Khủng bố đánh bom tự sát giết người hàng loạt trong ngày lễ Phục Sinh.

Colombo, Sri Lanka: Buổi sáng hôm chúa nhật ngày 21 tháng 4, ngày lễ Phục Sinh là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của những người theo Thiên Chúa giáo, một loạt những vụ bom nổ đã diễn ra ở ba nhà thờ lớn và ba khách sạn 5 sao dành cho những du khách ngoại quốc, ở thành phố Colombo, xứ Sri Lanka, đã làm cho ít nhất 207 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương.

Một quả bom ống khách được đặt ở phi trường chính của xứ Sir Lanka, phi trường Colombo, nhưng các nhân viên an ninh kịp thời khám phá và phá hủy.

Những vụ nổ bom giết người diễn ra ở ba nhà thờ lớn và ba khách sạn 5 sao của thành phố Colombo.

Một gia đình bác sĩ người Anh, là du khách đã may mắn thoát chết vì lười biếng.

Bác sĩ Julian Emmanuel , 48 tuổi và bà vợ Maria 39 tuổi và đứa con gái 11 tuổi và đứa con trai 7 tuổi đã thoát chết vì lười.

Bác sĩ Emmanuel cư ngụ tại khách sạn Cinnamon và đã không dậy đúng giờ cho bữa ăn sáng diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng.

Vị bác sĩ này cho biết là gia đình ông ta hết sức may mắn, và phải tạ ơn Chúa, vì nếu xuống nhà ăn ở tầng hầm đúng giờ thì chắc gia đình của ông không chết cũng bị thương.

Một gia đình du khách người Anh khác là gia đình ông Ben Nicholson cũng bị tan nát chia lìa sau vụ khủng bố đánh bom giết người: ông Ben Nicholson may mắn sống sót, trong khi bà vợ Anita 42 tuổi và đứa con trai 11 tuổi bị chết trong trận bom nổ, và người ta chưa kiếm ra đứa con gái nhỏ của gia đình ông Nicholson.