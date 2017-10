“Kingsman: The Golden Circle” bị cấm chiếu ở Cam-Bốt

Phim điệp viên hành động Kingsman: The Golden Circle thu được 261 triệu Mỹ kim tiền vé trên khắp thế giới sau chưa đầy một tháng công chiếu, nhưng tại thị trường Cam Bốt phim này đã bị cấm chiếu.

Trong quyết định cấm chiếu, cơ quan thẩm quyền nêu lý do: “Phim xem Cam Bốt như nơi bọn khủng bố ẩn náu để gây rối trên thế giới”.

Được tin này, công ty phát hình phim địa phương Westec Media gọi quyết định đó là “trẻ con và không chính chắn”. Người đại diện của công ty nói: “Không thể phim nào cũng mô tả Cam Bốt như thiên đường. Chúng ta phải chấp nhận thực tế là quốc gia nào cũng có tội phạm”.

Nội dung Kingsman: The Golden Circle nói về hai tổ chức do thám Mỹ và Anh hợp tác truy tìm căn cứ bí mật của một trùm ma túy. Họ phát giác nó nằm trong một ngôi đền giữa rừng tại Cam Bốt.

Bok Borak, thuộc Bộ văn hóa và nghệ thuật nói với nhật báo The Phnom Penh Post: “Sau khi duyệt phim, chúng tôi thấy ra một số vấn đề”. Trong khi phim không nêu tên ngôi đền nhưng ông nói nó giống Ta Prohm, một ngôi đền lịch sử được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới vào năm 1992.

Trước đó, Cam Bốt từng cấm các phim như Fifty Shades of Grey và The Wolf of Wall Street với lý do tương tự.

Một số phim Hollywood cũng bị cấm tại một số nước. Ví dụ, Ấn Độ cấm chiếu phim Lipstick under my Burkha vì cho là báng bổ tôn giáo và Lebanon cấm chiếu Wonder Woman vì nữ diễn viên chính Gal Gadot là người Do Thái.