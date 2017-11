Làm cách nào vừa chăm sóc cho bố mẹ già, và vừa chăm lo cho bản thân: những ý kiến giúp phụ nữ bảo vệ tài sản trong tương lai và lo cho bố mẹ

Adriana Meixner, Director, Research

Chăm sóc cho bố mẹ già vì tình thương, nhưng cũng gây những suy thoái tâm thần. Việc chăm sóc có thể tạo những xúc cảm cho mọi người trong gia đình nhất là những phụ nữ.

Theo bà Adrian Meixner, giám đốc khảo cứu của công ty đầu tư Fidelity Investments Canada thì những người phụ nữ thường thường là những người phải chăm sóc cho bố mẹ già. Cũng theo bà Meixner thì các khảo cứu cho thấy là những người phụ nữ mà phải chăm sóc bố mẹ già “nghèo” hơn những phụ nữ không phải chăm lo cho bố mẹ.

Theo bà giám đốc Meixner thì những phụ nữ phải chăm sóc bố mẹ, thường phải nghỉ làm một thời gian. Việc nghỉ làm không những làm họ mất lương mà còn thiệt hại đến tiền hưu bổng và không để dành được nhiều tiền như những người phụ nữ khác.

Ngoài ra những người phụ nữ phải săn sóc bố mẹ, hay có những suy thoái tinh thần.

Những người phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông, cho nên việc chuẩn bị tài chánh cho tuổi hưu của những người phụ nữ này cũng rất quan trọng.

Những phụ nữ thường phải nghỉ làm một thời gian nuôi con và sau đó lại nghỉ làm một thời gian nữa, để săn sóc bố mẹ.

Lấy thí dụ một trường hợp ở Hoa Kỳ, một phụ nữ tên là Laura,56 tuổi, đã tạm nghỉ công việc trong 3 năm để săn sóc cho bà mẹ. Lương của bà Laura là $70,000 một năm. Bà này đã mất đi $287,000 tiền lương và $63,000 tiền an sinh xã hội, với tổng cộng là $350,000.

Cho nên thay vì nghỉ việc hoàn toàn, những phụ nữ nên tìm cách làm một số giờ để không mất đi tiền an sinh xã hội khi về hưu.

Những phụ nữ cũng nên tìm hiểu xem những dịch vụ trong cộng đồng giúp săn sóc người già, để không phải bỏ công ăn việc làm.

Phải có thì giờ cho chính mình

Theo những nghiên cứu của tổ chức the National Alliance for Caregiving ở Hoa Kỳ, thì trung bình một người có bố mẹ già, phải bỏ ra 19 giờ một tuần hay gần 3 ngày làm việc, cho việc săn sóc.

Một chuyện quan trọng khác mà người phụ nữ cần nhớ, là phải bảo vệ sức khỏe cho chính mình, nhất là những người phụ nữ thường hay có nhiều cảm xúc hơn đàn ông trong việc chăm sóc cho bố mẹ.

Những phụ nữ nên nhớ là phải lo cho sức khỏe của mình trước, thì mới có sức chăm sóc cho những người thân.