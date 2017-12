Lts: Chúng tôi xin đăng lại những bài viết về cách dùng lá đu đủ chữa bệnh của nhà văn Văn Quang, theo lời yêu cầu của một số độc giả

Bài 1: LÁ ĐU ĐỦ CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC CẢ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

VÀ BỆNH YẾU SINH LÝ

Thưa bạn đọc, trong tuần vừa qua, tôi nhận được 2 lá thư của hai vị độc giả gửi qua toà soạn một tờ báo tôi cộng tác từ nhiều năm nay. Lá thư viết rất công phu với những kinh nghiệm chính các vị này đã trải qua, có thể giúp ích rất thực tế cho những vị có thân nhân gặp căn bệnh hiểm nghèo là ung thư. Một căn bệnh rất khó chữa trị và tốn kém rất nhiều tiền bạc cũng như thời gian. Như tôi đã từng có bài viết về lá đu đủ có rất nhiều hy vọng chữa khỏi bệnh ung thư, vừa rất rẻ tiền vừa đỡ tốn công sức. Tất cả những việc làm này của chúng tôi và của hai vị độc giả gửi thư cho tôi hoàn toàn bất vụ lợi. Chỉ mong giúp được một phần nào đó cho bà con mình. Hai vị độc giả đó là ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú, hiện ở Mỹ (Hai vị đã chấp thuận cho tôi được ghi địa chỉ ở cuối bài này để quý bạn đọc có thể liên lạc qua thư điện tử, chủ động được thời gian, tiện hơn là gọi điện thoại).

Điều đặc biệt hơn là trong lá thư của hai vị độc giả này còn mở ra cho chúng ta một hy vọng mới: LÁ ĐU ĐỦ CÒN CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC CẢ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ BỆNH YẾU SINH LÝ!

Đây là kinh nghiệm ban đầu của chính hai ông Sĩ và Phú. Trong lá thư thứ nhất này, hai ông cho chúng ta những kinh nghiệm đã trải qua khi đích thân điều trị cho những người thân mắc bệnh ung thư, kể cả người Việt và người Mỹ. Họ đã trải qua những triệu chứng như thế nào từ khi bắt đầu uống lá đu đủ. Điều đó khiến chúng ta hiểu được những biến chuyển của cơ thể, tránh được những lo ngại thường có. Phần khác, các vị này cũng chia sẻ với chúng ta cách giữ gìn (bảo quản), cách dùng lá đu đủ thế nào là thích hợp nhất.

Tôi rất tiếc, trang báo có hạn nên không thể phổ biến 2 lá thư cùng một kỳ báo. Trong kỳ sau, tôi sẽ phổ biến tiếp lá thư thứ hai về tác dụng của lá đu đủ có thể chữa bệnh tiểu đường và yếu sinh lý cùng với sự xác nhận mới nhất những triệu chứng bình thường của nhà văn Uyên Thao, từ 8 năm nay vẫn chỉ uống lá đu đủ để chữa bệnh ung thư. Tôi đề nghị nếu bạn đọc thấy cần thiết nên in ra để theo dõi và nếu có thể trao đổi thông tin với hai ông Sĩ và Phú trong khi các ông này đang mang hết nhiệt tình ra điều trị cho một số người khác. Mời bạn đọc nguyên văn lá thư thứ nhất. Tôi chỉ làm thêm các tiêu đề nhỏ cho bạn đọc dễ theo dõi:

Hợp Chủng QuốcHoa Kỳ, ngày 13 tháng 11 năm 2011

Kính gửi nhà văn Văn Quang:

Kính lời thăm đến ông và gia quyến, mục đích chúng tôi viết thư này để cám ơn ông, đã phổ biến 2 bài viết về cách sử dụng lá đu đủ chữa bệnh, đăng trên Thời Báo Canada trước đây, từ lúc đó, tôi và người bạn đã phổ biến cách trị bệnh ung thư bằng trà lá đu đủ đến những người mà chúng tôi quen biết.

Những bệnh nhân bị ung thư khác nhau

Tổng cộng trên 10 người cả Mỹ lẫn Việt, bị các chứng ung thư khác nhau. Ung thư ngực (đã giải phẫu và làm hoá cùng xạ trị – 2 ca); 1 ca ung thư gan đến thời kỳ cuối; 1 ca trị về thận (1 trái thận không hoạt động nhiều năm, sau 3 ngày uống trà lá đu đủ đã có kết quả hoạt động trở lại); 1 ca ung thư phổi (đã giải phẫu cắt bỏ một ít phổi đã làm hoá và xạ trị; 1 ca ung thư máu ở Việt Nam (đang theo dõi); và mới nhất đây – hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011, 1 ca ung thư cuống họng đến thời kỳ cuối, bác sĩ cho biết là bệnh nhân sẽ không qua khỏi đầu tháng Mười Hai này. Cộng thêm hai chú cháu người Mỹ bị ung thư óc (di truyền trong gia đình), 2 bà Mỹ bị ung thư ngực trên mười năm. Trước đây và đã giải phẫu, hoá và xạ trị. Trong thời gian gần đây, hai người này, một người ung thư đã chuyển lên óc (cũng đã được giải phẫu, hoá và xạ trị), một người ung thư chuyển xuống tử cung (cũng đã được hoá và xạ trị). Bốn người này chúng tôi chưa thuyết phục được họ chịu dùng trà lá đu đủ.

Khi uống lá đu đủ sẽ gặp triệu chứng gì?

Sau đây là những điều chia sẻ cùng ông, về diễn biến bệnh trạng trong lúc uống trà lá đu đủ. Những người này bác sĩ xác định là bị ung thư, đều có các triệu chứng gần giống nhau: họ sẽ bị đại tiện lỏng (tiêu chảy), từ vài ngày cho đến vài tuần sau khi bắt đầu uống trà lá đu đủ. Sau thời kỳ tiêu chảy khoảng một tuần, đại tiện sẽ có phân màu đen và rất hôi, người bệnh càng nặng thì mức độ đen và hôi càng cao. Sau vài ngày trở lại bình thường. Trong các trường hợp này, vẫn tiếp tục uống trà lá đu đủ không được nghỉ (có 1 chị bị ung thư ngực đã ngừng giữa chừng và khi tiếp tục uống trà trở lại, phân lại có màu đem trở lại (điều đó cho chúng ta biết là, trong trường hợp này, cơ thể chưa sa thải hết các tế bào ung thư), sau vài ngày cũng đã trở lại bình thường.

Tại sao có trường hợp tử vong?

Cũng đã có trường hợp tử vong bởi ngộ độc lá đu đủ vì uống quá liều lượng do vấn đề thông tin sai lạc “tam sao thất bổn,” nên đã dùng sai cách. Chuyện này bên Việt Nam, tại quận Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang, có lần người quen đến thăm gia đình tôi tại Mỹ Tho, thấy các cháu đang xắt và phơi là đu đủ, mới hỏi để dùng làm gì? Cháu tôi cho biết xắt và phơi khô để gửi qua Hoa Kỳ cho tôi. Ông ấy tỏ vẻ ái ngại và cho biết gần nơi ông ấy ở (Chợ Gạo), có 1 người bị bệnh ung thư gan, thiên hạ cũng bảo dùng lá đu đủ. Người bệnh này dung thật nhiều lá đu đủ tươi, nấu cô đọng lại thật đậm (như thuốc Bắc), sau khi uống vài giờ, bệnh nhân đã xuất huyết (miệng, mũi) và qua đời. Qua cách hướng dẫn của ông trên báo, tôi thấy liều lượng đó đúng và an toàn. Bản thân tôi không có bệnh, cũng uống thử. Tóm lại, không dùng lá tươi và nấu đậm đặc. Chỉ dùng lá phơi khô (như trà) và uống như uống trà. Tôi hướng dẫn những người dùng trà lá đu đủ như sau: Người được xác định có bệnh ung thư, lần đầu uống nên pha đậm như những ngườiuống trà ghiền. Sau một tuần thì giảm lượng lá cho nhạt hơn.

Vùng Caribbean thuộcTrung Mỹ cũng có nhiều đu đủ

Hiện tại, vấn đề uống nước trà đu đủ trị bệnh đã phổ biến khá rộng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và cả trong nước. Chính vì vậy đã xuất hiện một số người đi thu mua và bán lại kiếm lời. Gia đình tôi nhờ người quen khắp nơi tìm giúp, chúng tôi cũng làm từ thiện như ông, nên không nhận bất cứ tặng vật nào. Chi phí do hai chúng tôi chịu. Vì nhu cầu ngày càng nhiều, tôi đã dặn các cháu “đặt trạm” thu mua tại nhà. Ở bên này, chúng tôi còn nhờ một người bạn làm chung hãng gốc người Dominican Republic tìm giúp. Bên xứ đó, cây trái như xứ mình vì cũng nằm trong vùng Nhiệt đới (vùng Caribbean, thuộc về Trung Mỹ), nên lá đu đủ cũng nhiều lắm.

Không nên che giấu bệnh ung thư ngực

Nhân đây xin thêm điều này: Bên này, các bà Việt Nam bị ung thư ngực khá nhiều. Bình thường họ giấu kín. Đến khi biết trà lá đu đủ trị được bệnh, lúc đó họ mới xin trà để uống. Ung thư ngực là thứ bệnh khó phòng bị. Chỉ có cách khám ngực thường xuyên. Nếu phát giác sớm thì có nhiều thời gian chữa trị hơn. Nhưng với cách chữa trị của Y học Tây phương thì kết quả không khả quan lắm. Sau khi giải phẫu một bên, làm hoá và xạ trị, hai phương pháp này không hoàn toàn tiêu diệt được hết tế bào ung thư. Chỉ kiềm chế chúng không cho phát tác. Tế bào ung thư sẽ tàng ẩn trongcơ thể, sau này sẽ lan qua ngực còn lại. Thế là lại phải giải phầu lần nữa, lại làm hoá và xạ trị lần thứ hai. Tình trạng cũng không khá hơn và theo thời gian nó lan xuống tử cung, mà người mình gọi là tình trạng di căn. Lúc đó, vi trùng đã tàn phá nhiều nơi, nhiều bộ phận khác và hy vọng rất mong manh…

Nếu uống lá đu đủ cáib ướu ung thư sẽ dần nhỏ lại và biến mất

Ngược lại, chất mủ trong lá đu đủ (theo một nghiên cứu tại tiểu bang Texas, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm tài liệu này), khi uống vào cơ thể, làm tăng trưởng sức mạnh cho số lượng Bạch huyết cầu có trong người, tức là gia tăng sức đề kháng – nghe nói từ 100.000 tới 1.000.000 lần – do đó đủ khả năng tiêu diệt và sa thải số tế bào ung thư đó ra ngoài cơ thể. Đó là nguyên do tại sao phân trở nên đen và hôi hám. Người bạn tôi đã thử uống trà lá đu đủ, vì không mang bệnh nên chỉ có tiêu chảy một lần mà phân không có chuyển màu. Do đó, chúng tôi có thể xác định với ông là, nếu ai muốn biết mình thực sự không mang bệnh gì cả, liên tục uống trà lá đu đủ trong vòng 1 tháng mà không thấy phân đen và hôi hám, đấy là 1 cơ thể tốt lành. Còn nếu có phân đen và mùi hôi thì cơ thể đã có triệu chứng ung thư, nhưng còn trong thời kỳ phôi thai chưa đáng ngại. Tôi nghĩ, khi phát giác bị ung thư tức là khi bác sĩ cho biết là có bướu ở bộ phận nào đó trong cơ thể. Cá nhân đó hãy kiên nhẫn thực hành việc uống trà lá đu đủ để trị bệnh, không cần đến việc giải phẫu hay hoá hoặc xạ trị. Điều trở ngại là họ có tin tưởng là trà lá đu đủ chữa được bệnh của họ hay không? Tất cả mọi người đều biết, cho đến thời điểm năm 2011 này, y học hiện đại vẫn chưa chữa lành hoàn toàn. Chưa có loại thuốc nào hữu hiệu mà cũng không có cách nào tốt hơn. Phương pháp giải phẫu cắt đi phần bị ung thư và làm hoá cùng xạ trị, vẫn không huỷ diệt được hoàn toàn những tế bào ung thư, không lẽ đợi đến khi tái phát, thì tại sao không thử trà lá đu đủ, uống vào vô hại mà còn mang tính cách chữa bệnh, sao lại từ chối. Nếu tin mà dùng, sẽ thấy cái bướu ung thư dần dần nhỏ đi và biến mất (theo sự tiên đoán của chúng tôi, chỉ trong vòng 6 tháng là tối đa).

Hy vọng tháng 2 năm 2012 có thể gửi lá đu đủ khô vào Mỹ

Mủ của lá đu đủ rất độc, khi xắt hay tiếp xúc với lá đu đủ tươi, phải mang bao tay để không bị cháy da tay (mủ đu đủ đụng vào da non trên cơ thể con người sẽ làm cháy da chỗ tiếp xúc – và có thể làm mù mắt nếu để mủ rơi vào trong mắt).

Hiện nay trên mạng Amazon.Com cũng đã có quảng cáo bán lá đu đủ khô (14,99 US đô la cho mỗi cân Anh- pound). Cũng có cả thuốc viên làm ra sau khi rút chất mủ trong lá đu đủ.

Cũng có nghe được là: Đã có thể gửi qua đường giây bưu điện lá đu đủ khô (chúng tôi đã bảo thân nhân ở Việt Nam gửi thử 2 kí lô vào ngày 11 tháng 11 năm 2011). Cước phì gửi qua Hoa Kỳ 2kg là 50 đô la. Chắc Hoa Kỳ đã giải toả việc cấm gửi lá đu đủ, vì vào đầu tháng Hai năm 2012, các quốc gia trong vùngTrung Mỹ Caribbean cũng sẽ được gửi lá đu đủ khô vào Mỹ (hiện giờ thì chưa được).

Dùng lá đu đủ chữa bệnh đầy hơi và thiếu sức đề kháng

Ngoài việc dùng trà lá đu đủ trị bệnh ung thư, chúng tôi cũng đang dùng để trị liệu cho mấy người Mỹ bị bệnh tiểu đường thâm niên và bao tử đầy hơi (tiếng Anh gọi là Heart burn). Đã có được những chỉ dấu rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, có một thiếu nữ Mỹ, con của 1 người bạn, 8 năm trước đây sau một cơn bệnh thì sinh ra căn bệnh thiếu sức đề kháng trong người (tiếng Mỹ gọi là Immune System Deficiency). Đây là một thử thách khó khăn nhất cho chúng tôi trong việc giúp cô ta trở lại tình trạng bình thường.

Nói ra chắc ông không thể tin được. Từ ngày đọc bài viết của ông trên báo trong tháng Bẩy, chúng tôi có được trong tay 2 kí lô lá đu đủ khô vào ngày 18 tháng Tám, và để cứu người bị bệnh ung thư cuống họng mà bác sĩ cho biết là sẽ mất trong vòng 3 tuần lễ, chúng tôi đã dốc túi số lá đu đủ cuối cùng vào ngày 11 tháng 11. Do đó, trong khi chờ đợi kiện hàng lá đu đủ từ Việt Nam và Dominican Republic, chúng tôi đã có phương cách thử khác, đó là trái đu đủ chín. Cũng đã có nhiều triệu chứng tốt. Không hiểu dùng trái đu đủ có kiến hiệu như dùng lá đu đủ không?

Bạn đọc có thể liênlạc qua e mail với hai vị độc giả này

Thưa ông, đó là tất cả những kinh nghiệm quý báu mà chúng tôicó được trong thời gian phổ biến việc dùng lá đu đủ để trị bệnh. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục theo dõi những người đang uống trà lá đu đủ. Có người hỏi, chúng tôi lấy thông tin từ đâu? Chúng tôi mạnh dạn trả lời là do 2 bài viết của ông và tham khảo thêm trên mạng. Nếu có tin tức đặc biệt về những người “bệnh nhân” của chúng tôi, chúng tôi sẽ thư cho ông biết thêm, không ngoài mục đích giúp cho bà con mình ở nước ngoài cũng như ở trong nước. Ông có thể phổ biến các kinh nghiệm mà chúng tôi thâu lượm được kể trên, để giúp độc giả đang cần thêm thông tin về vấn đề này. Ông có thể liên lạc với chúng tôi qua email và số điện thoại bên dưới.

Chúc ông nhiều sức khoẻ và niềm vui. Kính thư.

(Anh Si da khong con lam viec chung nua ke tu ngay 1 thang 1 nam 2014)

Uông Đình Phú, điện thoại: 978-766-3147, email:thaouong@verizon.net

* Xin trân trọng cảm ơn hai ông Sĩ và Phú. Với những gì hai ông vừa viết, tôi nghĩ các vị cũng là những nhân vật từng làm việc trong ngành y. Chỉ có thế những người bạn Mỹ và bạn Việt mới đủ tin tưởng để các vị điều trị. Trong 2 tuần vừa qua, những vấn đề thời sự ở VN quá nhiều nên tôi phổ biến thư này của hai vị hơi chậm. Phần khác tôi cũng cần hỏi lại ý kiến của những người ở VN và ở Mỹ đã từng điều trị bằng lá đu đủ để đối chiếu và thêm kinh nghiệm. Tôi sẽ tiếp tục phổ biến lá thư thứ hai của hai vị vào kỳ báo sau với những kinh nghiệm rất lý thú về lá đu đủ có hy vọng chữa bệnh tiểu đường và bệnh yếu sinh lý.

Văn Quang – Sài Gòn 03-12-2011

NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ VỀ LÁ ĐU ĐỦ

CHỮA BỆNH UNG THƯ, TIỂU ĐƯỜNG VÀ YẾU SINH LÝ

(Bài thứ hai)

Thưa bạn đọc,

Đây là bài thứ hai trong hai bài về lá đu đủ chữa bệnh ung thư, tiểu đường và yếu sinh lý tiếp theo bài số trước của tôi. Trong bài kỳ này, mời bạn đọc tìm hiểu thêm về thư của hai ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú đưa ra những dẫn chứng rất cụ thể cùng những kinh nghiệm mà hai ông đang điều trị cho các bệnh nhân tại Hoa Kỳ. Đồng thời tôi cũng đã có dịp phổi kiểm lại với vài người bạn, người quen, đã từng chữa khỏi bệnh ung thư mà tôi cung cấp thông tin cũng hoặc lá đu đủ. Có những điểm rất trùng hợp về các triệu chứng khi người bệnh uống lá đu đủ từ lần đầu đến các lần kế tiếp. Có vài điểm không giống nhau, thật sự chỉ là những triệu chứng nhỏ như sự bài tiết và biến chuyển trong cơ thể không đáng kể. Có thể đó là do sức khoẻ, thời tiết, sức đề kháng hoặc cơ thể chưa thích ứng với lá đu đủ trong một thời gian ngắn, của từng người. Con số này không nhiều, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến bạn đọc để tiện theo dõi, tránh những điều khiến bạn đọc phải mất thì giờ nghi ngại.

Xin gửi đến bạn đọc nguyên văn thư của hai ông Sĩ và Phú với những kiến thức có phần mới mẻ và thú vị này. Bạn đọc có điều gì cần hỏi, cần giúp ý kiến, xin vui lòng liên lạc qua e mail với hai địa chỉ tôi đã gửi đến bạn đọc trong bài trước là các ông:

– (anh Sĩ đã xin ngưng làm trà lá đu đủ, kể từ ngày 1 tháng 1, 2014, chúng tôi không còn làm chung nữa)

– Uông Đình Phú, điện thoại: 978-766-3147, email: thaouong@verizon.net

Những kết quả đáng khả quan đáng kinh ngạc

Trong lá thư mới hai ông Sĩ và Phú đã nêu ra 6 trường hợp của các bệnh nhân hiện đang uống trà lá đu đủ (hai ông gọi là trà lá đu đủ bởi nó có thể dùng thay cho nước uống hàng ngày- VQ). Mời bạn đọc nguyên văn:

Sau đây là một số trường hợp người mang bệnh đã uống trà lá đu đủ và kết quả có được:

1- Một người Việt, thân mẫu của một người bạn của chúng tôi, 82 tuổi. Giữa tháng 8, bác sĩ cho gia đình hay là bà cụ mang bệnh ung thư gan trong giai đoạn cuối, sẽ chỉ sống được từ 6 tháng đến 1 năm. Bác sĩ họp toàn thể thân nhân lại để thông báo và cho biết các triệu chứng sẽ xẩy ra trong tương lai. Khi đi khám bác sĩ, cụ phải ngồi xe lăn vì rất yếu sức khỏe. Cụ bắt đầu dùng trà lá đu đủ ngày 18 tháng 8, dùng cả ngày thay cho nước uống. Bốn ngày đầu dùng trà nhạt và sau đó tăng độ trà gấp đôi, gần đây đã giảm xuống trà nhạt nhưng vẫn uống cả ngày. Hiện nay, cụ đã ăn uống và đi lại bình thường.

Cụ bà này còn mang thêm bệnh Lãng (Alzheimer) và vì chúng tôi chưa có kinh nghiệm về những kết quả sau đó của việc dùng trà lá đu đủ trị bệnh, thành thử từ việc tiêu chảy cho đến phân đen và mùi hôi đều không thể kiểm chứng được.

2- Một người Dominican Republic, khoảng dưới 60 tuổi, cha chồng của người chị của người bạn Trung Mỹ trong hãng của chúng tôi. Đầu tháng 11, người bạn Trung Mỹ cho chúng tôi hay về tình trạng người bệnh: Ung thư cuống họng ở giai đoạn cuối, phải mang bình dưỡng khí (60% cho việc hít thở), ung thư đang bắt đầu tàn phá nên rất đau đớn và khi chịu không nổi nữa, bác sĩ hoặc y tá viếng thăm hằng ngày sẽ chích á phiện để giúp chống cơn đau. Bác sĩ cho biết là người bệnh chỉ còn sống được trong 3 tuần lễ nữa thôi, sẽ không thấy được ngày đầu tháng 12. Chúng tôi đến thăm người bệnh chiều ngày 11 tháng 11 năm 2011. Người bệnh rên la trong phòng ngủ nên chúng tôi không nhìn được người bệnh, tôi chỉ cho người con gái cách pha trà và nhờ thông dịch lại cho bà vợ của bệnh nhân. Chúng tôi chỉ còn đủ số lá đu đủ cho một tuần pha theo lượng trà nhẹ cho uống cả ngày, sau 4 ngày đi tiêu chảy trong 2 ngày rồi ngưng. Ngày 19 tháng 11, bác sĩ buộc bệnh nhân ký giấy DNR (Do Not Resuscitate, nghĩa là nếu bệnh nhân đi vào tình trạng ngủ coma, sẽ rút giây và không làm hồi sinh trở lại) và chuyển bệnh nhân vào nhà thương, cho kim vào mạch máu để tiếp nước biển hoặc á phiện 24 trên 24. Ngoài thân nhân người bệnh, không ai được vào thăm, mọi sự tiểu tiết đều do y tá lo liệu. Chúng tôi đã có thêm lá đu đủ từ Việt Nam (qua 1 người bạn trong hãng có thân nhân về lại Hoa Kỳ ngày 15 tháng 11) và đã chuyển đến người nhà bệnh nhân và chỉ họ nói đây là nước trà thích nhất của bệnh nhân, người bệnh muốn uống 1 chén mỗi hai giờ cho đến chết.

Hiện nay, người bệnh vẫn nằm trong nhà thương nhưng đã giảm đau đớn và tháng 12 đã đến và đang tiếp tục.

3- Một chị người Việt, khoảng trên 40 tuổi, mang bệnh ung thư ngực trong thời kỳ 2, đã giải phẫu hai ngực, đã làm hóa và xạ trị. Bắt đầu uống trà lá đu đủ ngày 20 tháng 8 với phân lượng giữa nhạt và đậm, uống cả ngày thay cho nước. Bị đi tiêu chảy, phân có mầu đen và hôi. Giữa lúc cơ thể đang sa thải các tế bào ung thư và hóa chất trong người, chị ta lại ngưng uống trà. Khi chúng tôi biết được đã nhắc chị uống trở lại. Sau mấy ngày, phân đen và có mùi hôi nhưng giảm dần dần trong 3 ngày rồi trở lại bình thường. Hiện giờ chị ta chỉ uống ngày hai ly trà nhẹ.

4- Một người Mỹ, trên 50 tuổi, ngày 27 tháng 10 bác sĩ cho hay anh mang bệnh ung thư ở một trái thận, không có cách nào để thử nghiệm, phải giải phẫu lấy thận ra rồi cho thử nghiệm mới biết được rõ ràng là bứu hay nhọt ung thư (chỉ chắc chắn ở mức 95 phần trăm mà thôi). Ngoài ra, anh ta còn mang bệnh tiểu đường và đang dùng thuốc trị bệnh này trong hai năm qua; các khớp tay chân hay nhức mỗi khi gần đến ngày có mưa hay mức độ ẩm trong không khí tăng cao (các triệu chứng của bênh Phong thấp hay Gout ở Mỹ); và vì uống thuốc trị bệnh tiểu đường, anh mang thêm căn bệnh yếu sinh lý vì phản ứng phụ thuộc của thuốc trị bệnh tiểu đường mà bác sĩ không bao giờ nói cho bệnh nhân biết hoặc dược sĩ cũng không nói cho người dùng thuốc sẽ bị những phản ứng phụ nào..

Chúng tôi cho anh dùng trà lá đu đủ bắt đầu từ ngày thứ Hai, 31 tháng 10, pha đậm và uống thay nước cả ngày. Thứ Tư ngày mùng 2 tháng 11, anh đi tiểu rất nhiều (đã đi tiểu rất ít trong hai năm qua). 4 ngày sau đi tiêu chảy, đến ngày thứ chín và mười thì phân đen và hôi, sau đó trở lại bình thường. Dùng trà lá đu đủ được hai tuần thì anh cũng đã trở lại bình thường việc yếu sinh lý gần hai năm trở lại đây. Trở ngại là sau 3 tuần lễ, anh và chúng tôi đều hết lá đu đủ. Sau 4 ngày không có trà lá đu đủ, anh đi tiểu ít trở lại và vấn đề yếu sinh lý lại tiếp tục không hoạt động theo ý muốn.

Ngày 19 tháng 11, anh được tiếp tế lá đu đủ và vì không có nhiều, chỉ dùng 2 ly trà mỗi ngày. Anh đã đi tiểu nhiều trở lại một ngày sau đó và sau 10 ngày, việc yếu sinh lý cũng không còn là một vấn đề nữa.

Anh đang chờ ngày 19 tháng 12 sắp đến, anh có cái hẹn với bác sĩ giải phẫu chiếc thận có bướu ung thư, chúng tôi chờ xem kết quả quang tuyến để so sánh với hình trước đây trước khi quyết định phải mổ hay không.

5- Một bà người Mỹ, trên 60 tuổi, ung thư ngực trên 10 năm nay và đang ở thời kỳ bộc phát khắp nơi (hai tháng qua đã giải phẫu, làm hóa và xạ trị cái bướu ung thư trong đầu). Hai tuần trước đã bắt đầu dùng trà lá đu đủ, nhẹ và mỗi ngày 2 ly (vì không gặp và biết về tình trạng người này ra sao, chúng tôi cho bà làm quen dần với trà đu đủ) và bắt đầu từ hôm thứ Sáu, 2 tháng 12, đã tăng độ trà gấp đôi và dùng cả ngày. Bà sẽ email cho chúng tôi những diễn biến sau đó (tiêu chảy, phân đen và mùi hôi).

6- Ngoài những người kể trên, anh Uông Đình Phú và 1 người Mỹ nữa đang dùng trà lá đu đủ để thử xem có trị được bệnh tiểu đường hay không. Một cô Mỹ dùng cho bệnh kém sức đề kháng trong cơ thể. Hai vợ chồng người Mỹ dùng cho việc trị Phong thấp và tiêu chảy khi ăn phải thức ăn mà cơ thể không thích hợp. Trong những người này chỉ có anh Phú đã đi tiêu chảy còn những người khác không có kết quả gì (vì không đủ trà để dùng mà lại rất muốn thử).

Một kết quả không ngờ là anh chàng Mỹ có ung thư thận và anh Phú, các triệu chứng về phong thấp hoặc Gout đã hoàn toàn biến mất. Một điểm nữa quan trọng không kém, đó là mọi người uống trà là đu đủ, mặc dù trà rất nhẹ, nhưng phân đều mềm rất dễ dàng cho việc đại tiện mà không kiêng cử gì cả trong việc ăn uống.

Thưa ông, đây là những kết quả mà chúng tôi có được, tuy ít nhưng thật đáng khích lệ và tạo thêm sự tin tưởng cho việc dùng trà lá đu đủ trị bệnh. Chúng tôi theo dõi rất kỹ từng trường hợp, bằng cách này hay cách khác để biết về kết quả. Chúng tôi cập nhật đầy đủ các chi tiết hy vọng góp phần giúp đỡ mọi người.

Kính chúc ông nhiều sức khỏe trên con đường phục vụ chung.

Đặng Thanh Sĩ

Uông Đình Phú

* Bạn đọc 6 trường hợp trên đây đều là những bệnh nhân ung thư đang trong tình trạng chữa trị ngay trong năm này, tháng này, hiện đang được hai ông Sĩ và Phú chăm sóc, theo dõi. Tiếc rằng hiện nay số lá đu đủ của hai ông chưa được chuẩn bị nên còn thiếu nhiều. Nhưng rất may là hai ông vừa báo tin ngày 7-12, đã nhận được 2kg lá đu đủ khô bên Việt Nam gửi sang 3 tuần trước đây và hai ông cho rằng như vậy là chính quyền Mỹ đã giải tỏa việc cấm nhập cảng loại này. Các quốc gia trong vùng Trung Mỹ Caribbean cũng sẽ được gửi lá đu đủ khô vào Mỹ.

Hai ông Sĩ và Phú cũng vừa gửi cho tôi một bài dài, hướng dẫn về cách chuẩn bị lá đu đủ, cách phơi phóng, cách nấu sao cho vừa đủ liều lượng và độ nóng để dùng có hiệu quả hơn. Bài viết cũng cho biết thêm về tác dụng của của các rau lá và quả như xả, măng tây, mãng cầu xiêm, long tu, lô hội, nha đam giúp hỗ trợ thêm cho việc dùng lá đu đủ.

Phần khác bài viết đề cập đến “lá đu đủ có trị được bệnh tiểu đường hay không? Việc ăn trái đu đủ có được những kết quả gì? Việc ăn mãng cầu xiêm giúp được gì cho cơ thể?…”

Tôi nghĩ, đây là những điều bạn đọc, nhất là những bạn có thân nhân là bệnh nhân ung thư hoặc tiểu đường cũng đang rất cần biết. Tôi sẽ chuyển đến bạn đọc trong một số báo khác khi có đầy đủ dữ kiện.

Bác sĩ Mỹ nói chỉ sống 8 tháng nữa, vậy mà 8 năm rồi vẫn sống khoẻ

Tôi cũng đã gửi thư của hai ông Sĩ và Phú cho vài người bạn để hỏi thêm ý kiến. Lá thư trả lời của nhà văn Uyên Thao hiện đang ở Virginia có thể là tiêu biểu cho những thư khác. Ông bị ung thư và chữa ở bệnh viện Mỹ, ông phải làm xạ trị, nhưng không khỏi. Năm 2004, BS Mỹ cho biết ông chỉ có thể sống được khoảng 8 tháng nữa thôi. Được 4 tháng, tưởng là sau cùng trong cuộc đời, ông trở lại Việt Nam để “từ biệt” gia đình anh chị em và bạn bè. Tôi đã nói với ông thử uống lá đu đủ xem sao, nhiều người đã khỏi. “Còn nước còn tát”, ông Uyên Thao mang theo lá đu đủ về Mỹ uống từ năm 2004 và bệnh tình thuyên giảm dần. Khi ông về Sài Gòn lần nữa, thấy ông khỏi bệnh ung thư, tôi cũng rất kinh ngạc. Lấy tình thân bạn bè, tôi hỏi thẳng ông:

– Ngoài lá đu đủ, mày còn dùng thứ thuốc nào khác không, kể cả thuốc của bệnh viện?

Ông trả lời rất thẳng thắn:

– Tao không hề dùng bất cứ thứ thuốc nào khác kể cả thuốc của bệnh viện. Tao cũng không làm chemo nữa, mệt quá và rụng hết tóc. Tao chỉ uống lá đu đủ mày gửi từ VN thôi. Nhưng không dám cho bác sĩ Mỹ biết.

Đến tuần trước nhận được thư của tôi, ông Uyên Thao đã trả lời:

“Văn Quang thân,

Về chuyện uống lá đu đủ, tao chỉ nhớ lúc đó tao đang làm chemo, vậy mà uống lá đu đủ không hề bị hành như những người khác thường bị, như ói mửa, đi tiêu chảy, rụng tóc …. mà sinh hoạt bình thường trong khi một phần tóc trên đầu đổi màu thành đen lại. Nói chung là tao tin ở hiệu quả của lá đu đủ (thực tế là tao không “đi luôn” vào năm 2004 như bác sĩ đã báo) và lúc này không còn bị bệnh đó đe doạ nữa. Vì vậy tao đã kiên trì uống nước lá đu đủ tới bây giờ và sẽ uống tiếp tục.

Chúc luôn bình an. Bạn mày, U.T.”

Có thể nói hiện nay anh Uyên Thao là người đang làm việc nhiều nhất, khoẻ nhất hơn tất cả những người bạn của tôi trên dưới 80 cái… xuân xanh cho nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia.

Xin cầu chúc cho anh tất cả các bệnh nhân ung thư tìm được những ngáy tháng An Lành, nhanh chóng hồi phục trong mùa Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2012 đang tới rất gần.

Văn Quang – 10-12-2011

LỜI TÂM SỰ CỦA NGƯỜI DÙNG

VÀ TRỊ BỆNH UNG THƯ BẰNG LÁ ĐU ĐỦ

(Bài 3)

Thưa bạn đọc, sau 2 số báo, tôi đã gửi đến bạn đọc những kinh nghiệm của việc dùng lá đu đủ chữa bệnh ung thư, bệnh tiểu đường cùng vài chứng bệnh khác của hai vị độc giả là các ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú.

Bài này có thêm một số yếu tố mới và coi như bài rút gọn, tổng kết lại những điều rất cần biết và cần nhớ khi dùng lá đu đủ. Tôi cũng đã nhận được điện thoại và email của một số bạn đọc, trong đó yêu cầu chúng tôi phổ biến tiếp phần thứ ba ngay sau bài thứ hai để tiện theo dõi. Bệnh ung thư và tiểu đường có thể coi như thứ bệnh hiểm nghèo khá nhiều người mắc phải và cũng có thể chưa biết mình đã mắc chứng bệnh này. Nếu bạn cẩn thận hoặc “tò mò” muốn biết mình có bị ung thư hay không, xin theo lời hướng dẫn bên dưới.

Điều quan trọng hơn là hiện nay chưa có bất cứ thứ thuốc nào chữa khỏi hoặc tin tưởng đẩy lùi chúng. Hơn thế việc điều trị theo Tây y lại quá tốn kém và phức tạp. Nhận thấy công dụng của lá đu đủ hữu hiệu, giản dị và đầy hy vọng nên chúng tôi cố gắng gửi đến bạn đọc tất cả những gì thu thập được, nhất là những kinh nghiệm của người bệnh cũng như người điều trị đã trải qua, để mong tiếp tay cùng bạn đọc ngăn chặn thứ bệnh nguy hiểm này.

Mặc dầu trong thời gian cuối năm có khá nhiều đề tài thời sự, nhưng với yêu cầu chính đáng của độc giả, tôi xin giới thiệu tiếp bài thứ ba cũng là bài cuối về vấn đề này. Sau đó bạn đọc còn điều gì muốn hỏi hay muốn bàn luận có thể gửi e mail trực tiếp đến 2 ông Phú và Sĩ.

Vài lời tâm sự của người dùng lá đu đủ điều trị bệnh ung thư

(Bài thứ 3– Thư của hai ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú)

Trước khì trình bầy và trả lời câu hỏi của quý vị, chúng tôi lưu ý với quý vị, đây không phải là thuốc. Không giống như khi quý vị bị nhức đầu, uống vô một viên Tylenol là hạ liền. Lá đu đủ khô là một loại trà, pha và uống như quý vị uống trà. Để trị bệnh nên đòi hỏi người uống phải tin tưởng và kiên trì. Tin là trà lá đu đủ có thể chữa lành bệnh và kiên nhẫn uống trong thời gian dài (tùy bệnh) mới có tác dụng hữu hiệu.

Dùng trà lá đu đủ khô trị các loại bệnh sau:

– Ung thư (các loại), đặc biệt cho ung thư ngực và thận.

– Khó thở không ợ được (Heart burn)

– Phong thấp hoặc Gout

CÁCH PHA TRÀ LÁ ĐU ĐỦ

Có hai cách:

1) Đổ nước hơn mức độ cần dùng vào nồi, đun sôi và bỏ số lượng lá đu đủ khô cần thiết tùy theo cách pha trà nhạt hay đậm (như cách thức chỉ dẫn ở phần dưới). Sau hai (2) phút, tắt bếp, để nguội dần thích hợp với độ uống của người dùng.

2) Bỏ số lượng trà đủ dùng vào bình pha trà, đun nước sôi, đổ vào bình theo số lượng cần dùng. Sau năm (5) phút là có thể dùng.

Xin lưu ý:

Nếu trà lá đu đủ khô mua từ những nơi có bán tại Sài gòn (theo như chúng tôi được biết), phải quan sát xem họ có làm theo phương cách bên dưới hay không. Nếu thấy có những cọng dài nho nhỏ, đó là những sống lá; hoặc chỉ toàn là những lá khô nho nhỏ và cọng nhỏ (họ đã phơi khô cả lá và bẻ nhỏ bỏ vào bao để bán). Những lá và cọng này sẽ phải mất thêm thời gian nấu hay pha trà trước khi dùng: Cách (1) để sôi khoảng năm (5) phút. Cách (2) thì có thể dùng trà được sau mười (10) phút. Thời gian dài hơn này để cho số nhựa trong lá đu đủ khô tiết hết ra nước. Lá đu đủ khô (nguyên lá) mua ở đườngHải Thượng Lãn Ông ở Saigon, khi nấu lên sẽ có mầu đậm hơn và uống có vị ngọt. Có thể họ đã sao và thêm mật mía hoặc mật ong cho dễ uống. Kết quả không có tác dụng nhiều như lá tươi chỉ xắt nhỏ và phơi nắng. Chuyện này do một thân hữu ở Gia Nã Đại đã uống và cho chúng tôi biết.

CÁCH PHA VÀ CÁCH DÙNG TUỲ THEO BỆNH NẶNG NHẸ

1) Người bệnh nhẹ, ung thư mới phát hiện và chưa đến thời kỳ phát tác. Người mang bệnh cảm thấy khó thở (heart burn), Phong thấp hoặc Gout (đau nhức các khớp xương hoặc tay chân). Cách pha như sau:

– 2 muỗng canh lá đu đủ khô (trà) cho một ly nước 16 Ounce (1/2 lít).

– Ngày uống 3 ly, sáng, trưa và chiều, uống buổi sáng và phần còn lại nên giữ trong bình thủy để cho ấm – nưóc trà ấm sẽ giúp cho việc tiêu hóa nhanh chóng hơn.

– Uống liên tục trong 3 tháng.

2) Người bệnh nặng, bệnh đang phát tác rất đau, bác sĩ phải chích moọc phin (morphine) để giảm đau hoặc đang trong thời kỳ cuối (bác sĩ cho biết còn sống được từ 3 hay 6 tháng, v.v.).

– 3 muỗng canh cho một ly nước 16 Ounce (1/2 lít).

– Uống thay nước cho mỗi ngày, nên nấu trà đủ uống trong ngày, không nên để qua đêm trà dễ bị thiu sẽ không tốt.

– Khi hết cơn đau, uống theo phần 1 trong ba tháng.

3) Người bệnh nặng mà bác sĩ cho biết chỉ còn sống được dưới một tháng:

– Pha trà như trong phần 1, uống ngày ba lần: Sáng, trưa và tối trước khi đi ngủ. Uống trong 4 ngày đầu để đo lường phản ứng của người bệnh.

– Kể từ ngày thứ năm: Pha theo phần 2 và uống cả ngày trong hai tuần lễ.

– Giảm xuống như phần 1 và uống trong 3 tháng.

4) Người mắc bệnh ung thư, đã giải phẫu, đã hoặc đang làm hóa hay xạ trị, uống để tránh trường hợp di căn về sau:

– Uống trà pha nhạt ở phần 1 trong bốn ngày, ngày ba lần: sáng, trưa và tối.

– Ngày thứ năm, uống trà pha ỏ phần 2 và uống cả ngày trong hai tuần.

– Giảm xuống như ở phần 1 trong 3 tháng.

5) Người mắc bệnh ung thư mang trong người bướu và chưa giải phẫu:

Uống trà pha nhạt ở phần 1 trong 4 ngày, sau đó pha đậm ở phần 2 trong hai tuần, giảm xuống trà nhạt 3 tháng sau đó.

6) Ung thư Đại tràng giai đoạn cuối, có xuất huyết nội, phải mang bình dưỡng khí và cần phải chích moọc phin (morphin). Trường hợp này bệnh nhân chỉ có thể cứu được nếu việc xuất huyết ngừng, nếu còn ra huyết tiếp tục thì thật là vô phương.

– Để ngưng việc xuất huyết, uống trà pha theo lượng: 2 muỗng canh cho 8 ounce (1/4 Lít), chờ xem việc xuất huyết có giảm dần và ngưng hay không.

– Nếu ngừng xuất huyết được hai ngày, bắt đầu dùng trà đậm ở phần 2 trong 2 tuần, sau đó giảm độ đậm như ở phần 1 trong 3 tháng.

7) Bạn khỏe mạnh, muốn biết mình có bệnh ung thư hay không, uống theo phần 1 trong hai tháng. Bạn xét xem có đại tiện lỏng, không có phân đen và mùi hôi, đó là một người khỏe mạnh, không có ung thư.

Ca Trị Liệu Đặc Biệt Kết Hợp Trà Lá Đu Đủ Và Gừng

Có một người ở tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ, hỏi chúng tôi cách chữa trị cho người cháu ở Việt Nam, tại Rạch Giá. Người này còn trẻ, bị một khối u sau lưng mà bên ngoài nhìn không thấy. Tức là cục bướu đó nằm trên các dây thần kinh theo đường cột sống và bên dưới bắp thịt lưng. Xương sống chúng ta có những đốt và các mắc khớp tương tự như cần đàn vọng cổ và các dây đờn giống như dây thần kinh nằm đứng theo đường cột sống. Khi khối u phát triển lớn nằm ép lên giây thần kinh và đè xuống cột sống, làm máu không lưu thông được nên nạn nhân bị tê liệt và mất cảm giác nửa người phần dưới. Chúng tôi hướng dẫn cho họ uống trà lá đu đủ với liều lượng đậm nhạt, mục đích cho tan khối u và bên ngoài dùng gừng (tươi), giã nhuyễn, vắt bỏ ít nước (không vắt khô mất tính thuốc), thêm vô khoảng 1 đến 2 muỗng cà phê rượu trắng và băng chỗ khối u. Băng giữ cả ngày, sau vài tiếng rượu bị hơi nóng cơ thể làm khô đi. Tháo băng ra, đổ thêm rượu và băng trở lại. Ngày hôm sau thay gừng mới

Đây là ca bệnh rất nguy hiểm, nếu giải phẫu để cắt khối u, sẽ chạm đến giây thần kinh cột sống., bệnh nhân có thể sẽ bị liệt suốt đời.

Trị gai cột sống, lệch đĩa đệm và bị cụp lưng: Trường hợp cột sống bị đóng vôi, cọ đụng dây thần kinh tạo ra đau đớn, gọi là gai cột sống hoặc nơi tiếp giáp của hai đốt xương (tương tự như mắt ống tre) bị sai khớp, tức là không thẳng, cũng tạo ra đau nhức. Gặp cả hai trường hợp trên, dùng gừng (tươi) giã thật nhuyễn, vắt bỏ bớt nước, đừng vắt ráo sẽ mất tính thuốc trong gừng, đổ vô từ 1 đến 2 muỗng rượu trắng (ở Hoa Kỳ xài Vodka) và băng chỗ đau. Vài tiếng sau do sức nóng của cơ thể làm rượu khô đi, tháo băng ra, thêm rượu và băng lại. Vài lần trong ngày. Hôm sau mới thay gừng mới và làm y như trên. Băng đến khi nào hết thấy đau là được.

TRIỆU CHỨNG SAU KHI UỐNG TRÀ LÁ ĐU ĐỦ

1) Người bệnh nhẹ (uống 3 lần mỗi ngày), khoảng 1 tuần đến 2 tuần sẽ đi đại tiện phân lỏng. Trường hợp này không giống như bị tiêu chảy khi ta bị trúng thực, cơ thể không bị “mất nước” và không cảm thấy mệt mỏi gì hết. Phân sẽ có mầu đen và hôi hơn bình thường do sự sa thải những đồ dơ trong ruột.

2) Người mang bệnh nặng hay người đã giải phẫu đã hoặc đang làm hóa, xạ trị. Vì uống trà pha đậm và uống nguyên ngày thay cho nước, tốc độ sa thải độc tố và các tế bào chết chỗ có bướu ung thư nhanh hơn. Khoảng 4 ngày sẽ bị đại tiện tiêu chảy (1 hoặc 2 ngày) rồi trở lại bình thường. Không được ngừng uống trà, vẫn phải dùng liên tục. Đến ngày thứ 9, cơ thể bắt đầu sa thải những tế bào chết quanh bứu ung thư, vì không có hồng huyết cầu nên phân mầu đen, phân mềm và đều đặn. Mùi hôi là từ những tế bào ung thư đã chết nên hôi như xác chết. Phân càng đen và càng hôi nồng tùy người bệnh có ít hay nhiều bướu ung thư và bướu lớn hay nhỏ. Phân đen sẽ giảm mầu và mùi hôi cũng giảm dần theo, sau đó tất cả trở lại bình thường.

CÁCH LÀM TRÀ LÁ ĐU ĐỦ

Dùng lá đu đủ tươi (không nhất thiết phải là lá đu đủ đực), những lá khô héo vàng, rụng khỏi thân cây không được dùng vì lá khô không còn chất mủ (nhựa). Xắt ngang theo chiều sống lá, phơi nắng cho thật khô, không cần rang (sao) sẽ mất tính thuốc. Cất ở nơi khô ráo để dùng được lâu.

Lưu ý: Nhựa lá đu đủ rất độc, khi xắt phải mang bao tay, nếu không, nhựa lá sẽ làm lở da tay; không để nhựa văng vô mắt, có thể mù.

Chúng tôi không khuyến khích việc dùng lá đu đủ tươi bởi vì thứ nhất nước có vị dắng, rất khó uống, thứ hai không thể đo lường được số nhựa ở trong nước. Ngược lại, lá đu đủ khô làm dịu đi tính thuốc của nhựa đu đủ và độ đậm nhạt khi pha trà, dễ quan sát hơn theo độ mầu của nước trà. Dùng nguyên lá đu đủ tươi khi nấu trà sẽ phải nấu cho nhừ để nhựa lá tiết ra hòa trong nước. Vừa mất lâu thời gian nấu vừa dễ gây nguy hiểm nếu thiếu sự kiểm soát (quá nhiều lá). Vậy ta nên dùng lá khô.

Thưa quý vị, muối có công dụng giữ cho cá lâu ươn, chứ không có khả năng làm thịt cá tươi trở lại. Những người bệnh đã đến thời kỳ cuối, thì hy vọng ít hơn những người bệnh nhẹ hay bác sĩ phát hiện sớm. Nhưng ông bà mình có câu “còn nước, còn tát,” thì không lẽ ngồi nhìn người thân của mình đang từ từ rời xa chúng ta. Chúng ta hãy thử dùng trà lá đu đủ với sự tin tưởng là sẽ giúp người bệnh qua được cơn hiểm nghèo.

PHỤ CHÚ

Trong khi chờ đợi có trong tay là đu đủ khô, quý vị cũng có thể dùng một trong những thứ sau đây để kềm sự phát triển của bướu ung thư:

– Xả (Lemon Grass): Thái nhỏ cả cuống xả, từ ngọn tới gốc, đun sôi khoảng 5 phút rồi chắt lấy nước để dùng. Hai cọng xả cho một lít nước.

Theo Đông y, con người có hai tính: thể hàn và thể nhiệt (lạnh và nóng, hay âm và dương). Các thức ăn, nước uống, thuốc men cũng có hai đặc tính này. Người mang tính nhiệt mà ăn hay uống vào đồ có tính nhiệt, sẽ cảm thấy ray rứt, khó chịu, nóng tính… và sẽ bị bón. Xả có tính nhiệt, nên cẩn trọng khi dùng.

Quý vị muốn tham khảo thêm, xin vào trang web:

http://saigonecho.com/main/doisong/yhoc/22210-ung-nc-cay-s-ti-lam

– Măng Tây (Apparagus): Măng tây phải được nấu chín trước khi dùng (tốt nhất là hấp). Măng tây trong hộp cũng dùng được, vì hai hãng Giant và Stokely không dùng hóa chất trừ sâu và hóa chất bảo quản. Bỏ cọng măng tây đã chín vào máy sinh tố, xay cho nhừ, bỏ vào ly để trong tủ lạnh. Uống 4 muỗng canh mỗi lần, 2 lần trong ngày: sáng và chiều tối, sẽ thấy có kết quả từ 2 đến 4 tuần.

– Mãng Cầu Xiêm (Graviola, Soursop): Chỉ dùng ở Việt Nam hay các nước vùng Nhiệt đới, ở Mỹ chỉ có theo mùa, không dùng được liên tục cả năm. Ăn hay xay sinh tố, dùng ngày hai chén nhỏ cho buổi sáng và tối.

Cuối tháng Mười Một, 2011, tại khu ung thư của bệnh viện Chợ Rẫy, Saigon, có một chuyện ngạc nhiên đã xẩy ra. Một chị ở Bến Tre, ung thư Đại tràng, đã giải phẫu và làm hóa trị 6 lần. Mỗi lần vô thuốc (hóa trị) người bệnh rất mệt mỏi và phải nằm nghỉ tại bệnh viện một đến hai ngày mới về. Riêng chị từ Bến Tre lên Saigon, làm hóa trị và về trong ngày. Đăc biệt các bệnh nhân khác phần lớn bị rụng tóc, riêng chị thì không. Bác sĩ rất ngạc nhiên, hỏi chị ngoài việc dùng thuốc của nhà thương, có dùng thêm gì khác không? Chị trả lời là thường ăn Mãng cầu xiêm. Bác sĩ đã dùng sự kiện này để thông báo cho bệnh nhân trước khi làm hóa trị hãy ăn mãng cầu xiêm để tránh việc suy nhược cơ thể và rụng tóc. Người này quen biết với anh của chúng tôi ở VN, chúng tôi mách chị uống nước xả. Nhưng vì tính nhiệt của xả, chị không tiếp tục được. Chúng tôi đề nghị chị ăn mãng cầu xiêm. Chị ăn một thời gian và than phiền là ớn quá. Chúng tôi khuyên chị hãy xay sinh tố để uống. Và kết quả là sau khi làm hóa trị, chị vẫn mạnh khỏe như thường và không mất đi một sợi tóc nào. Khi xét nghiệm trở lại, không còn tế bào ung thư nào hết. Chúng tôi đề nghi chị uống trà lá đu đủ để tránh trường hợp di căn.

– Long tu, Lô hội, Nha đam (Aloe Vera) có thể chữa bện tiểu đường: Lá có bán tại các chợ Á châu (dùng trong việc nấu chè). Gọt đi phần ngoài của cuối lá và các sống lá, thái nhỏ và nấu lên. Lọc nước ra và dùng 3 ly mỗi ngày (sáng, trưa, chiều). Nước uống rất đắng nên pha thêm mật ong vào khi nấu trà. Cũng nghe nói là dùng trà này cũng trị được bệnh tiểu đường.

Những thứ này trị được ung thư các loại nếu người dùng đang ở trong tình trạng nhẹ, thời kỳ phôi thai của ung thư. Nếu bệnh đã trở nặng, chúng chỉ giữ cho bớt tăng trưởng và làm chậm lại sự phát triển của ung thư. Chỉ có nhựa trong lá đu đủ mới đủ sức sa thải được những tế bào ung thư và hóa chất độc hại trong người ra ngoài (thí dụ như hợp chất trong Măng Tây sẽ giúp cơ thể sức đề kháng mạnh hơn 10.000 lần – trong khi nhựa đu đủ có sức tăng đến 1000.000 lần).

– Ăn trái đu đủ chín: Vì tính nhuận trường của trái đu đủ, ăn trái đu đủ rất tốt cho việc đại tiện (phân mềm) nhưng không đủ mạnh như nhựa ở lá đu đủ. Nếu việc ăn quả đu đủ để trị bênh sẽ phải mất một thời gian dài hơn. Chúng tôi chỉ thử trong vài tuần lễ, kết quả không được khả quan như dùng trà lá đu đủ.

Quý vị nếu muốn tham khảo thêm về kết quả ăn trái đu đủ… xin vào địa chỉ sau:

http://www.traditionaloven.com/articles/124/papaya-sweepawpaw-a

Lá Đu Đủ và Bệnh Tiểu Đường

Vì chỉ có mình tôi, Uông Đình Phú, mắc bệnh tiểu đường mà phải thử uống: trước khi ăn, uống cả ngày, trà đậm, trà nhạt… thành thử không có đủ thời gian và không được liên tục khi thiếu lá đu đủ, cho mỗi loại. Do đó, tôi đề nghị mọi người mang bệnh tiểu đường (cả hai loại I và II) hãy tự chọn cho mình một cách (thí dụ như người này chọn cách uống trà trước khi ăn; người khác chọn uống cả ngày…) và chọn một cách pha trà đậm hay nhạt, và dùng liên tục trong 3 tháng (nên bắt đầu sau khi đi thử máu và nước tiểu, để có thể so sánh sự khác biệt trước và sau). Kết quả ra sao xin cho chúng tôi biết để chúng tôi có thêm dữ kiện cho một bài chỉ nói về cách dùng trà lá đu đủ trị bệnh tiểu đường.

Xin lưu ý những ai muốn thử và có điều kiện (có lá đu đủ khô trong tay, vì chúng tôi ưu tiên cho những ai mắc bệnh ung thư trong lúc này), chỉ nên thử khi con số HbA1c dưới 8. Muốn cho mau xuống con số đó, quý vị nên uống nước JUST BLACK CHERRY của công ty R.W. KNUDSEN, có bán ở các siêu thị Mỹ, gian hàng JUICE (không có ở gian các loại nước uống khác). Tôi và những người bạn Mỹ có bệnh tiểu đường đã thử qua để bớt đau nhức các khớp xương (Gout) và đưa con số A1c xuống. Những ai uống thuốc trị bệnh tiểu đường Metformine đều được nhắc nhở là không được ăn hoặc uống nước bưởi. Khi quý vị dùng trà lá đu đủ thì đi ngược lại: ngưng thuốc Tây và ăn tráng miệng sau mỗi bữa ăn ¼ trái bưởi, nhất là loại hồng (pink), sẽ giúp giảm mức đường trong máu.

Vì hai chúng tôi sống ở ngoại ô thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, xin quý vị vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi trước 8 giờ tối (Boston đi trước California 3 giờ).

Thưa quý vị, kết quả uống trà lá đu đủ thế nào, xin email hoặc điện thoại cho chúng tôi biết. Điều này rất quan trọng, chúng tôi có thể điều chỉnh trong việc uống trà lá đu đủ cho thích hợp, đồng thời khuyến khích người khác trong việc họ dùng trà trị bệnh. Chân thành cảm tạ sự hợp tác của quý vị.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các bài sau đây, không theo thứ tự ưu tiên:

– Phương Pháp Tập Dịch Cân Kinh “Phất Thủ Liệu Pháp”: Để giúp những người cao tuổi tránh sự đau nhức và mách quý vi cách trị ngáy và nghiến răng khi ngủ.

– Những chi tiết đặc biệt về Lá Đu Đủ và Bệnh Tiểu Đường.

– Dược Phẩm Thiên Nhiên: Cuộc Hành Trình Của Cây Đu Đủ (Natural Medicine: Journey Of The Papaya): Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả điều hiểu biết về cây đu đủ với những điều thật không ngờ và thích thú về các “nghiên cứu” và kinh nghiệm cụ thể của chúng tôi về vấn đề ung thư đến từ đâu và cách trị liệu bệnh tật.

Lời kết: Kính thưa quý độc giả khắp nơi, sau khi bài số 1 được các báo đăng tải, chúng tôi nhận không biết cơ man nào là email và điện thoại, cả ngày và đêm, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại là đông nhất, đến Âu châu, Úc châu, Phi châu và Việt Nam. Tuy bận rộn, vì cả hai chúng tôi đều đi làm, nhưng cảm thấy thật vui và ấm áp vì sự quan tâm và chia xẻ của quý vị. Có những vị muốn trả tiền, có vị muốn chia bớt chi phí trong việc gửi trà từ Việt Nam qua Hoa Kỳ và từ Hoa Kỳ đi khắp nơi, v.v. Chúng tôi chân thành cảm tạ tình cảm quý vị đã dành cho chúng tôi, nhưng xin thưa là quý vị không nợ gì chúng tôi hết. Vì khi “cho đi,” chúng tôi đã “nhận lại hạnh phúc” nhiều hơn quý vị nghĩ.

Một lần nữa xin khẳng định với quý bạn đọc là chúng tôi, cũng như ông Văn Quang đã từng nói rõ là, không nhận bất cứ một món quà nào quý bạn gửi cho, dù chỉ là một bao thuốc lá, để tuyệt đối tránh có thể có những kẻ lợi dụng buôn bán kiếm tiền, hoặc không lợi dụng được thì vu khống, xuyên tạc làm trở ngại cho việc chữa bệnh của quý vị.

Vì phần lớn giao tiếp bằng email và điện thoại, chúng tôi không thể thấy được nụ cười, nhưng chúng tôi cảm nhận được tiếng cười, rồi tiếng cám ơn, đến lòng biết ơn và ấn tượng tốt quý vị dành cho chúng tôi. Điều nhận sau cùng là chúng tôi có được giấc ngủ rất ngon.Vì vậy, quý vị đừng bận tâm. Nếu chưa vừa lòng và nhất định muốn trả! Quý vị trả cho những người cần quý vị giúp, trả bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt…

Chúng tôi cám ơn nhà văn Văn Quang, đã hiệu đính các bài viết cho gọn gàng dễ theo dỡi

Cám ơn các báo đã giúp chuyển tải các bài viết đến tay bạn đọc khắp nơi.

Nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, kính chúc nhà văn Văn Quang, quý báo và toàn thể quý vị một Giáng Sinh an bình và một Năm Mới vui khỏe.

Đặng Thanh Sĩ

Uông Đình Phú