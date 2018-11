Kịch bản Fantastic Beasts 2 được đón chào nồng nhiệt

Cuối tuần qua, cùng sự ra mắt của phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald , kịch bản của phim này cũng chính do JK. Rowling viết đã được ấn hành trong phiên bản bìa cứng. Trang The Guardian miêu tả, vào 11 giờ đêm 15/11, nhiều người đã tụ tập quanh nhà sách Waterstones London để đón chờ cuộc phiêu lưu mới của J. K. Rowling được phát hành ngày 16/11.

Có lẽ rất khó để một tác giả xuất bản bản thảo của mình thành một sách kịch bản, rồi trở thành sách bán chạy. Rốt cuộc, J. K. Rowling làm được điều đó.

Hơn 20 năm kể từ khi cuốn sách đầu tiên xuất bản, Harry Potter trong văn học và các sản phẩm ăn theo như ba lô, bộ cờ vua, đồ ngủ, đũa phép, đồ chơi… vẫn luôn được yêu thích. Ngay cả kịch bản của phim được xuất bản thành sách cũng tiếp tục tạo sự nôn nóng với người hâm mộ. Thật khó tin khi có tới 421.000 bản Fantastic Beasts and Where to Find Them đã được bán chỉ riêng tại Anh.

Với phần 2 mang tên Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald, các nhà phát hành sách của Anh đã chuẩn bị cho những ngày rộn ràng bán sách. Chuỗi nhà sách Waterstones tổ chức hơn 240 sự kiện chỉ trong ba ngày, đây là một nỗ lực khiến những người hâm mộ bộ truyện cảm thấy sự ra mắt của tập kịch bản này trang trọng không kém việc phát hành một cuốn tiểu thuyết.

Trên Amazon, sách bìa cứng kịch bản Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald được bán với giá 17,81 Gia kim.

Tiến sĩ Martin Richardson, người giảng dạy về Harry Potter của Đại học Durham cho biết: “Văn học có nhiều hình thức. Tất nhiên, người ta thích chúng được viết dưới dạng tiểu thuyết. Một kịch bản phim vẫn tốt hơn là không có gì”.

Một độc giả nói: “Tôi không biết liệu mọi người có thực sự đọc cuốn sách này không, khi cuốn phim đang chiếu ngoài kia. Với tôi, đó là một vật sưu tầm”.

Một người ái mộ Harry Potter cho biết: “Khi Fantastic Beasts được công bố là một kịch bản phim, tôi đã rất ngạc nhiên. Trong tất cả những thứ J. K. Rowling đã làm ra, tôi không nghĩ nó sẽ mang định dạng như này. Nhưng tôi yêu nó. Một cuốn phim hay một cuốn sách về cuộc đời của Voldemort cũng là tuyệt vời. Bà ấy có thể công bố bất cứ điều gì và tôi có thể sẽ thích nó”.

Trong cuốn sách, bên cạnh kịch bản Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald của J. K. Rowling còn là những hình ảnh minh họa tuyệt đẹp của Mina Lima. Sách mở rộng hơn về sự kiện dẫn tới việc định hình thế giới phù thủy, với lời giải đáp đáng ngạc nhiên về những câu chuyện trong Harry Potter.