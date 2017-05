Lá thư đi trước

279 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 28 tuổi, hiền, dáng nhỏ nhắn, sống tại Houston, Texas. Đang vừa học vừa đi làm.Mong tìm bạn trai hiền, chân thật, không phân biệt hoàn cảnh gia đình tôn giáo.Ưu tiên cho người ở Houston.Xin cho số phone để liên lạc, nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân.Thư đầu nhờ Thời Báo chuyển.

280 – (Trên 4 kỳ) – Tôi ở Houston, có 3 đứa cháu ở Việt Nam, hiện là sinh viên Trung học & Đại học, có việc làm về kế toán, nghành tóc & nail. Gia đình đạo đức.Cần tìm bạn đời cùng đạo Phật, thật thà, ưu tiên người Houston. Xin liên lạc qua Thời Báo nhờ chuyển thư kết bạn

281 – (Trên 8 kỳ) – Nam, trên 50 tuổi cao 1M 63, nặng 65 Kg. Kinh tế vững chắc, có business riêng, siêng năng, ga lăng, sống độc thân ở Bắc Mỹ đã lâu 37 năm, thích du lịch, thể thao, không tứ đổ tường, thích lối sống Á Đông, muốn tìm bạn gái tuổi từ 30-40 để chia sẽ vui buồn trong cuộc sống, nếu thật lòng xin vui lòng liên lạc, cho số phone và hình nếu có thể được càng tốt. Nếu hợp làm bạn đời, còn không làm bạn đồng hương san sẻ buồn vui nơi xứ lạ quê người. Mong thư sẽ hồi âm tất cả dù thư đến muộn.

282 – (Trên 4 kỳ) – Nam, ngoài thất thập vẫn còn nhựa sống. Độc thân tại chỗ rất thiết tha yêu đời. Hãy đến gấp với nhau làm bạn trăm năm, đừng để xuân tàn rồi tiếc thay. Cần tìm bạn ở tại thành phố Houston, TX và vùng phụ cận rất tiện lợi. Xin cho biết số phone và địa chỉ, thân này đến tận nơi tìm gặp ngay.

283 – (Trên 4 kỳ) – Cần tìm bạn thợ bạc để hợp tác. Có chỗ ăn và ở. Đạo Phật càng tốt. Nếu có lòng xin nhờ Thời Báo Houston đưa tin.

285 – (Trên 4 kỳ) Nam, ngoài 60 tuổi, độc thân, cuộc sống ổn định, sức khỏe tốt, có nhà riêng, sống một mình, không vướng bận, hiền lành. Muốn làm quen bạn gái độc thân, cần thành thật, vui tính, sống tại Houston, TX.

286 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 56 tuổi, cao 5”2, nặng 125 lbs. Đã ly dị trên 10 năm, con đã lớn, không vướng bận. Tìm bạn khắp bốn phương, không phân biệt ở VN hay Mỹ, để trò chuyện lúc vui buồn. Anh chị nào mến xin liên lạc Loan.

287 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 45 tuổi, nhỏ nhắn, có duyên, ly dị 6 năm hiện sống độc thân, kinh tế ổn định, có business riêng. Muốn làm quen các anh từ 50 trở lên, kinh tế vững chắc không tứ đổ tường, chung thủy và thành thật, siêng năng. Nếu hợp sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.Xin cho số phone và hình nếu có thể. Sẽ hồi âm tất cả dù thư đến muộn.

288 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 59 tuổi, sống tại Houston, TX. Người miền Nam, vẫn còn đi làm, cuộc sống bình dị, buồn và cô đơn. Mong tìm được một người bạn đời tuổi từ 60-65 có kiến thức, nhân hậu để chia sẻ những buồn vui trong quãng đời còn lại. Rất mong ….Thư nhờ Thời Báo chuyển.

290 – (Trên 4 kỳ) – Tôi tên Trương Minh Ánh 62 tuổi, đạo Phật, quê hương Việt Nam Tây Đô. Không vướng bận gia đình, chỉ có một mình kinh tế ổn định, chỉ mong hy vọng đi tìm một nửa của mình để vui thú điền viên mai nầy, vui buồn có nhau để cùng nhau mà ngắm sao trời, cuộc đời nầy đẹp biết bao. Mong gặp quý anh từ 65-70.Thư đầu nhờ báo chuyển, cho xin số phone để liên lạc gặp nhau.Xin đừng đùa giỡn, cám ơn.

291 – (Trên 4 kỳ) – Nữ ở Toronto, Canada. Cần tìm bạn nam trung niên có việc làm ổn định nếu hợp sẽ tiến xa. Mong thư.

293 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 56 tuổi, ở Houston, TX ngoại hình trung bình, hiền dễ thương, thích nấu ăn, ngắm cảnh thiên nhiên nghe nhạc, du lịch, thể thao, cuộc sống ổn định. Tìm bạn nam ở Houston, TX, hoặc vùng phụ cận, tuổi 57-65 nếu tuổi (Ngọ, Dần, Tuất), có đạo công giáo thì càng tốt, có việc làm ổn định biết thông cảm, độ lượng, vui tính, chân thật, để cùng nhau chia sẽ lúc vui buồn. Nếu hợp sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình.Mong tin anh.

294 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 31 tuổi đã lập gia đình 1 lần và không có đạo sống tại Texas, muốn tìm bạn nam, tuổi 32-42, chân thành để làm bạn. Thư hồi âm làm ơn gởi kèm theo bức hình. Xin cảm ơn.

295 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 27 tuổi, dễ thương, lo làm ăn, giỏi việc nhà ….muốn làm bạn cùng các anh độc thân, vui tính. Anh nào mến xin thư về Thời Báo nhờ chuyển.

296 – (Trên 4 kỳ) – Nam, độc thân, 45 tuổi, dáng người cao ráo, có nghề nghiệp vững chắc, muốn có mái ấm gia đình. Muốn tìm bạn gái từ 30-40 tuổi.Xin đừng đùa giỡn.Nếu được sẽ tiến tới hôn nhân.

297 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 41 tuổi, cao 5’7, nặng 150lbs, chưa từng lập gia đình, là người mạnh mẽ, nam tính, yêu mái ấm gia đình. Mong được làm quen với bạn nữ, không phân biệt tuổi tác. Ai mến thư đầu làm ơn cho xin số phone để dễ liên lạc.

298 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 56 tuổi, đẹp nhưng đơn độc, vật chất khá, có nhà riêng. Muốn tìm bạn nam vùng Houston, TX có kiến thức, biết khiêu vũ chút đỉnh càng tốt, hiền lành, thành thật, vui tính, không tứ đổ tường, để chia sẽ buồn vui trong cuộc sống. Sẽ là người đàn bà tuyệt vời cho người tri kỷ.

299 – (Trên 4 kỳ) – Nam, trên 50 tuổi, độc thân, một lần dang dở, cuộc sống ổn định. Định cư ở Bắc Mỹ từ 1978, tương đối thành công trong sự nghiệp, cứ mãi đi làm mà quên đi bản thân, hiền chân thật, không tứ đổ tường, có trình độ, muốn tìm bạn gái để cùng hợp tác, làm ăn, không phân biệt giàu nghèo, hợp sẽ tiến xa hơn, nếu không sẽ là bạn đồng hương, tuổi từ 34-40, có hình càng tốt và xin cho số phone, thư nhờ nhà báo chuyển. Hồi âm tất cả dù thư đến muộn. Xin cám ơn, mong thư bạn.

300 – (Trên 4 kỳ) – Nam, ở Houston, TX, retired, trung bình về tài chánh, không vướng bận, gia đình lành mạnh life style, bình dị hiểu biết, trẻ trung về tinh thần và sức khỏe. Tìm nữ không vướng bận gia đình, biết bếp nút, để làm partner cho small business, chịu khó, hiểu đời, hòa hợp, dễ chịu, trung bình về mọi khía cạnh, tuổi từ 50-60, cho email, số điện thoại, nếu thích hợp sẽ đi trong USA hay bất cứ nơi nào. Mong thư.

301 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, đã nửa đời. Trung bình và hoàn thành nhiệm vụ.Muốn tìm một người nam không phân biệt tuổi.Có tính văn nghệ, biết thể dục thể thao. Được thì thư đầu về tòa soạn. Nhớ có hình hiện tại, số phone, nếu không được sẽ hoàn trả và hồi âm cho tất cả.

302 – (Trên 16 kỳ) – Nữ, 60 tuổi, độc thân, hiện sống một mình, không vướng bận, còn đi làm, cuộc sống ổn định. Ngoại hình trung bình. Sở thích: nấu ăn, thể thao, ca nhạc, hội họa. Muốn tìm bạn nam tuổi từ 60-67, cần thành thật, đạo đức, không tứ đổ tường.Thư đầu xin liên lạc qua Thời Báo.

304 – (Trên 4 kỳ) – Nam, đạo Công Giáo đang sống tại Mỹ với lương hưu là: hai ngàn đô la một tháng. Trước năm 1975 dạy học tài Sài gòn không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, không bệnh hoạn, không nợ nần và luôn luôn tập thể dục. Cần tìm một người bạn đạo đức, thành thật và hiền lành để đi du lịch và chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống, hiện đang sống một mình trong ngôi nhà với 3 phòng ngủ.Xin liên lạc với Thời Báo.

305 – (Trên 4 kỳ) – Nữ 62. Muốn làm quen với các anh chị đã về hưu ở Florida “Quê tôi nắng ấm ai ơi.Muốn qua trú đỡ tạm thời mùa đông hãy nhìn biển rộng mênh mông.Càng nhìn biển đẹp lòng không muốn về”.Anh chị nào không người giúp đỡ, xin liên lạc với Judy qua Thời Báo.

307 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 58 tuổi ở Houston, TX, đẹp, hiền, trên trung bình về mọi phương diện, không vướng bận. Muốn tìm một bờ vai ấm áp, dễ nhìn, học thức và hiền lành, không tứ đổ tường.Tuổi từ 60-66, xin cho số phone để tiện liên lạc.

308 – (Trên 4 kỳ) – Góa phụ trên 60 tuổi, muốn tìm bạn ở Houston hay trong nước Mỹ. Tài chánh ổn trung bình, thích nghe nhạc xưa và đi du lịch.

309 – (Trên 4 kỳ) – Nam, đã về hưu, vợ qua đời, cựu sĩ quan, sang Mỹ năm 75, không vướng bận con cái. Hiện sống rất cô đơn ở Houston, không tứ đổ tường, thích hội hoa, đọc sách, báo, nghe nhạc. Trông lễ nghĩa, chân thật. Mong tìm bạn gái từ 50-62, hiền, chất phát, biết trân quý tình yêu để chia sẽ, an ủi, giúp đỡ nhau trong những ngày xế bóng. Xin vui lòng cho số điện thoại.Người ở Houston và vùng phụ cận càng tốt.

310 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, tên Lưu Thanh Thảo, 23 tuổi, cao 1m55, dễ thương, hiền. Hiện đang sống tại Sài Gòn với ba mẹ, làm thợ uốn tóc.Muốn kết bạn với các bạn trai tại Texas. Nếu hợp có thể tiến xa.

312 – (Trên 4 kỳ) – Nam, đã về hưu, vợ qua đời, cựu sĩ quan, sang Mỹ năm 75, không vướng bận con cái. Hiện sống rất cô đơn ở Houston, không “tứ đổ tường”, thích hội họa, đọc sách báo, nghe nhạc, trọng lễ nghĩa, chân thật. Mong tìm bạn gái tuổi từ 50-62, hiền, chất phát, biết trân quý tình yên để chia sẽ, an ủi, giúp đỡ nhau trong những ngày xế bóng. Xin vui lòng cho số điện thoại, người ở Houston và vùng phụ cận càng tốt. Thư đầu xin gửi về Thời Báo nhờ chuyển giúp

313 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 41 tuổi, sống ở Houston TX, chưa lập gia đình, hiền lành, vui vẻ, việc làm ổn định. Mong tìm bạn Nam thành thật, không “tứ đổ tường”, việc làm ổn định. Ai mến thư đầu xin gửi về Thời Báo nhờ chuyển giúp. Cho xin số phone để dễ liên lạc, nếu được sẽ tiến đến hôn nhân.Xin đừng đùa giỡn.

314 – (Trên 4 kỳ) Nữ, 54 tuổi, đạo Phật, góa chồng, sống ở Houston, ngoại hình dễ nhìn, hiền lành, chân thật. Thích thơ văn, âm nhạc, yêu thiên nhiên, yêu biển. Muốn tìm bạn nam tuổi 58-63, sống ở Houston, có học thức, dễ nhìn, chân thật, không tứ đổ tường. Mong thư và xin số phone để tiện liên lạc. Cảm ơn nhiều.

315 – (Trên 4 kỳ) Houston. Má cháu ở goá nuôi một con khôn lớn, vì hoàn cảnh con cái không sống chung, nay con cái đã lớn đi làm. Má cháu tuổi đã lớn 54 tuổi, cô đơn cần người bầu bạn. Cháu muốn tìm một bác về hưu làm bạn với má cháu. Má cháu đạo Công Giáo, muốn quen với người cùngđạo để cùng kính yêu Thiên Chúa. Không tứ đổ tường, biết sinh ngữ, goá vợ. Má cháu là người diệu hiền, không thích người lăng nhăng. Xin đừng đùa giỡn, bác nào mến xin liên lạc thư về Thời Báo. Cámơn

316 – (Trên 4 kỳ) Nam, 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, sự nghiệp vững chắc, tài chính khá, độc thân, vui tánh, thích đơn giãn. Tìm bạn tuổi từ 21-35, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo (cùng trình độ càng tốt), cần đạo đức, hiền lành, thích nội trợ nấu ăn.Nếu hợp sẽ làm bạn lâu dài.

317 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 50, cao 5-3, nặng 120lbs, Công giáo, cần tìm bạn đồng hành

(nam / nữ OK). Lịch sự, vui vẻ, chia sẻ hạnh phúc tuổi già. Có kinh nghiệm nhà hàng, thích nấu ăn,

yêu mái ấm gia đình, thích làm từ thiện. Ai mến xin được làm bạn. Thư đầu xin gởi về Thời Báo Houston

318 – (Trên 4 kỳ)- Nam, 50 tuổi, ly dị, cô đơn, có việc làm ổn định, không tứ đổ tường. Cần tìm bạn gái ở Houston, biết yêu mái ấm gia đình Việt Nam, tuổi từ 40-45, độc thân hoặc đã ly dị. Hợp sẽ tiến xa. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ.

319 – (Trên 4 kỳ)- Nữ, 31 tuổi, đang ở Việt Nam, chưa lập gia đình, có học, có việc làm, trên trung bình mọi phương diện, đạo Phật. Muốn làm quen với bạn nam độc thân thành thật, từ 40 tuổi trở xuống, không tứ đỗ tường, cùng tôn giáo. Xin đừng đùa giỡn. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ.

320 – (Trên 4 kỳ) – Cựu sĩ quan, ở Mỹ hơn 40 năm, kinh tế vững, có nhà riêng, không vướng bận con cái, thích ca nhạc, đọc sách báo, hội họa. Mong tìm bạn trong độ tuổi 52-62, hiền, chân thật, để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quãng đường còn lại. (cùng ở Houston càng tốt). Xin vui lòng cho xin số phone.

321 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, sinh năm 1962, đang làm việc tại Bình Dương, Việt Nam. Sở thích: nấu ăn, đọc sách, du lịch, xem phim … Tính tình hòa nhã, yêu mái ấm gia đình, quan tâm chăm sóc người thân. Hiện đang sống độc thân, không con cái. Mong nhận được thư của các anh, tuổi từ 56-60, không tứ đổ tường, chân thành, cùng sở thích, cùng cảnh ngộ.

322 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 61 tuổi, sống ở Houston – TX, người miền Nam, vần còn đi làm. Muốn tìm nam, góa vợ, tuổi từ 62-72, có học thức, không tứ đổ tường, ngoại hình dễ nhìn, chân thật, yêu mái ấm gia đình, sống ở Houston, để làm bạn, nếu hợp sẽ cùng nhau nương tựa đến hết đời. Rất mong thư.

323 – (Kỳ 3/4) – Đàn ông, tuổi đã về hưu, độc thân, đang sống một mình. Muốn làm quen phái nữ, tuổi từ 60-66. Góp gạo thổi cơm chung. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ.

324 – (Kỳ 3/4) – Nữ, 48 tuổi, tìm bạn gần xa, không phân biệt tuổi tác. Nếu hợp sẽ tiến xa. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ.

325 – (Kỳ 2/4) – Cần tìm những người bạn tốt đã về hưu. Thư đầu nhờ tòa soạn Thời Báo chuyển dùm.

