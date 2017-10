Khủng bố cuồng tín tông xe giết người ở New York

New York: Trong buổi chiều hôm thứ ba ngày 31 tháng 10, ngày Halloween, một chiếc xe vận tải pick up có nhãn hiệu của công ty bách hóa Home Depot , đã tông vào đường dành cho xe đạp ở Lower Manhatan, trong thành phố New York.

Theo những tin tức sơ khởi, có ít nhất 8 người chết, và 11 người khác bị thương.

Hung thủ là một người đàn ông 29 tuổi, để râu và có thể là người Trung đông, đã mở cửa xe chạy ra ngoài sau khi tông người và bị cảnh sát bắn trọng thương.

Theo nhiều nhân chứng thì khi tông cửa chạy ra, hung thủ đã hô “Thượng Đế chí tôn” ( Allahu Akbar), khẩu hiệu mà các tay hung thủ Hồi giáo cuồng tín thường hô to khi chúng ra tay giết người.

Ông thị trưởng thành phố Bill de Blasio đã gọi đây là một hành động khủng bố.