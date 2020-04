Kịch tác gia đồng tính Terrence McNally mất do Covid-19

Terrence McNally – một trong các nhà soạn kịch tài năng nhất của Mỹ – qua đời ở tuổi 82 do Covid-19.

Gia đình công bố ông mất ngày 24/3 tại bệnh viện Sarasota Memorial (Florida, Mỹ) do nhiễm nCoV nhưng không nói mắc bệnh từ khi nào. McNally có tiền sử COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính) và ung thư phổi.

Terrence McNally sinh năm 1938, có sự nghiệp dài sáu thập kỷ. New York Times gọi McNally là “thi sĩ của sân khấu Mỹ”. Los Angeles Times nhận định ông là một trong các nhà soạn kịch quan trọng nhất 50 năm qua. Những tác phẩm của ông đề cao sự cần thiết của việc con người kết nối với nhau. Theo “The Gay and Lesbian Review”, nhà soạn kịch cho rằng chức năng quan trọng nhất của sân khấu là gắn kết những người khác biệt về giới tính, tôn giáo, sắc tộc và xu hướng tình dục.

McNally bốn lần thắng giải Tony (được xem như “Oscar nhạc kịch”) với các vở Kiss of the Spider Woman, Love! Valour! Compassion!, Master Class và Ragtime. Năm 1996, ông được chọn vào Sảnh danh vọng Sân khấu Mỹ, dành cho các nghệ sĩ kịch nổi bật nhất. Năm 2019, ông nhận giải Tony cho thành tựu trọn đời. Ngoài ra, McNally cũng viết kịch bản phim, từng đoạt giải Emmy với series ngắn tập American Playhouse.

McNally thân thiết với người bạn đồng tính Tom Kirdahy – nhà sản xuất kịch ở Broadway kiêm luật sư – từ năm 2003. Hai người kết hôn năm 2010 ở Washington (Mỹ). Đến năm 2015, trong dịp hôn nhân đồng tính được công nhận ở 50 tiểu bang của Mỹ, họ tổ chức đám cưới lần hai.