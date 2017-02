La La Land được 14 đề cử Oscar

Sáng 24-1, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 89. phim ca nhạc La La Land của đạo diễn Damien Chazelle cân bằng kỷ lục của Titanic khi nhận 14 đề cử, bao gồm hầu hết hạng mục quan trọng như “Phim hay nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc” (Ryan Gosling), “Nữ diễn viên chính xuất sắc” (Emma Stone) hay “Đạo diễn xuất sắc” (Damien Chazelle).

Ở hạng mục “Phim hay nhất”, La La Land phải ganh đua cùng với 8 phim khác là Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidde Figures, Lion, Manchester by the Sea và Moonlight.

Ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”, Meryl Streep cũng lập kỷ lục mới với lần thứ 20 được đề cử cho vai diễn trong phim tiểu sử Florence Foster Jenkins. Trong khi đó, minh tinh Isabelle Hupbert của phim Pháp – Elle – cũng được đánh giá cao trên đường đua tượng vàng cùng người đẹp Emma Stone của La La Land.

Sau hai năm vắng bóng ở các hạng mục diễn xuất, các diễn viên da màu có cuộc tái xuất ngoạn mục ở Oscar năm nay. Danh sách dàn sao da màu nhận đề cử bao gồm Mahershala Ali, Naomie Harris (Moonlight), Octavia Spencer (Hidden Figures), Ruth Negga, Denzel Washington và Viola Davis (Fences).

Ngôi sao gốc Á – Dev Patel – cũng được đề cử giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc” với vai diễn trong Lion. Đây là lần trở lại của tài tử từng gây tiếng vang với phim Triệu phú khu ổ chuột.

Ở hạng mục dành cho phim hoạt hình, Your Name của Nhật Bản bất ngờ trượt danh sách đề cử cuối cùng. Thay vào đó, phim The Red Turtle cạnh tranh với Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini và Zootopia.

Như dự đoán, phim hài Đức gây tiếng vang ở Cannes – Toni Erdmann – sẽ tranh giải “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” cùng với các phim The Salesman (Iran), Land of Mine (Đan Mạch), Tanna (Úc) và A Man Called Ove (Thụy Điển).

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 dự trù diễn ra vào đêm 26-2.