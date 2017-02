Kim ‘Đồng hồ tận thế’ tiến sát mức nửa đêm vì Trump

Các nhà khoa học quản lý “Đồng hồ tận thế” vừa điều chỉnh kim đồng hồ tiến lên và chỉ còn 2 phút 30 giây là chạm nửa đêm, một phần do các phát biểu của Tổng thống Trump.

“Đồng hồ tận thế” là công cụ biểu tượng do Nhóm Nhà khoa học Hạt nhân Mỹ, bao gồm 15 chủ nhân giải Nobel, xây dựng nhằm cảnh báo thời điểm nhân loại gần chạm mốc hành tinh bị hủy diệt. Lần cuối cùng họ điều chỉnh kim đồng hồ là vào năm 2015.

Washington Post cho biết kim đồng hồ hiện chỉ thời điểm 23:57:30. Đây là thời điểm kim đồng hồ gần nhất với mốc “nửa đêm”, cảnh báo về ngày tận thế, kể từ năm 1953 khi người Mỹ lần đầu thử nghiệm thiết bị nổ nhiệt hạch.

Trong lần thay đổi này, các nhà khoa học nói nguyên nhân buộc họ ra quyết định như vậy là do công nghệ vũ khí trên thế giới ngày càng hiện đại, môi trường an ninh toàn cầu ngày càng khó lường, các mối đe dọa hạt nhân và hậu quả biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nêu đích danh Tổng thống Trump: “Tình hình đáng lo hơn khi nước Mỹ đã có một tổng thống mới với những cam kết đẩy lùi tiến bộ về ngăn chặn vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu”.

Nhà vật lý lý thuyết Lawrence M. Krauss viết trên tờ The New York Times: “Chúng tôi chưa từng định thay đổi kim đồng hồ vì tuyên bố của một cá nhân, nhưng khi ông ấy là tân tổng thống Mỹ thì những lời này rất quan trọng”.

Ông Trump từ khi tranh cử đã có nhiều phát biểu mâu thuẫn về biến đổi khí hậu nhưng nhìn chung ông sẽ đảo chiều những nỗ lực bảo vệ môi trường của người tiền nhiệm Obama.

Về vấn đề hạt nhân, ông Trump hồi tháng 12 cho rằng Mỹ cần tăng cường xây dựng kho vũ khí hạt nhân và khẳng định Mỹ sẽ dẫn đầu trong một cuộc chạy đua vũ trang.