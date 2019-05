Lá thư Úc Châu: Hãy đợi đấy!

Đoàn xuân thu

Tui qua Úc nầy đây được 1/4 thế kỷ, tối ngày cứ đi bầu hoài hè. Hết đi bầu Tiểu bang rồi tới đi bầu Liên bang. Nhiệm kỳ cha con tụi nó 4 năm nhưng hết năm thứ ba là rủ nhau đua rồi bắt dân làm trọng tài để chấm điểm.

Mình nói: “Qua hổng có “hưỡn” nhe. Cày tuần suốt năm ngày, thứ Bảy là ngày nhậu với bạn bè; Chúa nhựt dành cho vợ con nên hai đứa bây, Liên đảng và đảng Lao Động muốn làm gì thì làm mà!”

Nói nào ngay đứa nầy lên; đứa kia xuống vậy thôi! Lao động giai cấp công nhân lên xài cho đã; Liên đảng của chủ hãng và chủ điền leo lên bóp cổ mình thè lưỡi ra để kiếm tiền trả nợ. Lưỡi mình dài ngoằn ngáp ngáp gần chết thì Lao Động lại leo lên.

Biết vậy nhưng hổng đi bầu, nó phạt mình mỗi đứa 50 đô bằng một thùng beer chớ bộ. Vợ chồng mình, hai đứa, 2 lần 50 đô bằng 100 đô là hai thùng. Hao quá!

Thiệt thua thằng đế quốc Mỹ xa lắc về cái mục tự do hè. Bên Mỹ hổng thèm đi bầu ở nhà nhậu thì chả có ai dám làm gi nhau?

Vì vậy cho nên, tuần rồi thứ Bảy, ngày 18, tháng Năm, 2019, tui đành chở em yêu đi bầu cử Liên Bang.

Tui làm “cu li” nên bầu cho Lao Động, phe ta. Em yêu của tui là bà chủ đời tui, chỉ ở không ngồi nhà thâu tiền góp, nên bầu cho Liên đảng giai cấp của mấy thằng chủ hãng chủ điền.

Kết quả 10 giờ đêm thứ Bảy em thắng tui thua; cho dù cả hàng chục cuộc thăm dò dân ý là Lao động sẽ thắng to.

Thủ tướng đương nhiệm (mới được 9 tháng) là Scott Morrison cười he he gọi đó là “miracle” tức là phép lạ.

Tui là cu li và đám ủng hộ Lao động tức thiếu điều hộc gạch! Em yêu lại cười he he thấy mà ghét!

Sở dĩ tụi tui thua là vì cái tiểu bang Queensland cử tri nó tẩy chay Lao động! Nên tụi tui muốn cái thằng Queensland nầy cút (mẹ) nó đi cho rồi. Đi đâu thì đi!

Bèn bắt chước mẫu quốc Anh với chiến dịch “Brexit” tách khỏi Liên Âu, tụi tui chơi chiến dịch #Quexit để tiểu bang cà chớn này ra khỏi nước Úc. Thấy mặt tụi bây là tụi tao ứa gan lắm nhe.

(Queensland là tiểu bang lớn thứ nhì của Úc, sau Tây Úc, có diện tích 1.850 triệu cây số vuông, với gần 7.000 cây số bờ biển.Queensland lớn gần gấp 5 lần Nhật Bản, gấp 7 lần Anh quốc, gấp 2,5 lần tiểu bang Texas của Mỹ, và gấp 273 lần Singapore. Nếu trở thành một nước độc lập, Queensland sẽ là nước lớn thứ 18 trên thế giới.

Người Âu Châu đầu tiên đến Queensland năm 1825 khi Brisbane được chọn làm nơi đày tội phạm nghiêm trọng.

Tháng sau, Queensland ăn mừng 160 tuổi với nhiều cái nhất trên thế giới. Ví dụ hàng rào ngăn chó rừng “dingo” để bảo vệ gia súc được xây dựng trong những năm 1880-85 dài 5,614 cây số, phần lớn nằm trong tiểu bang Queensland.

Nghị viện Queensland hồi đó không có phòng vệ sinh nữ cho nên các dân biểu nữ phải để giày ngoài cửa mỗi khi sử dụng để các đồng viện biết đừng có vác thằng Tèo vô bất tử.

Ối mình hổng thích nó thì mình đuổi nó đi. Nó hổng chịu đi; nó quay lại đuổi mình thì mình cũng hổng đi. Chẳng đứa nào làm được gì nhau hết ráo He he! Hẹn chú mầy 3 năm tới ta sẽ cho chú mầy biết thế nào là lễ độ! “Wait and See!” Quân tử trả thù mười năm chưa muộn huống hồ chờ chỉ có ba năm! Hãy đợi đấy!

Đoàn Xuân Thu

Melbourne