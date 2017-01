Khủng bố tổng công kích Âu Châu

Nguyễn đạt Thịnh

Vay của chiến sử Việt Nam ba chữ tổng công kích cũ kỹ để mô tả loạt tấn công khủng bố mới toanh quân IS (Islam State) đang thực hiện tại Âu Châu, dụng ý của tôi là cảnh thức dư luận về hậu quả có thể vô cùng khiếp đảm của một loạt những cuộc tấn công nhỏ góp sức tạo ra.

Những tương đồng giữa hai cuộc tổng công kích này đang dần dần hiện rõ, và IS cũng có hy vọng thụ hưởng những thành quả chúng không có khả năng quân sự để thực hiện, như Việt Cộng ngày xưa không có khả năng nhưng vẫn đánh bại nửa triệu quân Mỹ, bằng cách đột kích vào trên 100 tỉnh, quận lỵ, dinh tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tòa Đại Sứ Mỹ, bộ Tổng Tham Mưu quân đội VNCH,… trong cuộc tổng công kích.

Trong suốt 8 tháng trời chúng tấn công nửa triệu quân Mỹ + một triệu quân VN, bằng những hoạt động nhỏ, với quân số không nhiều hơn một trung đội 36 người tại mỗi chỗ. Trên 500,000 quân Mỹ không chỉ là nửa triệu khẩu M16+một hoả lực yểm trợ được so sánh là nhiều hơn tổng số thuốc nổ không quân đồng minh trút trên phòng tuyến quân Đức Quốc Xã trong Thế chiến Thứ Nhì, mà còn là nhuệ khí oai hùng của dân tộc Mỹ -dân tộc yêu chuộng tự do đến mức chấp nhận tổn thất nửa triệu nhân mạng (407,300) để chiến thắng Đức Quốc Xã, Nhật Quân Phiệt, trong Thế Chiến Thứ Nhì, giải phóng Âu Châu, Á Châu, đem lại tự do thanh bình cho hàng tỉ người.

Cuộc tấn công mới nhất trong loạt tấn công khủng bố quân IS thực hiện tại Âu Châu diễn ra chiều thứ Hai 19/12/2016 tại Berlin; vũ khí giết người đang gây rúng động cho toàn thế giới là một chiếc xe vận tải nặng, chở 25 tấn thép nhập cảng từ Ba Lan, chiếc xe cũng mang bảng số Ba Lan. Chạy với tốc độ 40 miles/giờ, tên tài xế sát nhân lủi xe vào dãy hàng quán của Hội Chợ Giáng Sinh chăng đèn, kết hoa, với hàng ngàn khách tham dự, giết 12 người và gây thương tích cho 48 người khác.

Đây là lần thứ nhì quân khủng bố sử dụng xe vận tải nặng làm vũ khí giết người; vụ tàn sát lần trước xẩy ra tại Nice -một thành phố nghỉ mát của Pháp- giết 86 người; thủ phạm cũng là một người Tunisian.

Nghi can lần này là Anis Amri, 24 tuổi, người Tunisian; hắn rời khỏi Tunisia khoảng 7 năm trước, đài phát thanh Tunisia’s Radio Mosaique cho biết hắn từng bị phạt 4 năm tù tại Ý về tội đốt trường học, trước khi nhập cảnh lậu vào Đức khoảng 1 năm trước -năm 2015.

Mặc dù không được phép cư trú tại Đức, nhưng Amri cũng không trở về Tunisia vì làm mất căn cước.

Khoảng đầu năm nay, Anis Amri đã có tên trong danh sách những kẻ bất hảo, đơn xin tạm trú của anh bị bác, nhưng anh vẫn chưa bị trục xuất. Lần này nhà chức trách tìm được cái bóp của với giấy căn cước mang tên hắn trong chiếc xe giết người tại Chợ Giáng Sinh.

Chính quyền Đức treo giải thưởng 100,000 euro (105,000 đô) cho người nào cung cấp tin giúp bắt được nghi can Amri -được mô tả là ‘hung tợn và võ trang’. Amri cao 5-foot-8, nặng 165 pao.

Truyền thông đang chỉ trích trường hợp của Amri là điển hình cho chính sách trục xuất không kiến hiệu của sở Di trú Đức, và chính sách nhân đạo, mở cửa biên giới đón nhận gần 1 triệu nạn nhân chiến tranh của thủ tướng Angela Merkel.

Ngoài việc đón nhận người tị nạn vào định cư trên lãnh thổ Đức, bà Merkel còn bị chỉ trích là hưởng ứng chính sách chống Nga xâm lược Ukraine của tổng thống Barack Obama; việc đắc cử của tổng thống tân cử Donald Trump đang làm chính sách chống Nga trở thành lỗi thời.

Tên khủng bố Amri đang gây cho bà Merkel nhiều khó khăn sau 11 năm bà rất thành công trong vai trò lãnh đạo nước Đức, và tờ The New York Times viết, “nếu bà Merkel thất cử, tổ chức Liên Âu sẽ yếu đi rất nhiều, yếu đến mức có thể tan rã.”

Bà thủ tướng Merkel, 62 tuổi, đã lãnh đạo nước Đức 11 năm, lãnh đạo đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (Christian Democrats Union) 16 năm, và đang chuẩn bị công bố tái ứng cử vào chức vụ thủ tướng thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Nhiều chính khách Đức ca tụng bà Merkel là một lãnh tụ cương quyết, lúc nào cũng sẵn sàng góp sức xây dựng một thế giới hùng mạnh và tự do.

Người đang gây khó khăn cho bà Merkel lại chỉ là một thanh niên vô danh; việc hắn ta -một di dân lậu- giết người bằng xe vận tải sẽ cung cấp hàng núi bom nổ cho những đối thủ chính trị của bà trong cuộc bầu cử 2017 của Đức.

Hai đối thủ chính của bà: ông Sigmar Gabriel, với 7 năm hoạt động chính trị và bà Katja Kipping với chưa đầy 5 năm kinh nghiệm chính trường, cả hai cùng chưa bao giờ cầm quyền, không có uy tín với chính giới quốc nội hay ngoại quốc.



Tuy nhiên, họ vẫn có thể thắng bà Merkel, như 84,000 quân Việt Cộng, võ trang thô sơ, không có hoả lực yểm trợ, và có nhiều đứa trẻ vị thành niên trong hàng ngũ tổng công kích 1968 đã thắng thống tướng Westmoreland -một danh tướng Mỹ đã có nhiều chiến công trong 2 cuộc chiến tranh lớn -Thế Chiến Thứ Nhì và Chiến Tranh Cao Ly.

Ngày đó -1968- tướng Westmoreland thua vì không biết tên của chiến thuật Việt Cộng sử dụng trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân; và sang năm bà Merkel có thể thất cử vì không biết tên chiến thuật xe bom, xe thép mà IS vừa sử dụng tại Hội Chợ Giáng Sinh Berlin.

Hai chiến thuật đó giống nhau, và cùng mang một tên: Kamikazé, dịch ra tiếng Việt là ‘Thần Phong’. Thần Phong là chiến dịch quân đội Nhật sử dụng hàng ngàn chiếc phi cơ ‘bom bay’ -những quả bom có bánh, có cánh quạt, và có cánh, có thể cất cánh, nhưng không đáp xuống được.

Lái máy bay Thần Phong, phi công Nhật chỉ có một hướng bay: Thái Bình Dương và một mục tiêu: chiến hạm Mỹ; họ không trở về được, vì máy bay không có bộ phận để đáp xuống.

Nếu nói lên được đặc tính ‘tự tử’ của người lái xe bom, và vẽ ra được một chiến thuật chống lại lối đánh ‘thí mạng’ đó, thủ tướng Merkel sẽ tái đắc cử lần thứ tư.

Nguyễn đạt Thịnh