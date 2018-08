Làm giàu nhờ may tã cho gà

Giới nhà giàu tại các đô thị lớn của nước Mỹ như New York, Denver và Los Angeles đã chuyển sang nuôi gà làm thú cưng, thay vì nuôi chó hay mèo như trước kia. Julie Baker, một nữ doanh nhân tại New Hampshire, đã kiếm được 50.000 Mỹ kim mỗi năm nhờ sản xuất ra những chiếc tã thời trang cho gà.

Cách đây 10 năm, Julie cùng con gái đã nuôi một đàn gà tại trang trại nhỏ của mình. Họ từng xem một đoạn video trên YouTube nói về những con gà mang tã để không làm rớt phân khắp nơi. Lúc đó, Julie đã nghĩ bà phải làm điều gì đó tương tự, đặc biệt là khi cô con gái nhỏ mang một chú gà con yêu thích nhất vào nhà.

Julie nhanh chóng bắt tay vào việc may tã cho những con gà và những người nuôi gà khác đã lập tức liên lạc với bà để mua sản phẩm này. Với mong muốn có được nhiều hợp đồng hơn, Julie đã mở một cửa hàng online vào năm 2010 mang tên Pampered Poultry.

Kết quả đã vượt quá mong đợi của bà. Những khách hàng đầu tiên của Julie chính là những người bạn cùng sở thích nuôi gà, dần dần những người nuôi thú cưng trong các thành phố lớn cũng tìm đến bà. Hiện sản phẩm của Julie có mặt ở khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ. Mỗi tháng, bà bán ra từ 500 đến 1.000 chiếc tã với giá 18 Mỹ kim/chiếc. Julie còn tung ra các sản phẩm để bảo vệ lông và loại tã giống như váy dành cho gà.