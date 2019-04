Làm giả thuốc trị ung thư và thu về hàng triệu Mỹ kim.

Hải Phòng: Theo bản tin của RFA thì trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 4, tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng tuyên án 22 năm tù đối với ông Nguyễn Xuân Thu , cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Vinaca, trong đó 10 năm tù vì tội sản xuất hàng giả, 12 năm tù vì tội sản xuất hàng giả là thực phẩm; và buộc nộp phạt 50 triệu đồng.

Truyền thông trong nước loan tin hôm 19 tháng 4 cũng cho biết ông Nguyễn Văn Tuấn , cựu Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, bị tuyên án 17 năm tù với cùng tội danh nêu trên, và buộc nộp phạt 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ông Thu và Tuấn từ năm 2012 đã cùng nhau bàn bạc sản xuất các loại thuốc chữa ung thư CO3.2, Vinaca xương khớp CO2, Vinaca Vi3, Vi4, Vi5, Vi6, Vi7, xà phòng Spa Vinaca, rượu XO, Vinaca Carbon đa dụng từ nguyên liệu bột than được đốt từ các cây tre, thân đu đủ, củ su hào, củ nghệ, thục đen…

Ông Tuấn sau đó được nói đã lập Công ty Hồng An Phong, đăng ký kinh doanh sản phẩm từ gỗ, rơm, tre, rạ và sản xuất máy thông dụng, để giúp ông Tuấn đốt thành than làm nguyên liệu sản xuất thuốc.

Năm 2017, Công ty Vinaca được thành lập với 20 chi nhánh trên toàn quốc do ông Thu làm Tổng giám đốc và bắt đầu tung ra các sản phẩm thương hiệu Vinaca, được các tổ chức chứng nhận ‘Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tốt nhất Việt Nam năm 1017’.