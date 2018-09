Làm giàu kiểu Tristan Walker: chậm có chủ đích

Sáng lập Walker & Company năm 2013, công ty của Tristan Walker được biết đến với hai dòng sản phẩm chăm sóc tóc Bevel dành cho nam giới và Form dành cho phụ nữ. Phương châm của công ty anh là mang tới sản phẩm làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả cho người da màu.

Trước khi sáng lập Walker & Company, Tristan Walker, 34 tuổi, đã lấy được bằng kinh doanh tại đại học Stanford, từng là tập sự viên trong suốt những ngày đầu của Twitter, từng làm việc trong bộ phận phát triển kinh doanh ở Foursquare, và là một doanh nhân trẻ tập sự tại công ty Andreessen Horowitz. Tristan Walker cho rằng sự thành công của Walker & Company nhờ sự tận tâm của đội ngũ của mình trong việc phát triển một thương hiệu tạo được tình cảm lâu bền với khách hàng. Kết quả là cho đến nay Walker & Company đã huy động được trên 33 triệu Mỹ kim tiền tài trợ, và sản phẩm có mặt ở các cửa hàng của Target, Amazon, Jet và Sephora.

Với những ai muốn làm giàu theo cách phát triển nhanh chóng, có thể ngạc nhiên khi biết Tristan Walker lại phát triển công ty theo kiểu “chậm lại có chủ đích”.

Có thể thấy được “phong cách Tristan Walker” qua phần hỏi-đáp 20 câu hỏi mà tạp chí Entrepreneur dành cho anh.

1. Anh bắt đầu một ngày của mình như thế nào?

Tôi dành ra 1 giờ rưỡi đầu tiên để đọc. Tôi cố gắng đọc 3 đến 4 giờ một ngày. Vì không có nhiều thời gian lắm cho nên tôi chỉ cố gắng tìm những điều nho nhỏ để mà đọc và học hỏi.

2. Anh kết thúc một ngày của mình như thế nào?

Tôi cũng đọc khoảng 1 giờ rưỡi. Đối với tôi, người ta rất dễ bị cuốn hút vào trong mớ công việc mỗi ngày, cho nên đọc sách có thể giúp tôi thư giãn, mở mang đầu óc, và tìm hiểu một thế giới bên ngoài sức khỏe và cái đẹp. Chính đọc sách đã cho phép tôi quay trở lại điều “thánh thiện” này vào cuối ngày.

3. Đó là quyển sách gì mà có thể làm thay đổi đầu óc của anh?

Có 3 quyển mà gần đây tôi đã đọc và chúng đã làm thay đổi cách nhìn của tôi.

Đầu tiên là quyển Pilgrim’s Progress của John Bunyan, viết về một gia đình có niềm tin đã giúp họ vượt qua tất cả những trở ngại khác nhau, và giúp họ đi đến cùng. Đây là một câu chuyện đẹp. Quyển tự truyện này thật là tuyệt vời. Nó thực sự cho tôi thấy đức hạnh và sự học hỏi là những thứ có thể rèn luyện được miễn là người ta có kỷ luật để làm chuyện ấy.

Quyển thứ hai là The Autobiography of Malcolm X. Điều thực sự gây thú vị là rất nhiều người đã vẽ ra một bức tranh tiêu cực về người đàn ông nhân vật chính này. Tôi thì nghĩ ông ta thực sự có những tư tưởng tiến bộ, mang tính chất tiên tri về chủng tộc.

Quyển thứ ba chính là Kinh thánh: đây là quyển hướng dẫn, quyển cẩm nang đời sống cho tôi. Năm nay đặc biệt tôi thực sự không còn xem nhiều TV nữa mà thay vào đó là đã cố gắng đọc, có thể đọc tới ba quyển sách một tuần. Tôi cố gắng đọc ngấu nghiến càng nhiều càng tốt.

4. Vậy đâu là quyển sách mà anh muốn giới thiệu với người khác và tại sao?

Đó là quyển Painting as a Pastime của tác giả Winston Churchill, cố thủ tướng Anh của thời thế chiến I. Đó là quyển mà gần đây tôi có đề nghị với một vài người bạn, những người mà tôi không giữ liên lạc, nhưng gần đây có cố gắng viết nhiều thư từ cho họ. Trong Painting as a Pastime, Winston Churchill cho biết ông đã tự học vẽ như thế nào trong suốt cuộc chiến, về việc ông đã dẫn dắt nước Anh và thế giới vượt qua cuộc chiến đó như thế nào, cũng như đã dùng hội họa như một cách để tránh xa sự hỗn loạn lúc ấy như thế nào. Ông mô tả việc đã bắt đầu học vẽ và rồi đã yêu thích nó như thế nào. Chính điều đó đã thực sự mang lại cho tôi một niềm hứng khởi, và đây cũng chính là điều mà tôi đã cho các nhân viên và bạn bè của tôi, như một lời kêu gọi họ phải học hỏi một cái gì đó để mở mang trí tuệ thêm một chút.

5. Anh có chiến lược tập trung nào để thực hiện?

Gần đây tôi có đọc một quyển sách thực sự rất hữu ích cho mình. Đó là quyển The Pomodoro Technique. Đây là quyển sẽ dạy cho chúng ta thực hành tập trung nghiêm túc trong 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút để làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Tôi tập luyện 4 lần như thế và cuối cùng nghỉ 25 phút/một lần để làm phần việc của mình. Lý do mà quyển sách đã thực sự hữu ích cho tôi là tôi cứ tiếp tục làm như thế hoài, từ đó mà đã tạo ra cho tôi có một cảm giác rằng mình đang tiến bộ, do vậy cũng giúp tôi trở thành một người có kỹ luật hơn.

6. Khi còn nhỏ, anh muốn sau này lớn lên sẽ làm gì?

Tôi muốn làm việc trên khu phố tài chính Wall Street hoặc là chơi bóng rổ. Theo tôi nhận thấy, chúng là những cách dễ dàng nhất để người ta trở nên…khỏe mạnh. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng không theo đuổi được bóng rổ mà cũng không xong với Wall Street, để rồi lại dấn thân vào một công việc mà tôi thấy mình cũng khá đam mê.

7. Anh đã học được những gì từ người chủ tồi tệ nhất mà anh từng gặp?

Bài học lớn nhất là hãy chọn người cùng làm việc với mình một cách khôn ngoan. Khi ở trong hoàn cảnh không thể cùng làm việc với những người không nhìn thấy các giá trị của tôi, tôi đã học được điều quan trọng là mình cũng nên tự xác định các giá trị cá nhân riêng, đi theo hướng riêng của mình, và chỉ gắn kết những người cùng chia sẻ những giá trị ấy. Mọi thứ khác đều không quan trọng, chỉ thêm mất thời gian.

8. Ai đã có ảnh hưởng đến anh nhiều nhất trong cách thức anh giải quyết công việc?

Tôi có hai người giám đốc điều hành. Người thứ nhất là Ken Coleman, người sáng lập gốc da đen nổi tiếng kiêm tổng giám đốc điều hành ở Silicon Valley. Tôi gặp anh ta khoảng 1 tháng một lần. Anh ta đã giúp tôi suy nghĩ để vượt qua các vấn đề liên quan đến quản lý và những việc cần phải quan tâm, lưu ý khác.

Người kia là giám đốc điều hành Mark Guadagnoli. Anh này còn là một nhà tâm lý học thể thao. Điều thú vị về nghề nghiệp của anh ta là anh ta cứ thích xem công việc kinh doanh của mình như một trò chơi thể thao – tức là một cái gì đó cần phải được huấn luyện, đào tạo. Anh ta đã huấn luyện tất cả các “vận động viên”, tức các “nhân viên” của mình.

Xin hãy nhớ điều này, nếu bạn cải thiện chỉ 1% một tuần, thì đến cuối năm anh sẽ “tốt hơn gấp hai lần so với trong năm trước”. Chính Mark Guadagnoli đã dạy cho tôi biết thế nào là “chậm lại có chủ đích”. Đây là một trong những lời khuyên hay nhất mà tôi từng nhận được. Nói cách khác, “cải thiện chậm, nhưng đều đặn và chắn chắn” sẽ còn hơn là “mạnh bạo nhưng sớm suy tàn”.

9. Chuyến đi nào đã làm thay đổi con người anh?

Lúc còn ở đại học, lần đầu tiên tôi sang châu Âu. Tôi ghé Luân đôn, sau đó có đến Rome, Paris, Budapest, Barcelona và Madrid trong những chuyến đi vào cuối tuần. Những chuyến đi này đã mở mắt tôi ra với một thế giới khác, đặc biệt là đối với một thanh niên trẻ như tôi lúc ấy, chỉ trưởng thành trong những dự án và thực sự không biết đến một thế giới nào khác ngoài New York và Connecticut.

10. Vậy điều gì truyền cho anh sự hứng khởi?

Tôi được truyền cảm hứng từ những người cảm thấy hạnh phúc với cái cách mà họ sống, đặc biệt là những người không cần đến những thứ như giàu sang và nhà cao cửa rộng. Điều này quan trọng đối với tôi vì tôi từng muốn giàu có càng nhanh càng tốt. Rồi tôi cũng nhận ra rằng có những người rất giàu có mà lại không hạnh phúc. Chính điều này đã làm cho tôi phải suy nghĩ lại nhiều thứ, đặc biệt là sau khi tôi đã có một con trai, bởi khi đó mục đích số 1 của tôi là phải làm sao để nó lớn lên trong một thế giới mà nó cảm thấy hạnh phúc. Vậy tôi phải làm thế nào? Nếu tôi cứ suy nghĩ quá nhiều về sự giàu có thì mỗi giây mà tôi tập trung vào nó chính là mỗi giây mà tôi không dành ra cho vợ và con mình. Kết quả là tôi đã trở nên khiêm tốn hơn. Vì thế bất cứ lúc nào người ta hỏi tôi ai là người bây giờ đang có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với mình, thì tôi thực sự nghĩ đến những người đang hài lòng với những gì mà họ có.

11. Ý tưởng kinh doanh đầu tiên của anh là gì và anh đã làm gì với nó?

Đó là thành lập một công ty nước giải khát. Chúng tôi sẽ đặt tên nó là DRNK Company. Tôi muốn điều hành một công ty nhỏ chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nước uống giải khát nhanh. Đó là vào khoảng thời gian mà các công ty như Naked Juice và Odwalla chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp. Vấn đề lớn đối với hai công ty này là các thức uống của họ có chứa quá nhiều đường và nhiều calorie. Vì thế chúng tôi muốn có một loại thức uống nào đó “thiên nhiên nhất”, hoàn toàn không có đường, và đã khởi sự thực hiện điều này. Đó là vào đầu năm 2008 khi tôi sắp bước vào đại học Stanford, nhưng sau đó thì cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 xảy ra đã làm chúng tôi mất hết cơ hội huy động tiền bạc.

12. Công việc đầu tiên nào đã dạy cho anh một điều gì đó quan trọng hoặc hữu ích?

Lúc tôi làm việc ở Foursquare. Công việc ở đó đã có một tác động đáng kể lên tôi và đã ảnh hưởng đến cách thức mà tôi cần phải điều hành một công ty. Đó là thực sự phải xây dựng một thương hiệu được người ta yêu thích và có ý nghĩa đối với họ. Nếu có bất cứ điều gì mà tôi tự hào liên quan đến Walker & Company thì đó chính là Bevel. Chúng tôi đã phát triển những thương hiệu tạo nên những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng khách hàng. Chúng tôi nghĩ rằng nhiều người cho rằng chúng tôi lớn mạnh hơn thực tế vì ảnh hưởng của chúng tôi to lớn hơn. Tôi nghĩ Foursquare đã từng như vậy, cho nên tôi sẽ luôn luôn áp dụng những gì tôi học được từ công ty này.

13. Lời khuyên tốt nhất mà anh từng làm theo là gì?

Đó là khi trở thành một CEO, đặc biệt là CEO của một công ty mới khởi nghiệp. Anh không tránh khỏi gặp phải những điều tồi tệ, không dự báo được sẽ ập vào mình. Lúc đó anh phải thật sự trầm tĩnh, phải có lòng tin và sự tự tin rằng mình có thể vượt qua, và xem đó như một cơ hội để học hỏi thực sự. Trong 4 năm mà tôi điều hành Walker and Company, lượng kiến thức, sự hiểu biết, những gì chúng tôi đã trải qua – cả tích cực lẫn tiêu cực – đều đã làm cho tôi trở thành một nhà lãnh đạo, một người chồng, một người cha, và một người bạn mạnh mẽ hơn.

14. Lời khuyên tồi tệ nhất mà anh từng nhận được là gì?

Đó là cứ quá chú trọng vào sự tăng trưởng. Thực vậy, một trong nhiều nguyên nhân mà các công ty mới khởi nghiệp thường thất bại đó là do cứ chạy theo sự tăng trưởng. Một khi anh đã vướng vào cái vòng luẩn quẩn đó thì anh thực sự sẽ không nhìn thấy cái gì đã làm cho anh trước tiên đã thành công. Do đó hãy cứ làm theo kế hoạch hành động của mình, và phải bảo đảm rằng mỗi ngày mình đều phải làm rõ mọi chi tiết trong kế hoạch đó càng nhiều càng tốt, lúc ấy anh sẽ thành công.

15. Anh tâm niệm điều gì về vấn đề gia tăng năng suất?

Điều mà tôi gần đây thường làm là viết ra mọi thứ trên giấy. Việc này sẽ buộc tôi phải liên tục hiệu chỉnh và suy nghĩ về những gì mà tôi muốn nói, đặc biệt là trong thế giới email và text message hiện nay.

16. Anh có dùng một ứng dụng hay công cụ nào đó để giúp anh làm những việc ấy không, hoặc để giúp anh luôn luôn theo dõi, kiểm soát mọi thứ?

Tôi dùng một ứng dụng để ngăn chặn internet (internet blocking) có tên là Freedom. Tôi dùng nó vì tôi xem các phương tiện truyền thông xã hội là những điều tồi tệ nhất.

17. Sự cân bằng giữa làm việc và cuộc sống có ý nghĩa gì đối với anh?

Tôi không suy nghĩ về điều này. Tôi chỉ nghĩ về những gì quan trọng đối với mình. Tôi xin nói rằng chỉ có ba điều là quan trọng đối với tôi, đó là niềm tin, gia đình và công việc. Tôi phải dành tất cả thời gian cho chúng. Tôi nghĩ cả ba đều chia sẻ những giá trị giống nhau, cho nên ý niệm về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là vô nghĩa đối với tôi vì tôi không thể tách rời ba điều đó ra nhau được.

18. Vậy làm thế nào để anh tránh được có lúc sẽ bị kiệt sức?

Bằng cách xác định rõ với team của tôi những gì là quan trọng đối với tôi. Tôi xem chuyện mỗi tối về nhà để ăn tối với con trai là rất quan trọng. Tôi xem việc cho nó đi ngủ mỗi tối là điều quan trọng. Sau đó tôi dành thời gian cho vợ và không mở email. Dần dà sẽ nhận được ít email hơn vì không có gì thực sự đáng. Không ai gọi cho bạn, bởi vì mọi thứ đều ổn. Tôi làm được điều đó bằng cách nói rõ ràng với team của tôi về những điều quan trọng đối với tôi.

19. Khi đối mặt với vấn đề thiếu tính sáng tạo thì chiến lược đổi mới của anh là gì?

Tôi cứ đọc sách. Bất cứ lúc nào tôi gặp phải một vấn đề như thế thì tôi đơn giản là sẽ tìm cách nhớ lại một đoạn văn, hay một chương trong một quyển sách nào đó mà đã từng cho tôi niềm hứng khởi, để mà tập trung trở lại vào một bức tranh lớn hơn. Tôi tin rằng bất cứ vấn đề gì mà tôi đi qua đều không mới mẽ vì có người đã từng bị nó rồi.

20. Vậy bây giờ anh đang học được những gì?

Tôi đang học cách trở thành một người cha tốt nhất. Con trai tôi sắp lên 3 tuổi. Nó đang ở vào một giai đoạn sẽ có thể nhớ được nhiều thứ, cho nên tôi cần phải bảo đảm rằng nó sẽ nhớ được những điều hay lẽ phải trước cái đã.