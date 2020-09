Lá thư có tẩm thuốc độc ricin gửi cho tổng thống Trump, được gửi đi từ thành phố Montreal

Montreal: Theo những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 20 tháng 9, các cơ quan an ninh

đã bắt giữ một phụ nữ tình nghi là kẻ đã gửi thư có tẩm thuốc độc ricin đến cho tổng thống Trump theo địa chỉ tòa Bạch Ốc.

Các nguồn tin báo chí cho biết là cơ quan an ninh biên giới Mỹ (CBP) đã bắt giữ nghi can ở biên giới giữa Canada và tiểu bang New York.

Khi bị bắt giữ nghi can này có súng trong người.

Các cơ quan điều tra đã thấy là theo dấu đóng của bưu điện “H4T” là dấu hiệu của trung tâm lựa thư ở thành phố Montreal.: nghi can đã gửi thư này từ khu vực kỹ nghệ St Laurent giữa xa lộ 13, xa lộ 40 và đường Côte de Liesse.

tên tuổi của người phụ nữ chưa được tiết lộ.