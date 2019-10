KINH DOANH MA QUÁI

Trên tờ New York Times ra ngày 18 tháng 10, 2019, ký giả Lauren Sloss giới thiệu năm “địa điểm” nổi tiếng ở Mỹ vì có căn phòng bị ma ám, cho thuê với giá phải chăng, cho những ai thích cảm giác rùng rợn trong tiết Halloween.

Đứng đầu danh sách là khách sạn có tên “Hotel Sorrento” ở Seattle được xây dựng từ 1909 và chỉnh trang năm 2014 với căn phòng 408 có hồn ma của nhiều nghệ sĩ mà Alice B. Toklas, một khuôn mặt giao tế nổi tiếng đầu thế kỷ 20, thường đón tiếp, nay còn vất vưởng vào ra. Tiếp đó là khách sạn “Hotel del Coronado,” Calif mở cửa từ 1888 với hồn ma của Kate Morgan, 24 tuổi tự tử vào 1892 do tuyệt vọng vì yêu đương. Hồn bạc mệnh xem ra khó thoát khỏi nơi dương thế vì còn hoài công ngóng đợi kẻ tình phụ. Cũng không thể quên khách sạn Captain Grant’s. Khách sạn này nổi danh đất quỷ ghê gớm nhất ở Preston, Conn. Kiến trúc này có từ 1754 và dĩ nhiên nhiều lần được trùng tu và không ít khách trọ rùng mình vì hồn ma, phách quế lảng vảng trước mắt và bên giường khi toan nhắm mắt. Không kém phần gây nổi da gà và dựng tóc gáy là Will O’Dale House ở Fishers Island, N.Y. Ở đây kẻ qua đêm yếu bóng vía có thể thất kinh khi hồn nữ ca sĩ Amy Fay Stone, chết bất thường ở đây, từng nổi tiếng ở sân khấu Broadway trong thập niên 1920 hiện về, uốn éo thân hình, véo von tiếng hát bên tai. Ngồi dậy bật đèn tuy không thấy gì nhưng hương thừa còn thoang thoảng quanh mình.

Danh sách Liêu trai Tây phương còn phải kể Hobo Hill House, ở Jefferson City, Mo. mà chủ nhà mua rồi, ở bảy tháng phải dọn đi và dùng căn nhà có u hồn ám ảnh, mới tân trang vào mục đích cho thuê ngắn hạn.

Du khách đến căn nhà cho thuê trên Airbnb thường rời đi lúc nửa đêm, dù họ mới nhận phòng cách đó vài tiếng.

Chủ nhà, Aaron Clark và vợ, người tiểu bang Missouri tuyên bố ngôi nhà của họ bị ma ám. Tuy nhiên, thay vì bán mà che giấu sự thực, họ quyết định cho thuê nó trên Airbnb, nhằm thu hút những khách muốn có trải nghiệm độc đáo. Ngôi nhà bao gồm phòng ngủ và phòng bếp đủ dụng cụ nấu ăn.

Gia đình Aaron mua nhà vào tháng 8/2017 và chuyển tới ở vào tháng 10 cùng năm. Dịp Giáng sinh, con chó của họ bắt đầu có những hành động kỳ lạ, trở nên khó bảo hơn; âm thanh tivi nhiều lúc to bất thường dù gia đình luôn chỉnh ở chế độ nhỏ. Nhiều lần, hai vợ chồng nhìn thấy một “người đàn ông cao lớn trong bộ vest, đầu đội mũ”. Con gái của họ thường nghe thấy giọng ai đó nói “xin chào” với mình khi về nhà. Sau 7 tháng sống tại đây, gia đình Aaron chuyển đi và quyết định cho thuê.

Theo Aaron, một khách nữ tới thuê đã thấy “chiếc bóng trên cầu thang của ngôi nhà”, người khác thì thấy “chiếc bóng tương tự trên hiên nhà phía phòng ngủ”. Người thuê khác từng báo cáo ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc. Một số khách thuê nhà rời đi lúc nửa đêm dù mới nhận phòng lúc 6 giờ chiều. Tuy nhiên đến nay, không khách nào cung cấp được bằng chứng về việc căn nhà có ma mà họ chỉ cảm thấy căn nhà quỷ ám. Dù vậy, nó vẫn là điểm đến thu hút những người thích cảm giác mạnh hoặc say mê tìm kiếm các hiện tượng siêu nhiên.

Không phải chỉ có Aaron là khôn ngoan đâu. Khách sạn Read House tại thành phố Chattanooga, tiểu bang Tennessee đã chi 25 triệu USD để tu sửa căn phòng số 311, nơi một người phụ nữ tên Annalisa Netherly bị sát hại trong bồn tắm năm 1920. Có một câu chuyện địa phương cho rằng cô đã tự tử vì ghen tuông. Kể từ đó, căn phòng xuất hiện nhiều lời đồn đại ma quái và luôn nằm trong danh sách những nơi bị ma ám nặng nhất nước.

Căn phòng sẽ được mở cửa vào các ngày thứ 5 trong tháng 10 (3, 10, 17, 24 và 30 – đêm Halloween). Giá thuê là 666 USD, gồm chỗ ngủ qua đêm, chỗ đậu xe miễn phí, một chai rượu, hai ly cocktail Annalisa tại quầy bar và bữa sáng được phục vụ tại phòng. Hiện tại, căn phòng chỉ còn trống vào đêm Halloween.

Ken Merkel, tổng giám đốc khách sạn, cho biết điều tốt nhất họ có thể làm là khôi phục nguyên trạng căn phòng vì tin rằng Annalisa Netherly sẽ cảm thấy thoái mái. Họ cũng rất vui nếu có những vị khách đến chia sẻ phòng với cô.

Phòng số 311 cũng từng là nơi trú ẩn của trùm mafia Al Capon. Sau đó nơi đây luôn là điểm thăm quan nổi tiếng, đón nhiều lượt khách mỗi ngày. Song đây là lần đầu tiên khách sạn cho phép khách ở qua đêm trong căn phòng kể từ khi án mạng xảy ra.

Không phải chỉ những tay “duy vật” ở phương Tây mới khai thác ma quái vào mục tiêu kiếm tiền mà các tay kinh doanh ở Á châu duy tâm càng có máu lợi dụng niềm tin siêu hình vào mục tiêu làm giàu.

Câu chuyện ông trùm kinh doanh nhà ‘ma ám’ ở Hong Kong

Một tay buôn bất động sản ở Hong Kong kiếm lãi đậm nhờ kinh doanh căn apartment “ma ám”, nơi từng xảy ra các vụ tự tử hay án mạng.

Đứng giữa một căn hộ trông có vẻ u ám, Ng Goon-lau, 66 tuổi, giải thích nơi này là địa điểm hoàn hảo để tự tử bằng khí độc carbon monoxide (CO) vì chiếc cửa sổ duy nhất khá nhỏ và dễ dàng đóng kín.

Một người đàn ông từng đốt than để tự tử tại đây. Sau đó, một nữ cảnh sát đến thuê căn hộ cũng đã treo cổ chết.

“Đó là lý do khiến giá của nó rất rẻ”, Ng Goon-lau nói. Ông đã mua căn apartment 30 m2 này sau hai vụ tự tử liên tiếp xảy ra chỉ với giá một triệu đôla Hong Kong (HKD) (127.400 USD) hồi năm 2010, rẻ hơn 30% so với giá thị trường thời điểm đó.

8 năm sau, căn apartment giờ có giá khoảng 4,4 triệu HKD (khoảng 560.000 USD), Ng Goon-lau ước tính.

Được báo chí địa phương đặt biệt danh là “trùm nhà ma ám”, Ng Goon-lau nổi tiếng nhờ đầu cơ những căn nhà “hung gia”, tức nơi từng xảy ra các thảm kịch, chẳng hạn như tự tử hay án mạng, theo South China Morning Post. Ông từng mua một số căn nhà “ma ám” với giá rẻ hơn 40% so với giá thị trường.

Nhà ‘ma ám’ ngày càng có giá

Giá bất động sản ở Hong Kong tăng vọt lên mức kỷ lục trong những năm qua đã khiến nhiều người nhận ra rằng các căn nhà có điềm gở như vậy rẻ đến mức không thể bỏ qua, bất kể nó có lịch sử xui xẻo ra sao.

Ng Goon-lau cho biết mức chiết khấu lớn từ giá bán của một căn nhà “ma ám” đã thu hẹp lại từ 30% vào năm 2013 xuống còn khoảng 10% trong năm nay. Theo ông, mức chiết khấu giảm với tốc độ nhanh nhất trong năm qua.

“Thị trường bất động sản đang sốt một cách điên rồ vì nhu cầu quá lớn. Mua căn hộ xui xẻo giờ đây là cách rất thực tế để sở hữu một căn nhà, do đó, tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt”, Ng Goon-lau chia sẻ.

Giá nhà ở Hong Kong, trung tâm tài chính của châu Á, đã kéo dài đà tăng kỷ lục 18 tháng liên tiếp và thành phố này giờ đây trở thành một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.

Một báo cáo của ngân hàng UBS hồi tháng 9 năm ngoái xếp thị trường bất động sản của Hong Kong là nơi có giá nhà đắt nhất, xét theo thu nhập người dân trong 20 thành phố lớn trên thế giới. Một nhân viên lành nghề ngành dịch vụ cần làm việc đến 20 năm mới đủ tiền mua một căn chúng cư 60 m2 ở gần trung tâm Hong Kong.

Chỉ khoảng 20% trong 1,85 triệu người dân nộp thuế của Hong Kong đủ sức mua một căn chúng cư giá tầm trung khoảng 8 triệu HKD (khoảng 1.020.000 USD), theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Giới phân tích dự báo giá bất động sản Hong Kong sẽ tiếp tục tăng trong năm nay với mức tăng khoảng 8 – 17%.

Ng Goon-lau đã mua khoảng 24 căn chúng cư “ma ám” kể từ thập niên 1990 và bán lại hầu hết chúng để kiếm lời. Ông đang lo sợ trước đà tăng giá của thị trường.

Hai khó khăn ập đến cùng lúc, bao gồm giá nhà ở tăng cao và mức đánh thuế nặng đối với những người không phải mua nhà lần đầu, khiến ông không thể mua thêm bất động sản “ma ám” nào suốt 6 năm qua. Ng Goon-lau không định bán các căn hộ “ma ám” đang nắm giữ vì ông xem danh mục đầu tư hiện tại quý như “châu báu”.

Ngay cả với thị trường nhà ở xã hội, nơi thời gian chờ đợi trung bình lên đến 5 năm vì lượng cung hạn chế và nhu cầu lớn, nhiều người vẫn đổ xô đăng ký danh sách chờ riêng để mua những căn hộ ít được quan tâm. Theo trang web của Cơ quan Nhà đất Hong Kong, chúng bao gồm những căn hộ dính dáng đến các biến cố ghê rợn. Tháng 9 năm ngoái, cơ quan này nhận 80.000 đơn xin đăng ký mua 576 căn hộ như vậy.

Vấn đề của căn hộ “ma ám” là sự kết hợp giữa nỗi ám ảnh mua nhà ở Hong Kong với một cộng đồng người Hoa có xu hướng mê tín và tin vào các quy luật phong thủy.

Một căn hộ “ma ám” không chỉ kéo giá những căn hộ còn lại trong cùng tầng đi xuống mà còn có thể làm giảm giá trị của các căn hộ nằm ở tầng trên lẫn tầng dưới nó, theo những nhân viên môi giới bất động sản.

Năm ngoái, một căn condo, nơi giám đốc ngân hàng người Anh tên Rurik Jutting bị kết tội sát hại hai phụ nữ Indonesia hồi năm 2014, đã được bán với giá thấp hơn 6% so với mức giá giao dịch dù thị trường nhà ở Hong Kong tăng tới 80% trong giai đoạn 2011 – 2014.

“Chúng tôi sống ở một xã hội theo truyền thống Trung Quốc. Đối với không ít người, căn nhà ‘ma ám’ tạo ra rào cản tâm lý vì họ không cảm thấy thoải mái khi sống giữa nơi được cho là xui xẻo”, một nhân viên môi giới bất động sản giấu tên cho hay.

Các ngân hàng cũng không sẵn sàng cho vay thế chấp đối với những căn nhà “ma ám” vì lo ngại sẽ khó bán lại nó trong trường hợp vỡ nợ thế chấp, theo Ivy Wong, giám đốc công ty môi giới cho vay thế chấp Centaline Mortgage Broker.

Khách hàng cứng bóng vía sẵn sàng mua

Dù một số ngân hàng trước đây thường đơn phương từ chối các đơn xin vay thế chấp căn nhà “ma ám”, chính sách này đã được nới lỏng đáng kể những năm gần đây.

“Khi có nhiều người mua nhà sẵn sàng chấp nhận những căn nhà như vậy, các ngân hàng trở nên tự tin hơn”, Wong nói.

Năm ngoái, ngân hàng HSBC đã cho một khách hàng vay thế chấp khi người phụ nữ này mua một trong những căn nhà tai tiếng nhất Hong Kong ở quận Thuyền Loan. Nơi đây từng xảy ra một vụ tự tử bằng khí gas vào năm 1996. Người đàn ông tự tử thoát chết nhưng lại khiến 6 người trong nhà thiệt mạng, gồm vợ và ba con của ông cùng hai người thuê nhà. Ông ta sau đó bị kết án tù chung thân.

Giống với người phụ nữ trên, rất nhiều người ở Hong Kong không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì khi mua những căn nhà “ma ám”, đặc biệt nếu chúng vừa túi tiền.

“Tôi không sợ gì cả”, Jenny Yuen, người gần đây thuê một căn chúng cư “ma ám” của Ng Goon-lau, nói. “Ai rồi chẳng phải chết. Đấy là điều hết sức tự nhiên”.

Chu Nguyễn