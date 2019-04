Khủng bố nổ bom tại các nhà thờ trong ngày lễ Phục Sinh: có ít nhất 140 người chết và trên 560 người bị thương.

Sri Lanka: Hàng loạt những vụ khủng bố cho nổ bom ở các nhà thờ Công Giáo tại xứ Sri Lanka trong ngày lễ Phục Sinh, chúa nhật ngày 21 tháng 4.

Những vụ khủng bố nổ bom diễn ra tại các nhà thờ ở các thành phố Colombo, Negombo, và Batticaloa và đã khiến ít nhất 140 người chết và trên 560 người bị thương.

Ngoài những vụ nổ bom ở các nhà thờ, khủng bố còn cho nổ bom ở các khách sạn Shangri La , Cinnamon Grand và Kingsbury tại thủ đô Colombo của xứ Sri Lanka.

Đạo Công giáo là đạo không có nhiều bổn đạo ở Sri Lanka , so với các tôn giáo khác như Hồi giáo, và những vụ nổ bom giết người này được xem như là một vụ giết người vì kỳ thị tôn giáo.

Sau đây là danh sách những nhà thờ và khách sạn bị khủng bố cho nổ bom trong hôm chúa nhật:

St Anthony’s Shrine, Kochchikade

St Sebastian’s Church, Negombo

Zion Church, Batticaloa

Cinnamon Grand, Colombo

Shangri-La Hotel, Colombo

The Kingsbury Hotel, Colombo

Near Dehiwala Zoo in Dehiwala-Mount Lavinia

A house in Mahawila Gardens, Dematagoda