 tháng giêng, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cho biết đã phạt hành chính trên 780 triệu đồng đối với 3 doanh nghiệp gồm: Công ty Hòa Hiệp, Công ty thực phẩm Tấn Phát (tỉnh Vĩnh Long), Công ty MTV Điều Hương (tỉnh An Giang) do hành vi sử dụng nguyên liệu là hóa chất công nghiệp để sản xuất nước mắm.

Theo đó, thanh tra Bộ Nông nghiệp và an ninh kinh tế Bộ Công an đã tiến hành thanh tra sản xuất nước mắm và kết quả phát hiện các cơ sở trên có những vi phạm trong vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt trong đó là sử dụng hóa chất tẩy rửa để sản xuất nước mắm.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến – chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – các doanh nghiệp kể trên đã sử dụng nguyên liệu đầu vào là “nước hoa cà” và nước bột ngọt để cho chạy qua hệ thống xác cá, trong đó “nước hoa cà” (hay còn gọi là dịch chấm hoặc nước mắm bán thành phẩm) được làm bằng cách sử dụng Soda công nghiệp trung hòa axít trong bột ngọt và bổ sung dịch chưng cất đầu tôm để tăng độ đạm.

Loại soda được sử dụng là soda Ash Light – Na2CO3, là hóa chất dùng trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa (như xà phòng), dệt nhuộm, không có trong danh mục phụ gia thực phẩm.