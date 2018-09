Lá thư khiến TT Trump hủy chuyến đi Bắc Hàn của ngoại trưởng Mỹ

Ngày 23/8, Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo sẽ đến Bắc Hàn lần 4 để bàn bạc về tiến trình giải giới hạt nhân bị đánh giá là đang chậm trễ. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, Tổng thống Donald Trump bất ngờ ra lệnh hủy chuyến thăm này vì “chưa nhìn thấy có đủ tiến bộ” trong đàm phán.

Ông Trump cũng nhắc đến mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung hiện tại như là yếu tố góp phần dẫn đến quyết định hủy chuyến đi. Tuy nhiên, đó dường như chưa phải là lý do đủ chính đáng để khiến Bạch ốc thay đổi thái độ nhanh như vậy.

Tờ The Washington Post ngày 27/8 dẫn nguồn tin tiết lộ nguyên nhân của quyết định trên có thể xuất phát từ một bức thư có nội dung “khiêu chiến” mà phía Bắc Hàn gửi cho ông Pompeo chỉ vài giờ sau khi chuyến đi được thông báo.

The Washington Post không nêu rõ nội dung thư nhưng cho rằng thông điệp trong đó đủ độ khiêu khích để khiến Tổng thống Trump phải tuyên bố hủy chuyến đi. Ông Trump vì vậy cũng lần đầu tiên phải công khai thừa nhận những nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã bị trì hoãn kể từ thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 ở Singapore.

Truyền thông Bắc Hàn ngày 26/8 cáo buộc Mỹ hành động “hai mặt” khi thông báo hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Pompeo và “âm mưu gây chiến tranh” khi các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ ở Nhật Bản đang chuẩn bị tập trận trên không để “xâm nhập Bình Nhưỡng”.