Hôm Chủ nhật 16/12, Cộng đồng người Việt Tự Do vùng Ottawa, Trung tâm người Việt Canada, VOICE Canada phối hợp với Hội Cao Niên Ottawa, Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà vùng Ottawa, và Tổ chức Văn Hoá Việt Ottawa, đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập chương trình “Tới Bờ Tự Do” (Freedom at Last) và tri ân ông Paul Dewar, Cựu Dân biểu vùng trung tâm Ottawa, thứ nam của bà Marion Dewar, cố Đô trưởng Ottawa, người đã sáng lập Kế hoạch 4000, nhằm mục đích đón nhận 4 ngàn người tỵ nạn Đông Dương, trong đó phần lớn là thuyền nhân người Việt, được định cư tại Canada.

Hơn 100 đồng hương cùng với dân biểu tỉnh bang vùng Trung tâm Ottawa, ông Joel Harden, Cựu Phó Chủ tịch Quốc Hội Canada, Quốc vụ khanh Đặc trách Á Châu-Thái Bình Dương, Quốc vụ khanh Đặc trách Mỹ Châu La tinh, David Kilgour, đại diện Asian Heritage Month Society of Ottawa, L.s Lawrence Greenspon, Hoà Thượng Thích Bổn Đạt (Chùa Phổ Đà), Chủ tịch Hội Bảo Tồn Văn Hoá Lịch Sử Việt Nam (Montreal), Trần Quốc Tuý và T.s Trương Công Hiếu đã đến tham dự buổi lễ này.

Sau nghi thức khai mạc, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự Do Ottawa, bà Nguyễn Thị Hà Quyên, thay mặt ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng quan khách, đồng bào tỵ nạn theo chương trình này hiện định cư tại Ottawa và đồng hương hiện diện.

Kế đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Người Việt Canada và cũng là Cựu Điều hợp trưởng chương trình “Tới Bờ Tự Do”, ông Lê Duy Cấn, đã trình chiếu những hình ảnh ông Paul Dewar có mặt trong các sinh hoạt Cộng đồng người Việt tại Ottawa và chuyến đi vận động tranh cử chức vụ thủ lãnh Đảng Tân Dân Chủ (NDP).

Dịp này, bà Hà Quyên cùng em Nguyễn Trung Tín – con trai B.s Nguyễn Bùi Đình Lộc từ Mã Lai sang Canada năm 2014 theo chương trình Tới Bờ Tự Do trao cho ông bà Dewar bảng tri ân, và khăn quàng với quốc kỳ Canada và Việt Nam Cộng Hoà.

Trong phần phát biểu, ông Dewar cho biết ông rất cảm kích trước thịnh tình của cộng đồng người Việt tại Ottawa và trên toàn Canada đã dành cho gia đình ông, đồng thời cũng cảm ơn sự yểm trợ của cộng đồng trong cuộc tranh cử thủ lãnh đảng NDP vào năm 2012.

Tiếp nối chương trình, ông Lê Duy Cấn trình bày các thành quả và một số hình ảnh của chương trình Tới Bờ Tự Do từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc.

Chương trình này đã được phát động vào năm 2008 để bảo trợ các thuyền nhân tỵ nạn bị kẹt tại Phi Luật Tân trên 20 năm.

Chủ tịch Tổ chức VOICE Canada, ông Đỗ Kỳ Anh, sau đó, đã tường trình với cử tọa về các công việc của VOICE đã thực hiện, tiếp nối chương trình Tới Bờ Tự Do: Bảo trợ đồng bào tỵ nạn tại Thái Lan, Nam Dương và người Syria tỵ nạn.

Buổi họp mặt đánh dấu 10 năm thành lập chương trình Tới Bờ Tự Do chấm dứt lúc 4 giờ chiều cùng ngày sau phần văn nghệ giúp vui do ban văn nghệ Ottawa đảm trách.

Ảnh: Cộng đồng người Việt Tự do Ottawa